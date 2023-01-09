У «Барселоны» самая надёжная защита в топ-5. Хави – новый Моуриньо

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вчера, 15:44

Парадоксальная особенность каталонского бытия.

Стена возникла неожиданно

Нет рационального объяснения, почему случайный набор футболистов настолько надежно играет в защите в Ла Лиге. В прошлом сезоне Хави тренировал 18-ю команду в топ-5 по пропущенным мячам. Допустили 38 ляпов в защите. По качеству шансов соперников предсказуемо были выше – часто владеют мячом, минимизировали подходы соперников. Но xGA был почти равен количеству пропущенных мячей.

Ничего аномального. А сейчас, невзирая на ротацию, получилась самая успешная оборона в топ-5. Каталонцы пропустили 6 мячей в 16 играх. У «Ювентуса» со Щесным на матч больше и семь пропущенных мячей. В пятерке также «Ньюкасл», «Ланс» и «Вильярреал». Согласитесь, странная компания для «Барселоны». Причем дело не в полном доминировании, как было в успешных в обороне сезонах Гвардиолы.

У Хави ситуация иная. Пике – самый опытный центральный защитник, завершил карьеру посреди сезона, что стало сюрпризом для руководства «Барселоны». Еще два ветерана – Альба и Бускетс, покинут клуб, Жорди зовут в серьезную команду. В основу вернулся после травмы молодой Араухо. Справа тренер выпускал пять разных игроков. Юный Бальде в девятнадцать лет впервые в карьере играет в основе справа и слева.

Кристенсен неожиданно стабилен. У Эрика Гарсии были ошибки, но не сказались на конечном результате. В центре обороны играл Кунде, которого ставили справа, Хави ищет нового Пуйоля. В центре мелькал латераль Алонсо, один из двух списанных в АПЛ защитников, которых подобрала «Барселона». Второй – Бельерин, не заиграл, хотя вместо него изначально звали Аспиликуэту. Но и без опытного победителя ЛЧ команда, где молодые и не всегда стабильные, держится прекрасно.

У Хави бесконтактная оборона

Точно видели смешные ролики, где люди врут, что владеют «бесконтактным боем». Полная ересь, как и гипноз, позволяющий отдавать приказы – гипнотические практики существуют, но сказочного влияния на мозг другого человека не имеют. Но если посмотреть на цифровое выражение игры «Барселоны», то ничего лучше для описания их стиля защиты не придумать. У Хави бесконтактная защита, гипноз соперников.

Забавно писать это, учитывая схватку Торреса и Савича – могут получить по четыре матча дисквалификации, но красные карточки говорят о борьбе каталонцев. А вот 1.5 отбора и 1.1 перехвата за игру от Де Йонга — лучше только Бускетс, демонстрируют, что в команде все немножко ведут борьбу, но нет ни одного зверюги, как Гвидо Родригес из «Бетиса» или Соуза из «Эспаньола». «Барселона» не стала жесткой.

Зато Хави применял персональный прессинг и поднял линию обороны. Без Эрнандеса команда была восьмой в Ла Лиге по PPDA – среднему количеству пасов, которые позволяли соперникам на одно контрдействие. Теперь «Барселона» вторая, только «Реал Сосьедад» кусается активнее. Схема «4-3-3» при необходимости трансформируется в «3-5-2» и «4-4-2», если именно так выгодно встречать конкретного соперника. Хави подстраивается под оппонентов.

«Барселона» ни разу не проиграла в Ла Лиге, когда забивала первой. «Атлетик», который тоже редко подпускает соперников к хорошим моментам, пропустил 14 голов. Каталонцы во многих метриках спокойно соседствуют с середняками Ла Лиги, лишь бы такой подход давал результат. Хотя Хави философски остается адептом владения мячом – по проценту контроля мяча выше в топ-5 только «Бавария» и «Манчестер Сити», испанец видит, что опередить «Реал» получится лишь с надежной защитой.

Разгадка не в сэйвах тер Штегена

Дело не в голкипере, хотя понятно, что опытный страж ворот настраивает защитников. Но среди основных немецких вратарей в топ-5 у тер Штегена худший показатель по количеству сэйвов за игру – 1.9. При этом Марк-Андре является рекордсменом по «сухарям» — 12 успехов. Даже Ник Поуп из «Ньюкасла» собрал 10 сухарей. Вратари ПСЖ , «Лацио» и «Фрайбурга» уступают коллеге из «Барселоны». Только по воротам Эдерсона в топ-5 бьют реже.

Но опытные болельщики понимают изъян надежной обороны, возникшей из командной игры молодых ребят. Когда все держится на сложных связях между всеми игроками, а не на классе голкипера и опыте центральных защитников, то легко развалиться. У «Ливерпуля» была самая надежная оборона в топ-5, пропустили меньше всех вместе с «Манчестер Сити». По xG соперников были в тройке, лишь «горожане» и «Наполи» расположились чуть выше. А прошла половина нового сезона – «Ливерпуль» на 43-м месте по пропущенным в топ-5.

По качеству шансов соперников команда Клоппа на 65-й строчке. Без идеальной защиты вместо борьбы за чемпионство «красные» сражаются за четверку. Алиссон помог сопернику в кубке, а фанаты «Барселоны» помнят времена, когда чудил тер Штеген. Поэтому Хави важно объяснить себе и команде, как получилось, что «сине-гранатовые» могут выдержать 20 ударов против «Атлетико» (5 в створ) и выиграть, имея два метких удара по чужим воротам? Это аномалия, противоположность норме.

Вот когда Араухо и Кристенсен заслужат звание одной из лучших связок центральных защитников, Кунде освоится справа и будет легко переключать «Барселону» на три центральных без мяча, Бальде докажет, что не герой одного сезона, а Де Йонг, Педри и Гави выиграют у Эриксена, Фернандеша и Каземиро в плей-офф Лиги Европы – тогда поймем, что новая «Барселона» строится на принципах успешных команд молодого Моуриньо. Надежная оборона и классный центр поля с агрессивной работой без мяча.