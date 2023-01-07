Защитник для Поттера. «Челси» заполучил потенциально лучшего центрбека мира

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вчера, 09:38

Очередной талант из «Монако».

С самого начала зимнего трансферного окна «Челси» бросился активно решать свои кадровые проблемы. Причем сплошь с прицелом на будущее, то есть подписывая молодых и перспективных игроков. Конечно, об Энцо Фернандеса, точнее, об упрямство «Бенфики» лондонцы сломали зубы, но кое-какие трансферы успели провернуть.

18-летний нападающий Давид Датро Фофана уже оформил сделку, завершил ее и 18-летний полузащитник «Васку да Гама» Андрей Сантос, но самой громкой покупкой «Челси» в январе стал 21-летний защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль. И на него мы взглянем более пристально.

Портрет

Это еще один выпускник постоянно генерирующей таланты академии «Монако». Бенуа подписал свой первый профессиональный контракт с монегасками в январе 2018 года. А присоединился к молодежной системе клуба в 15 лет. Сын медсестры и архитектора имеет корни из ДР Конго. Его довольно рано выделили тренеры молодежных сборных Франции. Он уже привлекался в команду до 16 лет.

В 17 лет Бадьяшиль дебютировал в Лиге 1. Принял участие в матче против ПСЖ в ноябре 2018 года. Монегаски, возглавляемые тогда Тьерри Анри, проиграли со счетом 0:4. Бенуа же с тех пор достаточно прочно закрепился в обойме «Монако», преимущественно играя на позиции левого центрального защитника или даже левого крайнего. Обычно столь рано попадающие в состав защитники на какое-то время могут выпасть, потеряться, но Бенуа только наращивал планомерно свое присутствие в команде, он редко выглядел неуместным, подавленным. Чаще производил впечатление своей зрелостью, умом и спокойствием.

После четырех лет в Лиге 1 и более сотни матчей в чемпионате Бадьяшиль получил вызов в первую сборную Франции, а его дебют состоялся в сентябрьском матче с Австрией (2:0) в Лиге Наций. Хоть на чемпионате мира в Катаре сыграть ему не довелось, само попадание в состав сборной, где очень высока конкуренция, стоит дорогого.

Амплуа

Если не считать нескольких исключений, когда Бадьяшиль появлялся на позиции левого защитника, его основной ролью является исполнение левого в паре центральных. На клубном уровне Бадьяшиль успел поработать с Анри, Нико Ковачем и Филиппом Клеманом. Все они предпочитали схему с четырьмя защитниками, поэтому Бенуа особо менять свои привычки не приходилось.

Он редко проверял себя на позиции левого в схеме с тремя центральными, хотя считается, что в «Челси» его применят именно там. Впрочем, вряд ли стоит опасаться. В его наборе навыков нет ничего такого, что говорило бы о том, будто с этой ролью он может не справиться. Возможно, она ему даже больше подойдет.

Сильные стороны

Кажется, что рослый француз в верховых единоборствах должен оказываться более эффективным, чем в игре низом. И господство в воздухе действительно имеется. Он в среднем выигрывает три из четырех верховых единоборств, что может оказаться крайне полезным в условиях силовой Английской Премьер-Лиги. Но многих удивляет его изящество, размеренность и самоконтроль при работе с мячом внизу. Это мобильный и технически оснащенный защитник, от которого чисто по внешним данным такого не ждешь.

Бадьяшиля сложно было увидеть напряженным, взволнованным, суетливым или безрассудным. Он прекрасно осознает свои технические возможности в работе с мячом, не переоценивая и не недооценивая их, что крайне важно для комфортного ощущения в обороне даже под давлением. Он умеет и под прессингом обдумывать и находить наилучшие варианты продолжения игры.

«Монако» любит контролировать мяч, распоряжаться им, а Бадьяшиль был основным защитником в этой команде, который исполнял роль распорядителя, заряжающего первый пас, который, возможно, будет обострять и взрывать всю игру. В каждой команде есть или должен быть центральный защитник с такими способностями. Это сильно расширяет возможности игры. «Челси» Бенуа поможет ускорить выход из обороны и повысить качество первого паса при этом маневре.

Рост и внешняя грузность не мешают ему демонстрировать хорошую реакцию и ускорения. Ранее он был склонен частить с фолами, но в последнее время прибавил и в этом компоненте. В 2022 году в среднем за игру Бадьяшиль совершал 0,8 фола, а в 2021-м – 1,1 фола.

Недостатки

С физической, технической и тактической сторон француз выглядит достаточно подготовленным и качественным защитником. Он внимателен, редко теряет концентрацию и совершает ошибки, хотя даже высококлассные защитники этим грешат. А уж при смене чемпионата и в условиях адаптации это практически неизбежно. Тот же Кулибали при всем его опыте и классе в АПЛ адаптировался немало и адаптировался ли вообще.

При этом французские эксперты и скауты отмечают некоторую деталь, над которой Бадьяшилю нужно работать. Он должен быть более напорист и жесток в своей штрафной, непосредственно перед воротами. Иногда кажется, что он уж слишком боится привезти пенальти. И это может выйти боком.

Бенуа в какой-то момент может недостаточно жестко бороться, не совершить отдающий риском подкат, а также слишком рано броситься в блокировку удара, падая на газон, а не стараясь до последнего отрабатывать по сопернику, позиционируясь перед ним. Это все нюансы, но в игре центрального защитника, который часто оказывается последней преградой перед голом соперника, мелочей не бывает.

Перспективы в «Челси»

В отличие от многих предыдущих новичков «Челси», Бадьяшиль приобретался уже под желания Грэма Поттера, который с его тактической выучкой представляет, где может применить способности Бенуа. У хорошо обученного выпускника одной из лучших футбольных академий Европы не должно возникнуть проблем с пониманием игры «Челси» и своей роли.

При этом ему наверняка придется перестраиваться с привычной схемы в четыре защитника на схему с тремя. И там ему уготована роль левого в тройке. Там он сможет получить на первое время достаточно подстраховки от того же опытного Тиаго Силвы, а также проявить свои способности, в том числе в первом пасе.