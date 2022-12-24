Отказ от Лиги чемпионов и Евро. РФС инициирует переход в азиатский футбол

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вчера, 12:22

Детали самых резонансных порывов последних дней года.

Нет официальной позиции ФИФА и АФК

Как часто ходите в гости к незнакомцам без приглашения? В этом и беда экстренной попытки перескочить из западного в восточный экспресс. Причем не стамбульский, а индийский поезд. И билет первого класса РФС не выдадут. Придется прокатиться с ветерком на крыше вагона, прячась ото всех, кто может в Азии высказаться против включения российских клубов и сборных в официальные соревнования.

Слон в азиатской посудной лавке тоже есть — планы включить в низшие лиги новые клубы. Тогда Инфантино приостановит членство РФС в ФИФА . Но даже если нет, то не услышим восторги азиатов, что в их Лиге чемпионов четыре места отхватит чемпионат, который недавно был в европейской шестерке. После ужесточения лимита на легионеров дела пошли хуже, но по меркам клубов из Азии российские явно не слабейшие.

Также попадание сборной России в азиатскую квалификацию к ЧМ -2026 вредит сборным Китая, Узбекистана и ОАЭ . Квоту Азии увеличат, будет турнир на 48 участников, но сильный конкурент никому не нужен. Японцы, австралийцы и южные корейцы могут предложить России четвертую корзину. А если Карпин вылетит в первом или втором групповых раундах отбора в Азии, будет ли переход таким уж счастьем?

Выйти из УЕФА проще, чем вернуться

Чеферин заявил в середине года, что идея с переходом РФС под крыло АФК «отбросит российский футбол на сто лет назад». Смешат также намеки, что УЕФА нужны 40 млн евро от российских спонсоров. Премиальные только для клубов Лиги чемпионов перевалили за 2 миллиарда евро за сезон. Потеря РФС и РПЛ для европейского футбола в финансовом смысле не значит ничего.

Денежное вознаграждение для клубов Лиги конференций – 235 миллионов евро, общие расходы УЕФА – более 3.5 миллиардов в год. Ни один российский спонсор не приносит столько, чтобы ссориться с остальными. Европейский футбол зарабатывает и будет зарабатывать еще больше, ведь чемпионат мира в Катаре привлек внимание к футболу людей, которые раньше его не смотрели.

Это новые клиенты с подписками на платные каналы, заходами на сайты, ставками и так далее. Намеки, что в РФС говорят об АФК, чтобы в УЕФА испугались и сняли баны, мягко говоря, не похожи на правду. Чеферин будет рад, если российские клубы и сборную заберут в Азию, ему так удобнее. К отбору Евро-2024 команда Карпина не допущена, но также не забывайте, кто разогнал клан Блаттера.

Швейцарец был неприкасаемым, а прокуроры из Северной Америки его достали. А где пройдет следующий чемпионат мира? Даже если представить, что Колосков ничего не смыслит в футбольной бюрократии – а он смыслит, поэтому сравнил новую инициативу РФС с заходом в «болото», где гарантии, что сборную России включат в отбор ЧМ , который пройдет в США , Канаде и Мексике?

Если два из трех хозяев будут против, то вспомним слова Дюкова, что сейчас «политика важнее футбола». Раз так, то остается только Кубок Азии 2027 года. Выйти из УЕФА теоретически можно, но если поиграть под эгидой АФК три-четыре года, то о возвращении назад можно будет забыть на десятилетия. Уйти в Азию можно и позже, а вот вернуться будет невероятно сложно.

Основная проблема – клубный футбол

В азиатской Лиге чемпионов жесткий лимит на легионеров. Хотят увеличить квоты для иностранцев, а всех россиян, если примут клубы РФС , запишут в азиаты. Но даже так ограничения отличаются от тех, которые в РПЛ . И которых нет в Лиге чемпионов. Купить преимущество трансферами не получится. А какой будет мотивация легионеров играть в России, если убедятся, что никогда не услышат гимн европейской Лиги чемпионов?

Также не забывайте о богатстве УЕФА . Аргумент, что Катар и Саудовская Аравия с деньгами, не означает, что азиатская Лига чемпионов зарабатывает столько, чтобы содержать не только «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА , но и заботиться, например, о детском российском футболе. Деньги УЕФА здорово помогали там, где многие эту помощь не замечали и не ценили. «Платежи солидарности» в УЕФА скоро доберутся до 300 миллионов евро.

Азиатская ЛЧ зарабатывает смехотворно мало. Победителю платят всего 4 миллиона долларов. В прошлом смеялись, что «Спартак» за чемпионство получил от РПЛ 5 млн евро, справедливо считая сумму несопоставимой с теми, которые Федун и Алекперов вкладывали в «красно-белых» годами. На одни перелеты в Индию, Иран и Катар, если условный «Ростов» пробьется в ЛЧ Западного Региона, клуб потратит больше, чем заработает.

Нет гарантий, что будет много побед

Откуда взяли, что Россия и клубы РПЛ будут громить новых оппонентов? Видели матчи Карпина против слабых сборных из Азии, было тяжело. Европейских соперников изучали десятилетиями, учились у них. Азиатские клубы и сборные играют иначе, непредсказуемо, как Япония и Саудовская Аравия на ЧМ . Там нередко чисто денежная мотивация, поэтому условный Халк может выбить реальный «Спартак» за авто от шейха.

Клубы из Саудовской Аравии, Ирана, Катара и Узбекистана опаснее, чем кажутся. Конечно, команды РПЛ не будут в Восточном регионе, до финала АФК Лиги чемпионов не встретят сильных японцев и южных корейцев. Но как отреагируют фанаты из Санкт-Петербурга и Москвы, если пролетят полмира и проиграют аутсайдеру из Ирака? В Азии нет аналога Лиги Европы, чтобы вылететь и зарабатывать дальше.

Фраза Федуна, что лучше лечение, чем смерть, лишена смысла, если убрать мигрени отсечением головы. Кто сказал, что российский футбол как часть европейского спорта нуждался в лечении, разве чем-то заболел? Фанаты из России прочно интегрированы в еврокубки, смотрят матчи топовых лиг. Россияне отправлялись на матчи любимых и родных клубов не в Африку.

Заберите у людей мотивацию – получите болото. Причем в этом болоте над клубами РПЛ попробуют поиздеваться «Аль-Хиляль», «Аль-Наср» и «Истиклол». Азиатам важно обыграть клубы зоны УЕФА для самоутверждения. Также подумайте о детях, ведь они переживут стариков. Все российские юниоры мечтают услышать гимн европейской Лиги чемпионов. Российские футболисты первыми в истории выиграли чемпионат Европы, а не Азии.