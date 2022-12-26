«Арсенал» предложил «Шахтёру» 60 млн евро за Мудрика. Украинцы хотят больше

«Арсенал» сделал предложение «Шахтёру» о трансфере полузащитника Михаила Мудрика.
Лондонцы предложили украинскому клубу 40 млн евро, а также 20 млн в виде бонусов. «Шахтёр» хочет продать футболиста за гораздо большую сумму. Будут проведены переговоры с агентом игрока, чтобы обсудить сделку.
Мудрик провёл за команду 18 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.
Все познается в сравнении.....вот смотрите, Ливерпуль подписал Коди Гакпо за 42 млн € + 20 млн различными бонусами! Коди к своим 23 годам уже можно считать состоявшимся футболистом! Основной игрок сборной Нидерландов, отлично выступает в Эрадивизи уже несколько сезонов, много забивая и раздавая голевые передачи! Согласитесь, Эрадивизия на много сильнее чем УПЛ!
Мудрику в январе будет 22 года, и если смотреть его карьеру, то только в этом году он стал показывать более менее хорошую игру и это на уровне УПЛ! Ввзываться в сборную стал только в этом году и еще не забивал там, в то время как Гакпо провел всего 13 мотчей за сборную и забил 6 голов, 3 из них на ЧМ!
Все познается в сравнении.....вот смотрите, Ливерпуль подписал Коди Гакпо за 42 млн € + 20 млн различными бонусами! Коди к своим 23 годам уже можно считать состоявшимся футболистом! Основной игрок сборной Нидерландов, отлично выступает в Эрадивизи уже несколько сезонов, много забивая и раздавая голевые передачи! Согласитесь, Эрадивизия на много сильнее чем УПЛ!
Мудрику в январе будет 22 года, и если смотреть его карьеру, то только в этом году он стал показывать более менее хорошую игру и это на уровне УПЛ! Ввзываться в сборную стал только в этом году и еще не забивал там, в то время как Гакпо провел всего 13 мотчей за сборную и забил 6 голов, 3 из них на ЧМ!
https://youtu.be/OrslT0gcv00