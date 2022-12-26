«Арсенал» предложил «Шахтёру» 60 млн евро за Мудрика. Украинцы хотят больше

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вчера, 23:37

«Арсенал» сделал предложение «Шахтёру» о трансфере полузащитника .

Лондонцы предложили украинскому клубу 40 млн евро, а также 20 млн в виде бонусов. «Шахтёр» хочет продать футболиста за гораздо большую сумму. Будут проведены переговоры с агентом игрока, чтобы обсудить сделку.

Мудрик провёл за команду 18 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.