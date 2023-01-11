«Ньюкасл» стремится в Лигу чемпионов. Новый топ Англии выглядит удивительно зрело

Разбираем, благодаря чему «Ньюкаслу» удалось так быстро взлететь.
Назначение Эдди Хау было первым и самым важным решением
Октябрь 2021 года. В СМИ в очередной раз появилась информация, что бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли нашел покупателя для клуба. От Эшли устали все, включая даже сторонних болельщиков. Его управление «Ньюкаслом» вызывало большие вопросы, а то, что «сорокам» удавалось оставаться в Премьер-Лиге такое долгое время, вызывало удивление.
Но как итог аравийский консорциум во главе с Мухаммедом ибн Салманом приобрел клуб и начал изменения с первых же дней. Кризисный «Ньюкасл» преобразился буквально в первые месяцы. Вопреки ожиданиям, аравийцы не стали назначать Моуриньо и скупать Роналду, Рамоса и других широкоизвестных звезд. А начали планомерно выстраивать коллектив.
В первую очередь дело коснулось управления команды. Клуб сменил спортивного директора, пригласил аналитика, помогавшего ранее Юргену Клоппу, и назначил Эдди Хау в качестве главного тренера. Позднее бывший главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс рассказывал о крайней благочестивости новых владельцев команды и о назначении Хау:
Новые владельцы клуба вели себя со мной просто великолепно. Они сразу спросили меня, чем могут помочь мне. И я ответил: «Послушайте, моё время здесь подошло к концу. Потому что единственная негативная вещь, которая осталась здесь сейчас, это я сам». И вы не поверите, они попросили меня порекомендовать им кого-то, кто мог бы взять на себя эту работу. И я посоветовал им Эдди Хау, так как считаю, что он очень, очень хороший молодой менеджер. Приятно говорить о том, что он получил эту работу и что у них всё так хорошо.
Хау начал с основополагающих вопросов. И главной темой на тренировках была интенсивность и физическое состояние игроков, которые были не в лучших кондициях. По многим статистическим параметрам на момент назначения Хау «Ньюкасл» был в ужасающем положении. Команда была на последнем месте, по ожидаемым очкам также находилась в зоне вылета, разница мячей, количество допущенных и созданных моментов — все это соответствовало команде со дна таблицы.
И на фоне всех этих удручающих обстоятельств рост команды при Эдди Хау вызывает только восхищение. Больше «сорок» с момента назначения британца набрали лишь 4 коллектива. А за предыдущий календарный год по количеству взятых очков в родных стенах «Касл» стал и вовсе третьим, пропустив вперед «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Залог успеха «Ньюкасла» не только в Хау, но и в точечных усилениях
Получив назначение на пост главного тренера, Эдди Хау не стал осуществлять революционные изменения в игровом плане, а решил предпринять прагматичный выход из ситуации. Поставленная владельцами цель — избежать вылета. И основным залогом успеха в таком положении всегда являлась оборона.
В зимнее трансферное окно в клуб пришли Киран Триппьер, Дэн Бёрн, Мэтт Таргетт — все они стали игроками основы команды и помогли «Ньюкаслу» встать на рельсы. Приобретение Триппьера стало одним из лучших трансферов прошедшего сезона. Правый защитник моментально взял на себя роль главного созидателя и забрал все стандартные положения, сделав из них одно из главных орудий команды.
Таковые стали главной фишкой «Ньюкасла» в атаке. Они чаще всех бьют по воротам соперников после штрафных и угловых, создают больше всех моментов и, будь реализация лучше, возможно, были бы еще выше в таблице, — хотя куда выше-то?
Помимо игры в обороне и стандартных положений, Эдди Хау постепенно изменил и позиционные атаки. Здесь ему помогло еще одно зимнее приобретение. Из «Лиона» был выкуплен Бруно Гимараес. Значимость Бруно проявляется в его смелых подключениях в атаку, что не характерно для других опорников. Он более чем в два раза чаще совершает передачи в штрафную, чем его коллеги по позиции Родри и Партей, разительно чаще касается мяча на трети поля соперников.
Прошедшим летом «Ньюкасл» снова точечно усилился. В клуб пришли голкипер Ник Поуп, центральный защитник Свен Ботман, а также нападающий Александер Исак. И если Исак еще не успел себя проявить из-за полученной травмы, то двое других быстро начали получать лучи славы — оборонительная игра «Ньюкасла» в этом сезоне выше всяческих похвал. Команда является лучшей по количеству «сухих» матчей в Премьер-Лиге и, соответственно, пропустила меньше всех. Кроме того, в чемпионате у них значится лишь 1 поражение — на «Энфилде» из-за пропущенного гола, который был забит уже по истечении добавленного арбитром времени.
