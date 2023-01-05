«Челси» объявил о переходе Бадьяшиля

Лондонский «Челси» объявил о подписании защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля. С игроком заключен контракт на 7,5 лет.
21-летний Бадьяшиль имеет на своем счету свыше 150 матчей на официальном уровне. Недавно он дебютировал в составе сборной Франции.
Лондонский «Челси» объявил о подписании защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля. С игроком заключен контракт на 7,5 лет.
21-летний Бадьяшиль имеет на своем счету свыше 150 матчей на официальном уровне. Недавно он дебютировал в составе сборной Франции.
Это в рабство что лм ?
Это в рабство что лм ?