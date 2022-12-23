Дюков: «Азиатская конфедерация футбола готова принять РФС»

Президент РФС рассказал, что Азиатская конфедерация футбола готова принять РФС в свой состав.

Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока не видим свет в конце тоннеля. Возможность возвращения в международные соревнования ― переход в Азию. На данный момент Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию. Никто не готов дать письменную гарантию, но готовы рассмотреть наше обращение. Решение будет приниматься большинством голосов.