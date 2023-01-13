ТОП 5 Ожиданий в 2023 году

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вчера, 15:47

1. Чемпионство «Арсенала».

Не хочется в это верить, но скорей всего это произойдет. Команда Артеты из всех претендентов выглядит более стабильной, единственным их конкурентом по прежнему является «Манчестер Сити». Правда тут не такое большое отставание всего 5 очков. Скажем в 2014 году горожане отставали от «Ливерпуля» на целых 10 пунктов, но смогли компенсировать потерей у соперника, но все решилось в последних турах. Да, и в истории «Арсенала» хватает финальных промахов, так скажем в сезоне 1998/1999 клуб не смог в последнем туре обыграть «Лидс», а в параллельном МЮ дожал «Тоттенхэм», и взобрался на вершину.

На данный момент «Арсенал» в чемпионате имеет всего одно поражение в 6 туре нанес им МЮ — 1:3, и две ничьи не смогли обыграть «Саутгемптон» — 1:1, а также совсем недавно была зафиксирована ничья с «Ньюкаслом» — 0:0, у которого также по прежнему всего одно поражение. Практически всех своих конкурентов и «Челси», и «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» с которым уже в воскресение будет игра, обыгрывали, единственное с кем мы не видели игры, так это как раз матч «Арсенала» с «Манчестером Сити», так как их игра была перенесена. Самое главное для них не терять очки на ровном месте, обыгрывать всех кто ниже 4 места, а уже в очной дуэли Артеты и Гвардиолы, ученика и учителя, решить закем будет титул. Я не верю, что МЮ или «Ньюкасл» смогут вклинится между ними, им бы сохранить места просто в ТОП 4, это особенно нужно для подопечных Тен Хага, ведь «Тоттенхэм» или «Ливерпуль» совсем рядом.

Верите ли вы в победу Арсенала? ДА/или/НЕТ. Мое мнение 50 на 50. Как есть шанс выиграть, так и потерять этот шанс. Тем более в прошлом сезоне «Арсенал» в конце чемпионата, если помните пропустил вперед себя в последних турах «Тоттенхэм», и не попал в итоговую четверку. Сил в концовке может им просто не хватить, ведь еще впереди и Лига Европы.

2. Финал ЛЧ «Манчестер Сити» — ПСЖ .

Хотелось бы увидеть развязку главного еврокубка матчем между этими соперниками, так как тут собраны главные звезды последних лет. В первую очередь это Месси и Мбаппе, которые совсем недавно оспаривали между собой титул чемпионов мира, который достался в итоге сборной Аргентины. И мне кажется у них отличный шанс выступить и в ЛЧ , оба в порядке, главное, чтобы еще Неймар был в этом заинтересован. С другой стороны в МС есть Холанд супер-бомбардир, который уже идет на золотую бутцу, также и Кевин Де Брюйне, который своей игрой давно всем все доказал. Главная задача справятся ли с этим два тренера Гвардиола, который совсем недавно играл в финале, а также Галатье у которого мало опыта подобных турниров.

Состоится ли данный финал или какова вероятность того, что один из указанных клубов дойдет до этой стадии ДА/или/НЕТ? Мое мнение, как и раньше на такой финал 50 на 50. Вероятность того, что один из данных клубов выйдет финал процентов наверно около 80%. Потому что уже в 1/8 ПСЖ играть против довольно сильного соперника в лице немецкой «Баварии», у которых не будет на этот раз Левандовского, и кому они проиграли финал 20 года. Хотя скажем совсем недавно ПСЖ выбивал немцев в плейофф под руководством Маурисио Почеттино. Если команда будет в порядке, особенно лидеры Мбаппе, Месси и Неймар, бразилец часто любит травмироваться на данных стадиях, то могут пройти дальше. Мне кажется у «Манчестера Сити» шансов на финал куда больше все же первый соперник «Лейпциг», хотя если вспомнить, то иногда именно с такими соперниками, команда могла и провалится. Мне кажется все же немецкий клуб не того уровня, чтобы вылетать от него. Единственное это еще борьба в чемпионате, если ПСЖ себе обеспечил уже первое место и вряд ли отпустит, и кинуть осталось просто все силы на еврокубок, то вот в АПЛ у МС еще не все решено с этим, довольно плотное противостояние, и борьба не только самими собой, но и с «Арсеналом».

3. Золотой мяч 23 получит Месси.

Мое мнение золотой мяч сам просится в руки Месси, особенно после победы на ЧМ с «Аргентиной». Но оно состоялось в 22 году, а все же новая награда будет определять лучшего 23 года. Но прошлый золотой мяч двадцать два разыграли раньше и отдали Бензема, который пропустил ЧМ из-за травмы, но получил по итогом лучшего наверно игрока и победы в ЛЧ в составе «Реала». А кто может еще претендовать, единственный его конкурент наверно это Мбаппе, но ему необходимо побеждать в ЛЧ . Но опять же француз, как и аргентинец выступают за одну команду. Если победит ПСЖ в ЛЧ , то мяч отойдет Месси автоматически за титул ЧМ .

