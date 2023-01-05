«Челси» объявил о переходе Бадьяшиля

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вчера, 17:41

Лондонский «Челси» объявил о подписании защитника «Монако» . С игроком заключен контракт на 7,5 лет.

21-летний Бадьяшиль имеет на своем счету свыше 150 матчей на официальном уровне. Недавно он дебютировал в составе сборной Франции.