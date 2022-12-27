С португальскими футболистами опасно связываться. Фелиш – самый дорогой пример

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вчера, 09:15

«Атлетико» делает вид, что Жоау по-прежнему стоит 120 млн евро.

Клубы узнают о своем интересе к Жоау из прессы

Мендеш – «рабовладелец», который ведет дела Бернарду, Диаша, Канселу, Нуньеса, Фабиньо, Жоты, Фелиша, Витиньи, Эдерсона и других связанных с португальским футболом игроков, преимущественно бразильских и соотечественников самого Жорже, в этом году отработал не очень круто. Чего стоит только судьба Роналду, которому невеста подарила дорогой автомобиль на Рождество. На его же деньги подарок?

Клиент Мендеша не смог по-человечески покинуть МЮ . Теперь форварда не подбирают клубы из плей-офф Лиги чемпионов. И Моуриньо не спешит тренировать сборную Португалии, где наличие Роналду станет проблемой. А наличие Фелиша в вашем составе не является её решением. Ни для сборной, ни для того же МЮ , который якобы интересовался 23-летним португальцем. Игрок молодой, конечно…

Но не верится, что выстроилась очередь на трансфер. Мендеш требует 100-120 миллионов за парня, который уже не отработал столько же с учетом трансфера и зарплаты в «Атлетико». МЮ , «Челси», «Реал», «Барселону» и «Ювентус» связывают с Фелишем. Но интересно, знают ли эти клубы, что им якобы нужен нестабильный португалец? Верится в аренду без права выкупа, но большой шум это явно работа агента.

Фелишу не подходит «Атлетико», хочет уйти зимой

Мбаппе лишь на год старше, чем португалец. Но сравните зрелость одного футболиста с незрелостью второго. Когда Роналду сидел на скамейке в матче Марокко и Португалии, то Фелиш, Рамуш и Фернандеш вышли в основе. Результат знаем, форвард «Атлетико» нанес пять ударов этой линии из восьми, дважды попал в створ ворот и не забил спасительный мяч. Хотя на ЧМ -2022 у Жоау были удачные поединки – забил Гане, сделал два ассиста со Швейцарией, его статус в футболе резюмировал Симеоне:

Незаменимых нет, все будет идти своим чередом. Для нас это очень важно. Он здорово сыграл на чемпионате мира, он принял участие во многих голах команды, тренер выделил ему важную роль. Надеюсь, мы застанем лучшую версию Жоау, которую мы увидели на мировом первенстве. Хотелось бы, чтобы он ощущал спокойствие и радость в наших матчах, как это было на мундиале.

В этом и проблема. В четырех матчах ЧМ -2022 у форварда три голевых действия, а за половину сезона в «Атлетико» лишь шесть. В клубе он далеко от чужих ворот, почти в два раза реже бил по ним, чем в сборной. В любом составе у Жоау высокий брак в передачах. Пока это небрежный игрок. Можно прикрываться творческим началом, но Фелиш в «Бенфике» брал наглостью юниора, а спустя годы такой подход больше не работает. Португалец чаще выходил в Симеоне на замену, чем появлялся в основе.

Не хочет играть за клубы без статуса и трофеев

Возможно, Жоау неплохой парень. Адекватно реагирует на публичные комплименты. Когда его сравнили с Кака, то назвал параллель лишней, ведь бразилец выиграл «Золотой мяч», кубок мира в юности, Лигу чемпионов в зрелости, и еще много чего. С другой стороны, из Мадрида сообщали, что Жоау ссорился с Симеоне. Хотя его неудачу в «Атлетико» отчасти можно понять. Это не классический центральный форвард, коими славится этот клуб, и не Гризманн – еще один вариант заиграть у Диего.

Судьба самого аргентинца под вопросом, если вокруг Мадрида бегает марафон свободный философ Луис Энрике. Фелишу срочно нужно пользоваться частичным успехом в Катаре, чтобы зимой найти команду, которая подходит лучше. Многие источники говорят, что ему хочется в ПСЖ , но это глупо. Мбаппе ищет не такого форварда, команде скорее подойдет Рамуш из португальцев, чем Фелиш или Леау. Также говорят, что Жоау хочет в АПЛ , но считает «Астон Виллу» и Бирмингем не статусными.

«Челси» и МЮ ему подходят, но точно не получится, как у Гризманна в «Барселоне»? Покупателей спасает время. Зимой Фелиша заберут в аренду, а это пробы, которые можно пройти спокойно. Будь у «Ювентуса» время без скандальных отставок руководства и с другим наставником, то клубу из Турина стоило бы присмотреться к игроку формата Дибалы. В МЮ найти место для еще одного атакующего португальца сложнее. В «Челси» тоже вряд ли логично формировать тройку в атаке из Маунта, Стерлинга и Фелиша.

В двадцать три года остается игроком без позиции

Фелиш не центральный нападающий, не «десятка», не левый вингер. В двадцать три года нет идеальной позиции ни в сборной, ни в клубе. «Атлетико» при этом жестко нуждается в усилении атаки. Гризманн может весной окопаться на позиции, которую облюбовал в Катаре – глубинного диспетчера. Судьба Мораты неизвестна, тоже ищет себе другие клубы. Новичка из «Бетиса» пока не привезли, и это вряд ли новый Вилья или Форлан по классу.

«Атлетико» нужен форвард, который изменит все, как Диего Коста и Луис Суарес. Влахович – кандидат, но еще посмотрим, как Фелиш отнесется к переходу в «Ювентус», который теперь не вечный чемпион Италии. У себя в голове этот парень – большой игрок для фаворита Лиги чемпионов. На деле форвард вылетел от сборной Марокко на Кубке мира и лишь пять раз вышел в основе «Атлетико» в Ла Лиге в сезоне, так себе результаты.

«Матрасники» пятые в таблице, забили меньше, чем «Валенсия». Симеоне отстает от Хави на тринадцать пунктов. А в Лиге чемпионов пришел последним в группе, отправив Хаби Алонсо в плей-офф ЛЕ как раз из-за промахов в атаке. Де Пауль в «Атлетико» не видит созидателя, для которого мог бы стать телохранителем, как для Месси. Фелишу точно нужно менять клуб. Вот только Мендеш не специалист по таким тонким процессам.

Найдет тех, кто переплатит, чтобы «Атлетико» не остался в накладе, но португальские трансферы работают через раз. Рекордный Фелиш не заиграл в Мадриде. Дорогущие Матеус и Фабиу не подняли «Вулверхэмптон». Жоау Мариу не задержался в «Интере». Андре Силва не стал королем атаки в «Милане». Гомеш и Семеду не легенды «Барселоны». Санчеш не заиграл в «Баварии». Список можно продолжать, ведь «товар» опасный и ходовой.

За Рамуша и Леау тоже легко могут переплатить в ближайшем будущем, но покупателям надо быть внимательнее к португальцам. Вылет от Марокко с капризами от величайшего в истории их футбола – хорошая иллюстрация нестабильности при наличии талантов. Дорогущий Фелиш ведь тоже капризничал, собрался лишь на короткий турнир, чтобы о нем снова вспомнили.