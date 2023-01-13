«Сандерленд» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Сандерленд» – «Суонси», который состоится 14 января 2023 года

«Сандерленд»

«Чёрные коты» на данный момент занимают восьмое место в Чемпион Лиге. Предлагаем вспомнить успехи команды в недавних матчах. В матче 24-го тура чемпионата на своём поле с разницей в один мяч «Макем» обыграл «бродяг» из Блэкберна. В гостях «красно-белые» с большим счётом взяли верх над «Уиганом». Ничейным исходом завершилась встреча с «Блэкпулом» в прошлом туре.

В 1/32 Кубка Англии «Сандерленд» одержал победу над командой «Шрусбери Таун».

«Суонси»

В Чемпион Лиге «лебеди» находятся на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «Джекса». С разницей в один гол «Суонси» на выезде проиграл «Редингу». В позапрошлом туре с разгромным счётом «лебеди» всухую одержали победу над «шершнями» из Уотфордом. На своём поле «чёрно-белые» потерпели поражение от «Бёрнли».

8 января «Суонси» раскатал ничью с «Бристоль Сити» в матче Кубка Англии (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сандерленд» – 2.55

Ничья – 3.30

Победит «Суонси» – 2.75

Победит «Сандерленд» с форой -1.5 – 4.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

Три очные встречи подряд завершились победой «Суонси»

«Чёрные коты» уступили в двух играх из десяти последних

За аналогичный период «лебеди» проиграли в трёх матчах.

Прогноз

На своём поле у «красно-белых» есть возможность взять реванш за прошлые поражения. На победу «Сандерленда» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.55.