Я ставлю на финал, что его выиграет МС , тогда появится конкурент Холанд или де Брюйне, но у норвежца больше шансов на эту награду, поскольку он разрывает АПЛ своими голами, а добавить победу в ЛЧ с Сити, а также титул АПЛ , и у нас готовый фаворит. Единственное, что может ему помешать, это не такая массовая известность, как у Месси, даже если Эрлинг выиграл ЛЧ с клубом, то не факт, что получит эту награду. Уже такое было 2010 год требл собрал Снейдер+ еще финал ЧМ голландия прошла, золотой мяч отдали аргентинцу., в 2013 та же участь постигла Рибери, но награду тогда забрал Роналду.

В индивидуальном плане Месси лучше чем Мбаппе или Холанд, он разнообразние играет, не только забивает, но и раздает на партнеров, игра на команду, что мы видели на ЧМ . Все же француз или норвежец больше зациклены на забивание голов и персональную статистику, может и по этому Левандовски не получил золотого мяча.

Сможет ли Месси получить золотой мяч 23 ДА/илиНЕТ? Мой ответ ДА, пока Титул ЧМ дает ему такой шанс, как скажем в 21 он получил после победы со сборной на кубке Америки, плюс имя тоже дает о себе знать.

4. «Барселона» вернет титул в Ла Лиге.

У «Барселоны» хорошая возможность вернуть себе титул, наверно на это рассчитываю не только я, но также и Хави. Плюс выиграть трофей придаст тренеру и команде уверенности играть и в ЛЧ в следующем сезоне. Все же клуб по ходу этого сезона продолжит выступать в ЛЕ , на этот турнир думаю команда не будет тратить много сил, каких-то решений, затрачивать много энергии, как было в прошлом сезоне. Клуб в прошлый раз сосредоточился на попадание в четверку сильнейших, с чем молодой наставник и клуб справились, а ЛЕ явно была, как побочный турнир, раз так безвольно проиграли «Айнтрахту». Хотя немецкому клубу надо отдать должное, они в сухую всю игру вели, укатывали «сине-гранатовых», те лишь под конце сообразили, что нужны голы престижа. А на этот раз немцы и вовсе выбрались из группы в ЛЧ . Сейчас, что лучше ЛЕ или титул Ла Лиги, все же корона престижнее, тем более выиграть в борьбе с «Реалом», чем потратить силы на второй турнир еврокубка и не факт, что удастся на этот раз пройти дальше, а то опять позора, как прошлый раз не избежать, вылетев от 9-той команды на тот момент бундеслиги.

Станет ли «Барселона» чемпионом Испании ДА/или/НЕТ? Наверно 70 на 30, что удастся Хави взять титул. Все же борьба ноздря в ноздрю с соперником, плюс уже «Реалу» в очной борьбе проиграли. А также не следует терять очки с другими, тогда и будет в конце сезона счастье. Да и вообще зачем столько тратить, и покупать Левандовского, чтобы быть под «сливочными» снова или остаться вообще без трофеев. Если «Барселона» останется без кубков, думаю с Хави попрощаются. Тем более впереди уже матч за суперкубок.

5. Вылет «Саутгемптона» из АПЛ .

Если ходить постоянно по краю, то рано или поздно свалишься вниз. Об этом в последнее время часто задумываешься особенно по игре «Саутгемптона». Если до этого в прошлых сезонах были те кто был просто хуже тебя, то сегодня в чемпионате на вылет внизу все равны, просто кому повезет, а кому нет. Плюс команда обосновалась внизу на 20 месте, проигрывая абсолютно всем, даже клубам, которые только перешли обратно, скажем как совсем недавно «Ноттингему Форесту» То уже нету никаких кажется шансов на спасение, если ты проигрываешь соперникам, в борьбе за выживание.

Плюс убрали Хазенхюттеля, я его не очень то любил, в связи с поражениями по два раза по — 9:0, но сейчас сменив его на никому неизвестного Нейтана Джонса из «Лутон Тауна». Я считаю владельцы клуба выбрав такого спасителя, сами себе выстрелили в ногу, и приговорили клуб на вылет из лиги. Кроме «шляпочников» он особо нигде не проявил себя, его приглашали в «Сток Сити», уволили в связи с отсутствие результатов. Что тут думать? Если с австрийцем хоть был како-то шанс крошечный сохранить прописку, при этом пару сезонов назад он сумел исправить положение, то вот с валлийцем сами видите. Состав вроде есть, но одного Уорд-Прауса не хватает, если верить, что во втором круге команда соберется хотя бы ради болельщиков и ради клуба.