И если игру в обороне Хау усилил во многом благодаря новым приобретениям, то среди атакующих игроков он раскрыл парагвайца Альмирона, который являлся одним из худших в Премьер-Лиге до недавних пор. Альмирон стал лучшим бомбардиром клуба. Сейчас на его счету 9 голов — лишь пять человек в АПЛ забили больше.
Отсутствие глубины состава может помешать выходу «Ньюкасла» в Лигу чемпионов
Несмотря на то, что «сороки» являются одними из главных претендентов на выход в ЛЧ следующего сезона, многое может поменяться весной, когда календарь будет очень плотный и некоторым игрокам может потребоваться ротация. Сейчас «Ньюкасл» не обладает должной глубиной скамейки, чтобы беспрепятственно давать своим игрокам передышку.
Поражение от «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии, возможно, стало своевременным напоминанием о том, что у клуба недостаточная глубина, обнажив проблему того, что Эдди Хау некем ротировать состав. Хау пришлось выпустить на матч Кубка Англии игроков, которые ранее не выходили на поле в этом сезоне, чтобы ключевые исполнители подошли к более важной встрече в четвертьфинале Кубка Лиги будучи свежими.
Каждое из качественных улучшений на поле было осуществлено во многом благодаря приобретению футболистов. И пусть в целом команда редко проседает в важных матчах, но впереди очень сложный и плотный календарь, который может оказать губительное влияние на амбиции «сорок» относительно Лиги чемпионов.
Однако у аравийских владельцев немного связаны руки — за последние 12 месяцев было потрачено более 200 миллионов стерлингов без продажи кого-либо из игроков. Расходы на заработную плату также резко возросли, при этом не было объявлено о новых крупных спонсорских сделках, которые помогли бы выправить ситуацию и принести дополнительные доходы в клуб.
Данное примечание очень важно относительно перспектив клуба. Но несмотря на это, отсутствие трансферов вряд ли можно назвать катастрофой. У клуба по-прежнему достаточно поводов для оптимизма, и при удачном раскладе они сохранят за собой строчку в топ-4, оставив за бортом Лиги чемпионов сразу нескольких грандов.
Арсенал уже выдал лучший старт сезона в своей истории, и на данный момент лидирует в АПЛ.+А вот кто действительно крут, так это Ньюкасл! Чуть больше года тому назад, они были на дне турнирной таблице, были трусливой командой Стива Брюса (да простят меня болельщики Ньюкасла), которая была в пропости и уверенно направлялась в Шип, и на тот момент сороками уже владели саудиты.
Успех начался с того, что сменили спортивного директора и назначили действительно отличного молодого тренера - Эдди Хау. Хау выдавал отличные результаты со скромным Борнмутом, а его никому не извесные игроки были открытием для многих.
Назначить именно Хау в этот кризисный момент было отличным решением, хуже уже быть не могло, а так хотя бы заполучили очень перспективного тренера.
Хау проделал большую работу, точечно, но очень грамотно усилился в первое ТО, вернув в АПЛ возможно одного из лучших правых защитников, чьи голы приносили сорокам победы, а вместе с победами и уверенность команде.
Хау подтянул физику команде до такого уровня, что сейчас они готовы показывать высокий прессинг практически все 90 мин. Так же сороки отлично используют стандарты!
Если по интенсивности прессинга «Ньюкасл» только в одном ряду с топами, то на стандартах у команды Хау вообще нет конкурентов. Команда и чаще всех бьет (отрыв – 13 ударов), и создает больше всех остроты. Если бы не хромала реализация – то статистика могла бы быть и повыше с таким количеством моментов.
Знаете, в отличие от ПСЖ, Ньюкасл смело можно назвать командой, которую создали не искусственно. Там действительно идет поступательная работа, они не скупают всё и вся, не скупают имена,они строят команду, там нет никого важнее главного тренера, который действительно дает плоды. Да, он не великий, но возможно именно сейчас настало его время!
Арсенал уже выдал лучший старт сезона в своей истории, и на данный момент лидирует в АПЛ.+А вот кто действительно крут, так это Ньюкасл! Чуть больше года тому назад, они были на дне турнирной таблице, были трусливой командой Стива Брюса (да простят меня болельщики Ньюкасла), которая была в пропости и уверенно направлялась в Шип, и на тот момент сороками уже владели саудиты.
Успех начался с того, что сменили спортивного директора и назначили действительно отличного молодого тренера - Эдди Хау. Хау выдавал отличные результаты со скромным Борнмутом, а его никому не извесные игроки были открытием для многих.
Назначить именно Хау в этот кризисный момент было отличным решением, хуже уже быть не могло, а так хотя бы заполучили очень перспективного тренера.
Хау проделал большую работу, точечно, но очень грамотно усилился в первое ТО, вернув в АПЛ возможно одного из лучших правых защитников, чьи голы приносили сорокам победы, а вместе с победами и уверенность команде.
Хау подтянул физику команде до такого уровня, что сейчас они готовы показывать высокий прессинг практически все 90 мин. