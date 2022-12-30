«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 31 декабря 2022 года
«Вулверхэмптон»
«Волки» из Вулверхэмптона находится на восемнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «бродяг». В декабре команда провела две товарищеские встречи. «Волки» с итальянским «Эмполи» разошлись миром, обменявшись голами. В напряжённой борьбе «жёлто-чёрные» одержали победу над «Кадисом». В игре было целых три автогола. Всухую, поразив дважды ворота соперника, «Вулверхэмптон» взял верх над «Гиллингемом» в 1/8 Кубка английской лиги.
26 декабря «волки» обыграли «ирисок» из Ливерпуля в прошлом туре Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» в чемпионате занимает пятое место на данный момент. Предлагаем вспомнить успехи команды за последнее время. «Кадису» и «Бетису» в товарищеских матчах «МЮ» проиграл. Победу одержали «красные дьяволы» над «бордовыми» из Бёрнли в 1/8 Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» поразил дважды ворота оппонента.
Со счётом 3:0 «МЮ» взял верх над командой «Ноттингем Форест» в 17-ом туре чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» – 4.10
- Ничья – 3.65
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.91
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 3.30
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86
Статистика
- Три матча подряд «волки» обыгрывают своих соперников
- «Красные дьяволы» проиграли в двух играх из пяти последних
- Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти крайних.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.91 на победу «МЮ». В прошлом сезоне «красные дьяволы» проиграли «волкам» на своём поле. В предстоящем матче у гостей будет возможность реабилитироваться.