Даже тен Хаг критикует МЮ за ошибки с трансферами. Большинство сделок не оправдывали вложений

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вчера, 13:05

На рынке – провал за провалом.

У «Манчестер Юнайтед» давно не ладятся дела на трансферном рынке, клуб – один из лидеров в АПЛ по тратам на игроков. Но выхлоп от них минимальный, максимум манкунианцев – второе место по итогам чемпионата.

Уколоть английский гранд за селекцию недавно решил даже его главный тренер Эрик тен Хаг:

В последние несколько лет клуб купил невообразимое количество игроков ненадлежащего качества. Большинство приобретённых футболистов были исполнителями среднего уровня. Для «Манчестер Юнайтед» недостаточно быть средним. Носить футболку «Юнайтед» очень тяжело. Здесь могут играть только настоящие личности, которые способны справиться с огромным давлением.

Упрек абсолютно справедливый – правда, сорить деньгами в «Юнайтед» продолжают и с подачи самого голландского менеджера. Рассказываем об игроках, траты на которых не соответствуют их уровню или которые не окупились.

Джейдон Санчо, 85 миллионов

Английский вингер в составе дортмундской «Боруссии» заработал статус главного трансферного лота к лету 2021 года. Джейдон стремительно ворвался в Бундеслигу, выдал 2 разрывных сезона и один просто хороший.

В МЮ посчитали, что этого достаточно, чтобы заплатить 85 миллионов евро – и вот английский талант защищает цвета «красных дьяволов». Нельзя сказать, что в родном чемпионате Санчо получал мало времени на поле. Но сейчас он выглядит бледной тенью себя прежнего (заметил даже тренер). Вингер тренируется отдельно от команды с момента старта ЧМ -2022 и пропустил уже 3 матча после возобновления сезона.

Аарон Ван-Биссака, 55 миллионов

Хотя молодой латераль ударно провел первые сезоны в команде – забрал место в основе, редко травмировался. Регресс коснулся его в последние 2 года. В предыдущем чемпионате англичанин пропустил чуть меньше половины матчей «красных дьяволов», а с приходом тен Хага выбыл из-за повреждения почти на 4 месяца.

В конце декабря Аарон вернулся – и Эрик дважды выпускал его в старте. Но прямо сейчас основным считается Диогу Далот, а потому 25-летний англичанин – среди необоснованно дорогих игроков.

Антони, 100 миллионов

Ну не стоит бразилец таких денег! Сложно представить, сколько сезонов правый вингер должен тащить «Юнайтед», чтобы окупить потраченные средства.

Антони разрывал в «Аяксе» потому, что амстердамцы подобрали идеальную для него стратегию – перегружали противоположный фланг и давали простор справа, чтобы тот на скорости врывался в финальную треть.

Статистика Антони в английском клубе неплохая — 3 гола в 8 играх АПЛ , он часто выходит на поле. Однако категории «неплохая» и «должно пройти время» сложнее применить, когда речь идет о самом дорогом приобретении в 2022 году.

Донни ван де Бек, 40 миллионов

Одного из творцов успеха недавнего «Аякса» манкунианцы приобрели через год после прорывного для амстердамцев сезона 2018/19. Сумма компенсации голландскому гранду по современным меркам не такая большая.

Скорее обидно за самого хавбека – он не смог адаптироваться к реалиям АПЛ , быстро стал игроком запаса, последовала даже аренда в «Эвертон». Несмотря на талант Донни и его монолитность в «Аяксе», трансфер полузащитника в «Юнайтед» — объективный провал.

Что уж говорить, если даже тен Хаг, работавший с ним в голландском топе, не доверяет ему место в старте. Теперь к этому добавилась травма в матче с «Борнмутом» — выглядит очень больно.

Ромелу Лукаку, 85+15 миллионов

Лучшие сезоны атлетичного бельгийца чудесным образом обходят английские топ-клубы. Когда «Челси» заплатил «Интеру» 115 миллионов евро, нападающий ограничился скромными 8 голами за сезон.

Сумма, которую «Ман Юнайтед» отдал «Эвертону», была скромнее, но выхлоп от приобретения тоже оказался незначительным. На тот момент эпоха баснословных отступных лишь набирала ход – это стоит учитывать, оценивая сделку манкунианцев с «ирисками».

И в «Юнайтед» вскрылась главная проблема Ромелу – он был настолько перекачен, что оказался неповоротливым, потерял в скорости.

Лукаку после ухода Жозе Моуриньо с поста главного тренера отдали «Интеру», и вот там бельгиец целиком оправдывал доверие.

Алексис Санчес

Чилийский форвард был крайне результативен что в «Барселоне», что в «Арсенале» — зимой 2018 года он отправился в МЮ в обмен на полузащитника Генриха Мхитаряна без доплат.

Армянин под руководством Жозе Моуриньо не блистал, но период карьеры Алексиса в Манчестере – мрак. Со временем нападающий стал крайне токсичным активом манкунианцев, быстро регрессировал до игрока ротации, в сезоне 2018/19 отметился голом и 4 ассистами в 20 матчах.

Такая результативность обходилась «красным дьяволам» в 500 тысяч фунтов в неделю – Санчес на тот момент являлся самым высокооплачиваемым игроком АПЛ .

На данный момент 34-летний форвард не стоит и десятой части своей максимальной трансферной стоимости, в которую игрока оценивал Transfermarkt. И падение началось с перехода в «Юнайтед».

Харри Магуайр, 87 миллионов

По сумме отступных за центрального защитника Харри обогнал даже ван Дейка. Но его индивидуальные ошибки показывают, что боссам «Юнайтед» стоило предложить сумму поменьше.