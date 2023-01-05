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«Челси» объявил о переходе Бадьяшиля

вчера, 17:41

Лондонский «Челси» объявил о подписании защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля. С игроком заключен контракт на 7,5 лет.

21-летний Бадьяшиль имеет на своем счету свыше 150 матчей на официальном уровне. Недавно он дебютировал в составе сборной Франции.

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Все комментарии
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 22:39
Хороший трансфер. Видно что вроде как взялись грамотные люди отвечать за трансферную политику клуба, а не Боули. Хотя еще есть вариант все обос**ть если подпишут Мудрика (хотя скорее всего это утиные помои, чтоб подоить Арсенал) или Энцо за такие огромные деньги, хотя игрок хороший
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:10
Учитывая текущие цены, уровень , возраст и опыт, то неплохая сделка для челси
Romeo 777
Romeo 777 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:12
38 млн.евро
rhskmz
rhskmz
вчера в 17:53
Контракт на 7,5 лет ...
Это в рабство что лм ?
monah-10
monah-10
вчера в 17:51
И за сколько? Лямов на ста?
Гость
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