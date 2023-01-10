Малиновский больше не нужен Гасперини. «Аталанта» уже потеряла нескольких лидеров

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вчера, 13:42

Тренер идет на конфликты.

Сейчас кажется, что проект Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте» исчерпал себя. Потихоньку из команды уходят лидеры, которые на протяжении трех сезонов подряд держали ее в топ-3. Очередной потерей этой зимой стал Руслан Малиновский.

Украинца забрал «Марсель»

Разговоры о том, что итальянский наставник больше не видит 29-летнего полузащитника частью своей концепции, ходили еще летом. На тот момент игроком интересовались «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Рома». Позднее появился вариант с «Марселем» — к зиме он стал основным.

И если в межсезонье «бергамаски» хотели выручить от сделки 30-35 миллионов евро, то в переговорах с французским коллективом фигурировала сумма уже в 13 миллионов. В итоге «Марсель» согласовал аренду опытного украинца, а в соглашении предусмотрен пункт об обязательном праве выкупа.

Гасперини уход Руслана не кажется критичным – судя по его словам, видеть Руслана в своей команде он больше не хочет:

Переговоры между игроком и «Марселем» в процессе. Я не знаю, когда сделка может быть закрыта. Он был важен для команды, сыграл много матчей в текущем сезоне, но его заменил Адемола Лукман.

Малиновский действительно уже не представляет такой важности для итальянского менеджера. В первые два сезона в составе «Аталанты» 29-летний хавбек забил по 8 мячей и отдал сначала 4, а потом 12 ассистов. Затем он сдал из-за микротравм и коронавируса – и в текущем сезоне его игровое время сопоставимо с тем, сколько от Гасперини получал Алексей Миранчук.

Лидеры уходят

Малиновский – не первая потеря среди когда-то важных для Гасперини игроков. Одним из первых итальянский топ-клуб покинул словенец Йосип Иличич. По всей видимости, полузащитник не справился с психологическими проблемами. Он на протяжении трех сезонов к ряду держался в топ-3 бомбардиров «Аталанты».

Сложности начались в 2020 году – из-за начавшейся пандемии и семейных сложностей у Йосипа появилась депрессия. Клуб дал игроку время прийти в себя и поддерживал до последнего – даже когда случился рецидив в 2022 году. Тогда Джан Пьеро отмечал:

Мне непросто комментировать подобные ситуации, потому что они очень личные. Могу лишь сказать, что мы всегда будем рядом с ним, потому что бывают ситуации, которые превыше футбола и профессии. Мы знаем Иличича уже много лет, пережили вместе множество счастливых моментов. Он абсолютно нормальный, позитивный человек, но изнутри человеческий разум подобен джунглям. Даже психиатрам сложно в нем разобраться, не то что нам. Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь будет получать удовольствие от игры.

Летом терпение боссов «Аталанты» лопнуло – контракт был расторгнут, а Иличич отправился на родину.

Еще раньше «бергамасков» покинули Робин Госенс и Алехандро Гомес. Последний так вовсе был капитаном – и все равно оказался вынужден уйти в «Севилью». В сезонах 2016/17 и 2019/20 аргентинец был в числе лучших по количеству результативных действий.

Гасперини любит скандалить

Причем в случае с последними важную роль в уходе сыграл сам главный тренер «Аталанты». Начало уходу Алехандро Гомеса, говорят, положил конфликт с тренером по поводу тактики. Он подогревался с матча против «Мидтьюлланда» в ЛЧ – Гасперини дал аргентинцу установку смещаться к правому флангу из-за насыщенности в центре, но футболист отказался. После завершения матча (1:1), по сообщениям СМИ , в раздевалке разгорелся конфликт, который мог дойти до драки. Иличич поддержал Алехандро – и оба выбыли из заявки «бергамасков» на игру с «Удинезе». Спустя месяц, в январе 2021 года, аргентинец ушел в «Севилью».

У немца Госенса первые сезоны в «Аталанте» были довольно тяжелыми – в Италии на игрока на первых порах обрушивались с критикой, Робин не понимал Гасперини, а рядом не было никого из близких. В таких условиях неоднозначные методы главного тренера могли сломить защитника – вот что о них писал в автобиографии сам Робин:

На тренировках Гасперини заставлял меня чувствовать себя худшим игроком команды. После каждой ошибки он свистел и ругался. На то мрачное время пришлась гостевая игра с «Дженоа». Я, как обычно, сидел на скамейке и даже не надеялся выйти на поле. Мы проигрывали, а Гасперини испачкал ботинок и — осознанно или нет — вытер его моей майкой. Мне хотелось провалиться под землю.

В конце концов немецкий футболист прошел этот этап и стал одним из лидеров клуба. Однако прошлой зимой игрока арендовал «Интер», а сумма выкупа, по данным портала Transfermarkt, составит всего 27,4 миллиона евро. И многие предполагают, что причиной расставания с Госенсом снова стал конфликт.

В случае с Иличичем основным толчком для ухода в свободное плавание видится его затянувшаяся депрессия – в 2022 году он провел только 2 матча за «Аталанту» и часто до этого выпадал из основной обоймы. В плей-офф ЛЧ -2020/21 случился один показательный эпизод – Гасперини сделал обратную замену словенца в игре 1/8 финала с «Реалом». Йосип провел на поле 30 минут. Некоторые журналисты успели разобрать, что наставник «бергамасков» в это время говорил полузащитнику:

Перестань жаловаться, сделай хоть что-нибудь. Займись делом.

Вспоминая перепалку Гасперини с Гомесом, в которой успел поучаствовать и Иличич, можно сказать одно – далеко не все выдерживают напор и любовь Джан Пьеро к конфликтам. Нынешняя «Аталанта» выглядит не лучше прошлогодней – тогда итальянский гранд оказался на 8-м месте Серии А. Сейчас идет на 7-м. Когда подойдет время окончания аренды Алексея Миранчука, он может вернуться в совсем другой коллектив – без привычных лидеров и уставший от главного тренера.