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Дюков: «Азиатская конфедерация футбола готова принять РФС»

сегодня, 18:12

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что Азиатская конфедерация футбола готова принять РФС в свой состав.

Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока не видим свет в конце тоннеля. Возможность возвращения в международные соревнования ― переход в Азию. На данный момент Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию. Никто не готов дать письменную гарантию, но готовы рассмотреть наше обращение. Решение будет приниматься большинством голосов.

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Все комментарии
ATG
ATG ответ Андрей Шиян (раскрыть)
сегодня в 21:16
Я думаю это всё обсуждается просто не озвучивается
cska1948
cska1948
сегодня в 20:49
Прежде чем подать заявку в АКФ необходимо оформить юридический выход из УЕФА. Но подав заявку в АКФ не факт, что РФС будет туда принят. Нам говорят, что рассмотрят заявку, но положительного ответа нам никто не гарантирует.Так что вполне возможно, РФС по собственному желанию покинет УЕФА, а в АКФ принят не будет.и И окажемся мы у разбитого корыта...
Zak11
Zak11 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 20:45
Австралия и Новая Зеландия ещё
chromage
chromage
сегодня в 20:43
Лучше играть, чем нет. А там видно будет.
Союзник противников
Союзник противников ответ matrix333 (раскрыть)
сегодня в 20:29
Чаво-чаво??? Уважения от коллектива участников Мюнхенской Олимпиады 1936 года? Прэлэстно...Они уважали и уважают только членские и спонсорские взносы России.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:27
Верю только в действия,а всё это пока-болтовня.
Союзник противников
Союзник противников ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 20:25
Выступайте.А с какого десятилетия и года в нём???
Dima salev
Dima salev
сегодня в 20:25
Азия не будет принимать нас. Если примут нас их не допустить в чемпионат мира, это им надо?
Лучше укрепить внутренний чемпионат
lotsman
lotsman
сегодня в 20:19
Если они не против, надо играть там.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:11
+ и - есть. Куда без них? Большая часть России и так в Азии. Будут строится Арены на Дальнем Востоке, в Сибири в случае перехода. Будет толчек в этих регионах в инфраструктуре и в самом футболе. Это в перспективе.
Европа будет враждебной к России ещё долгие годы. За океаном об этом позаботятся. В этом абсолютно нет сомнений. Политика была, есть и останется в спорте. Рычаги воздействия останутся. Если этого не надо, то лапки к верху и возвращаться во времена Ельцина, когда страну поставили раком. - больше думаю, но они по-моему будут носить организационную, спортивную, финансовую составляющую..
Но это так. Мнение с дивана. Да и голова маленькая и, чтобы только шапку носить). Думайте, решайте и помнить пословицу. "Семь раз отмерь и один раз отрежь". Несмотря на то, что времени в обрез. Это шахматы и РФС в цейтноте, как я понимаю.
nik9373
nik9373 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 20:02
И в каких турнирах УЕФА мы выступаем?
nik9373
nik9373 ответ Андрей Шиян (раскрыть)
сегодня в 20:01
И что, сидеть и ждать когда соизволят вернуть?
Андрей Шиян
Андрей Шиян
сегодня в 19:44
Ну допустим приняли в Азию,а потом по указанию американцев их прислужники(Япония,Австралия,Ю.Корея и т.д.)начнут бойкотировать игры с нами.Что дальше.....приплыли,как в предварительных играх за выход на чемпионат мира в Катаре,отказались с нами играть Польша и Швеция.Неужели господину Дюкову не понятны эти простые вещи!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:44
Подхватив подол футбольных трусов надо бежать в сторону азиатской конфедерации!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 19:43
Думаю ,что . в отличие от европейских задрыг ,вроде Польши , и множества других стран ,отказавшихся от игр с Россией ,в азиатской лиге порядка больше . В Азии только Япония и Ю.Корея могут быть недовольны ,в какой-то степени . Но думаю и они сильно упираться не будут . А в Европе ,даже если нас и вернут ,то мы будем постоянно сталкиваться с ненавистью , со стороны .практически ,любой сборной .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 19:42
Вы очень точно это подметили. А по-моему, РФС просто наводит тень на плетень, чтобы уверить нас, что мы, т.е. РФС, кому-то ещё нужны на белом свете.
А вообще, страшное для нас время в спорте наступило. Зато ОКР несказанно рад нашей изоляции - не надо теперь отчитываться перед МОК о проделанной работе по допинг скандалам.
Zak11
Zak11
сегодня в 19:35
Но по сути УЕФА потеряла основного спонсора, одного из главных партнёров такими решениями. Их заявление говорит о том, что они очень не хотят лишаться России в Ассоциации. И это понятно. Но люди из-за океана твердят им иные условия. А на двух стульях усидеть не получится.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:33
Во всяком случае ,поиграть на их нервах ,определённо , просто необходимо .
Zak11
Zak11
сегодня в 19:32
Ну есть один момент. Азия то готова принять, но будем ли мы там играть? Вопрос большой. Мне кажется - это лишние телодвижения. Есть много азиатских сборных, которые наверное против будут играть с нами. Больше минусов, чем плюсов. По мне так лучше выступать в турнирах УЕФА.
matrix333
matrix333 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:20
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ matrix333 (раскрыть)
    сегодня в 19:14
      matrix333
      matrix333 ответ Байкал-38 (раскрыть)
      сегодня в 19:10
      Репутацию и уважение.
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 18:48
      А собственно, что мы теряем?
      Зато сейчас УЕФА засуетились и просят не уходить.
      Надо посылать их смело!!!
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      сегодня в 18:38, ред.
      Надо попробовать. Не получится - запилим свою футбольную конфедерацию с Беларусью и Ираном)
      Сергей Плотников
      Сергей Плотников
      сегодня в 18:37
      Там ей и место...
      112910415
      112910415
      сегодня в 18:30
      "готовы принять"
      "готовы рассмотреть"
      сильно разный смысл ... а у Дюкова это в соседних предложениях !
      f229tdz9hea8
      f229tdz9hea8
      сегодня в 18:18
      Им-то всё выгодно, а нам надо подумать хорошо
      Гость
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