«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 06:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед», который состоится 31 декабря 2022 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» из Вулверхэмптона находится на восемнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «бродяг». В декабре команда провела две товарищеские встречи. «Волки» с итальянским «Эмполи» разошлись миром, обменявшись голами. В напряжённой борьбе «жёлто-чёрные» одержали победу над «Кадисом». В игре было целых три автогола. Всухую, поразив дважды ворота соперника, «Вулверхэмптон» взял верх над «Гиллингемом» в 1/8 Кубка английской лиги.

26 декабря «волки» обыграли «ирисок» из Ливерпуля в прошлом туре Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » в чемпионате занимает пятое место на данный момент. Предлагаем вспомнить успехи команды за последнее время. «Кадису» и «Бетису» в товарищеских матчах « МЮ » проиграл. Победу одержали «красные дьяволы» над «бордовыми» из Бёрнли в 1/8 Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» поразил дважды ворота оппонента.

Со счётом 3:0 « МЮ » взял верх над командой «Ноттингем Форест» в 17-ом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 4.10

Ничья – 3.65

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.91

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Три матча подряд «волки» обыгрывают своих соперников

«Красные дьяволы» проиграли в двух играх из пяти последних

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти крайних.

Прогноз