От Роналду в «Аль-Насре» – хаос. Перенос матча, ФИФА игнорирует долги, клуб хочет обойти регламент

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вчера, 15:39

Слишком много проблем из-за одного игрока.

Не с каждым футболистом за несколько месяцев может быть связано столько скандалов. Яркое интервью Криштиану Роналду сожгло мосты между ним и «Манчестер Юнайтед» — стороны расторгли контракт. Теперь возрастной португалец на правах свободного агента перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Но и здесь скандалы не закончились – причем они не ограничиваются тем, что КриРо перепутал страну с ЮАР .

Продолжает превозносить себя над командой

Эта проблема и положила конец отношениям форварда с МЮ – Криштиану заявлял, что тен Хаг не уважал его, раз выпускал на поле лишь на 3 минуты:

Хорошо, ты не ставишь меня против «Манчестер Сити» из уважения к моей карьере и хочешь выпустить на три минуты против «Тоттенхэма». Это бессмысленно. [Тен Хаг] не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Но это то, что есть. Поэтому, наверное, в матче против «Тоттенхэма» я и ушел [в раздевалку]. Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты в матче. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что я могу дать команде.

Первая проблема была связана с выбором игрового номера. После того как о трансфере 37-летнего нападающего объявили официально, появился инсайд, что КриРо хочет отобрать 7-й номер у действующего игрока «Аль-Насра» Джалолиддина Машарипова. Отмечалось, что тот отказался уступать «семерку» португальцу – из-за этого боссы клуба готовы расстаться с узбекским форвардом. Позднее с заявлением выступил сам Джалолиддин:

Это не соответствует действительности. Во вчерашнем эфире я сказал, что Роналду отбирает у меня седьмой номер? К этому надо относиться с юмором! Те, кто меня хорошо знает, сразу это поняли. Планы? Внимательно следить за Роналду в «Аль-Насре». Он один из лучших игроков своего времени. Есть очень много вещей, которым можно научиться у Криштиану.

И это не все – также появлялась информация, что Роналду сможет влиять на выбор главного тренера «Аль-Насра» и менять их. К селекции клуба португальская звезда, видимо, тоже имеет доступ – и хочет договориться с руководством о подписании защитника «Порту» Пепе, с которым он до этого выступал в составе мадридского «Реала».

Да и пребывание Рона в Саудовской Аравии может оказаться недолгим – сообщалось, что его агенты продолжают искать варианты с клубами из Европы. И есть слухи, что в случае с появлением варианта с клубом, играющим в Лиге чемпионов, Криштиану имеет право бесплатно покинуть свою новую команду.

Это еще не говоря о взаимоотношениях КриРо с агентом Жорже Мендешем – последний якобы до последнего просил своего клиента остаться в «Юнайтед». По взаимоотношениям ударило и интервью нападающего Пирсу Моргану, которое не было согласовано с агентом. В переговорах звездного игрока с «Аль-Насром» Мендеш, вероятно, участие не принимал.

У «Аль-Насра» проблемы с долгами и лимитом

В чемпионате Саудовской Аравии есть правила, регулирующие приобретение легионеров – в заявке одной команды их может быть не больше восьми. Роналду в составе «Аль-Насра» стал девятым, поэтому его трансфер неминуемо влечет за собой расставание с кем-то из иностранцев.

С подписанием Криштиану аравийцам придется решать и проблемы финансового характера. По последним инсайдам, ФИФА наложила на «Аль-Наср» запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов. Сторонам удалось каким-то образом договориться, чтобы клуб смог приобрести экс-форварда МЮ и «Реала» — сообщалось, что международная организация решила закрыть глаза на долги коллектива, чтобы им было легче завершить сделку.

С такими известиями еще более странно слышать, что КриРо в «Аль-Насре» будет получать 200 миллионов евро в год. О настоящих условиях контракта футболиста остается только гадать, но сам он ими доволен:

Я уникальный игрок, так что здорово приехать сюда. Я побил все рекорды там (в Европе – прим.), так что хочу и здесь кое-какие побить. Для меня это отличная возможность. Как вы сказали, это уникальный контракт, ведь и я уникальный футболист. Для меня это нормально.

Возникают сложности с дебютом

Многие ждали, что Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср» 5 января – в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии коллективу предстояло сыграть против «Аль-Тае».

Но и тут возникли сложности. Для португальца все еще действует двухматчевая дисквалификация, которую он получил во время выступлений за «Манчестер Юнайтед». Игрока наказали за то, что он разбил телефон болельщика «Эвертона» предыдущей весной. Согласно регламенту ФИФА , санкции за неспортивное поведение, распространяются на все соревнования.

Были слухи, что «Аль-Наср» может воспользоваться лазейкой в правилах футбольной организации – в этом мог помочь медийный и коммерческий статус 37-летнего нападающего. Оставлять игрока с такой высокой зарплатой на скамейке крайне неэффективно. Но такой шаг тянет за собой риски ответных санкций – снятие очков или денежный штраф.

Эта ситуация становится еще интереснее от того, что почти сразу после появления слухов вокруг предстоящего матча стало известно о его переносе. Теперь «Аль-Наср» должен сыграть с «Аль-Тае» сегодня, стартовый свисток – в 18:00 по московскому времени. Причиной такого решения называли неисправность электрооборудования на стадионе после дождя. Для руководства аравийского коллектива появилось лишнее время придумать способ вывести Криштиану на поле. Но еще ни с одним из игроков после подписания не возникало столько проблем.