Кризис снова настиг Клоппа на седьмой сезон пребывания в клубе. На этот раз пострадал «Ливерпуль»

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вчера, 10:49

Разбираем основные проблемы «красных» в этом сезоне.

Вопросы по обороне преследуют команду весь сезон

Регресс «Ливерпуля» относительно предыдущего сезона можно назвать вопиющим. Команда уже на экваторе сезона отстает от лидера Премьер-Лиги «Арсенала» на 15 очков. Одной из главных причин этого — игра в защите. Причем это касается не только игры оборонительной линии, но и всей команды в целом, поскольку базовая составляющая команды — прессинг.

Благодаря прессингу игрокам удавалось отбирать мяч на чужой половине поля, создавая моменты атакующим игрокам, а, например, Тренту меньше отрабатывать в обороне. Прессингу способствовала и высокая линия обороны, которая при плохо выстроенной игре несет за собой риск опасного момента у своих ворот.

Что и происходит с «Ливерпулем» в этом сезоне — команда является третьей худшей в АПЛ по количеству допущенных моментов (51). Хуже только «Лидс» (55) и «Фулхэм» (54). Для сравнения у «Арсенала» допущенных моментов лишь 19. Ключом такой прочности игры в обороне у лидеров стала форма Томаса Парти. В то же время у опорника «Ливерпуля» в этом сезоне большие сложности в связи с отсутствием формы.

В прошлом сезоне на этом же этапе сезона «Ливерпуль» допустил лишь 21 серьезный момент у собственных ворот — разница с текущим колоссальна. Это обнажило плохую форму других игроков и помимо Фаба сильно пострадал Трент, который всегда был исключителен в нападении, а игра в обороне была его ахиллесовой пятой.

Кроме того, не в лучших кондициях Вирджил ван Дейк, который привык играть в выжидающей манере, когда у тебя есть время принять решение. Теперь же, когда у соперника больше шансов, вырисовывается все больше ситуаций, приводящих к ошибке игроков защиты — за 2 последних матча игроки «Ливерпуля» совершили 4 оборонительные ошибки.



Многие списывают проблемы в обороне не столько на защиту, сколько на линию полузащиты, которая за последнее время не совершенствовалась, а только регрессировала. Однако Клопп с этим не согласен:

Это глобальная проблема и касается не только полузащиты. Оборона начинается с нашего наконечника. Если мы не прессингуем в начальных этапах, у полузащиты уже не будет ни единого шанса.

У «Ливерпуля» отсутствует прессинг, характерный ему в предыдущих сезонах

Если спросить у фанатов «красных» или любого стороннего болельщика — как бы вы описали «Ливерпуль» последних 5 лет? Все бы единогласно назвали агрессивный прессинг команды, поскольку раньше он был действительно хорош.

Перерыв на мундиаль позволил «Ливерпулю» провести небольшой тренировочный сбор, своего рода вторую предсезонную подготовку. Это был шанс перезагрузиться и вспомнить отработки, позволявшие клубу приносить успех в прошлые сезоны.

Эндрю Робертсон после поездки в Дубай рассказал:

Мы много работали над прессингом, контрпрессингом и созданием условий для него, потому что в первой трети сезона все это у нас не работало.

Однако после возобновления сезона все осталось на своих местах. Проблемы с прессингом никуда не делись. Показатель передач, которые «Ливерпуль» позволяет делать сопернику, прежде чем сам совершит оборонительное действие, составляет 12,2. Это худшие цифры для команды Юргена Клоппа за 7 лет.

Возможно, игроки просто-напросто устали. До октябрьских матчей «красные» уступали всем своим соперникам по количеству спринтов и преодоленной за матч дистанции — показатели, в которых «Ливерпуль» был лучшим из сезона в сезон.

Большинство футболистов после тяжелого сезона отдыхали меньше месяца. В прошлом сезоне команда провела все возможные матчи и претендовала на квадрупл до самого конца кампании. А за весь 2022 год у них набралось 60 матчей, из которых 43 — победы, что является лучшим показателем среди клубов Европы.

Прошлый сезон выжал коллектив — 63 матча, из них — 2 финала по 120 минут, финал Лиги чемпионов и чемпионская гонка до последней минуты в Премьер-Лиге с «Сити». Сюда же можно причислить и отъезд африканских игроков на континентальный турнир. Салах и Мане нередко играли по 120 минут в завершающих стадиях Кубка Африки и оба дошли до финала, где тоже сыграли по 120 минут. Все это не позволяло команде Юргена Клоппа сделать передышку и разгрузить игроков основы на финальной стадии прошедшего сезона.

После финала Лиги чемпионов 13 игроков стартового состава отправились на матчи сборных, где провели еще несколько игр. Игры национальных команд завершились в районе 12-13 июня, а уже 12 июля у «Ливерпуля» был первый контрольный матч против МЮ .

У «Ливерпуля» острая нехватка кадров из-за различных причин

Тяжелый и плотный календарь требует от команд глубокой скамейки и частой ротации. У «Ливерпуля» этого нет. Есть кадры, но нет необходимого качества.

Луис Диас пришел в клуб посреди прошлого сезона, а половину этого пропустил из-за травмы, после которой вернется лишь в марте. Дарвин Нуньес только адаптируется к требованиям Клоппа и борется с собственной реализацией. Диогу Жота пропустил всю предсезонку и сыграл лишь 375 минут в этом сезоне.

При таких условиях тяжело наработать слаженность, когда единственным стабильным игроком нападения является лишь Салах. Той слаженности, что было между ним, ушедшим летом Мане и потерявшим форму Фирмино, уже нет.

В начале сезона был отрезок, когда у «красных» являлись доступными лишь 14 профессиональных футболистов и часть из них приходилось использовать не по позиции.

В каждой из линий «Ливерпуля» есть по одному игроку, стабильно показывающему высокий уровень игры. Если в нападении это Салах, то в полузащите — Тьяго. Показательно, что в последнем матче против «Вулверхэмптона» он совершил 6 отборов, в то время, как все остальные полузащитники, принявшие участие в матче, лишь 3.

В обороне есть Алиссон, который пусть и допускает эпизодические ошибки, но уже к середине сезона предотвратил 9 голов, относительно метрики xG. За весь предыдущий сезон этот показатель равнялся 5.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер описал проблему «Ливерпуля» следующим образом:

Они пытаются играть в футбол Юргена Клоппа, не имея игроков, которые так нужны при его системе. «Ливерпуль» выглядит как обычная прессингующая команда, которая пытается играть с высокой линией.

Проблемы назрели еще с уходом Джорджиньо Вейналдума пару сезонов назад. Именно он был стабильным игроком, который способствовал спокойной игре в центре поля. Если спросят, кто характеризовал систему Клоппа, многие без сомнения назвали бы именно голландца.

Планы «Ливерпуля» на ближайшее лето известны. В клубе хотят видеть Джуда Билленгема из «Боруссии», но также фигурирует и много других имен, поскольку команду покинет по меньшей мере 3 центральных полузащитника.