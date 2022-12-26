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«Арсенал» предложил «Шахтёру» 60 млн евро за Мудрика. Украинцы хотят больше

вчера, 23:37

«Арсенал» сделал предложение «Шахтёру» о трансфере полузащитника Михаила Мудрика.

Лондонцы предложили украинскому клубу 40 млн евро, а также 20 млн в виде бонусов. «Шахтёр» хочет продать футболиста за гораздо большую сумму. Будут проведены переговоры с агентом игрока, чтобы обсудить сделку.

Мудрик провёл за команду 18 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:55
Думаю даже эти суммарные 60 млн многовато за Мудрика
Все познается в сравнении.....вот смотрите, Ливерпуль подписал Коди Гакпо за 42 млн € + 20 млн различными бонусами! Коди к своим 23 годам уже можно считать состоявшимся футболистом! Основной игрок сборной Нидерландов, отлично выступает в Эрадивизи уже несколько сезонов, много забивая и раздавая голевые передачи! Согласитесь, Эрадивизия на много сильнее чем УПЛ!
Мудрику в январе будет 22 года, и если смотреть его карьеру, то только в этом году он стал показывать более менее хорошую игру и это на уровне УПЛ! Ввзываться в сборную стал только в этом году и еще не забивал там, в то время как Гакпо провел всего 13 мотчей за сборную и забил 6 голов, 3 из них на ЧМ!
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 07:49
Ладно, уговорили. 60 млн и 3 генератора.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:19
В Шахтер перемудрят и не продадут.
протон
протон
сегодня в 06:09
Хороший нападающий, но я считаю где-то 30 млн евро без бонусов это предел. Если Шахтер не согласен на 40+20, то это вообще маразм. Если не фейк от агентов
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:35
Надо подключать профессионального просителя Зелю.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:20
Как говорится - торг в данном случае уместен.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:34
Такая натура,сколько б не давали, всё равно мало
minai
minai
сегодня в 00:58
Я в ценниках ноль на эту тему, но, если честно, игрок неплохой.
Capral
Capral
сегодня в 00:19
За эти деньги и за это время что они торгуются, уже давно можно было купить кого-то другого, точно не хуже...
Futurista
Futurista ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:55
Сникерсов)...
Futurista
Futurista
вчера в 23:54
Чёта лондонцы совсем обнаглели...40 млн.€)...это ж усраинцы...там без лярда€ и не подходи теперь...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:54
Да нет ,конечно ,маловато . Ещё 10 млрд . и парочку Хаймерсов ! ))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:46
Хорошая сумма,надо соглашаться.
Марид Исмаилов
Марид Исмаилов
вчера в 23:39, ред.
правильно. УКРАИНЦЫ . а не ....
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 23:39
Ох этого Мудрика не хотят Мудрецы.
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