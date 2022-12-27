«Ливерпуль» близок к подписанию нападающего сборной Нидерландов

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего ПСВ Коди Гакпо.
«Красные» ведут переговоры о трансфере, стоимость которого может составить около 42 млн евро. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.
Гакпо провёл 24 матча за ПСВ в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. На ЧМ-2022 футболист сыграл в 5 играх за сборную Нидерландов, в которых отличился тремя мячами.
В ночь на вторник официальный сайт ПСВ подтвердил, что футболист перейдёт в Ливерпуль.
В ночь на вторник официальный сайт ПСВ подтвердил, что футболист перейдёт в Ливерпуль.