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«Ливерпуль» близок к подписанию нападающего сборной Нидерландов

сегодня, 00:31

«Ливерпуль» намерен приобрести нападающего ПСВ Коди Гакпо.

«Красные» ведут переговоры о трансфере, стоимость которого может составить около 42 млн евро. Сделка может быть оформлена в ближайшее время.

Гакпо провёл 24 матча за ПСВ в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. На ЧМ-2022 футболист сыграл в 5 играх за сборную Нидерландов, в которых отличился тремя мячами.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:14
Мне кажется, прекрасное сотрудничество выйдет. Главное - без травм
Shupshup
Shupshup
сегодня в 04:33
Гакпо дешевле Мудрика и Антони?
протон
протон
сегодня в 03:27
Очень дёшево если учесть что Мю купили Антони за 100 лямов из той же лиги
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:32
В понедельник вечером авторитетный журналист The Times Пол Джойс написал о том, что Ливерпуль близок к подписанию атакующего полузащитник ПСВ Эйндховен Коди Гакпо. По информации Джойса, уже во вторник-среду 23-летний Гакпо пройдёт медосмотр в Ливерпуле. Точная стоимость трансфера не называется, но ориентировочно это будет порядка 37 миллионов фунтов. Гакпо обычно выступает слева в атаке и ярко проявил себя на прошедшем Чемпионате мира, забив три гола.
В ночь на вторник официальный сайт ПСВ подтвердил, что футболист перейдёт в Ливерпуль.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 01:24
Ливерпулю нужны полузащитники, если сможет играть на этой позиции, то согласен, если нет - к черту.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:13
Уже подписали! Хорошего игрока Ливерпуль купил!!! Мои поздравления
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:55
ХОРОШО ПОКАЗАЛ СЕБЯ НА ЧМ.
Mangur
Mangur
сегодня в 00:53
Сплетеи, слухи, домыслы
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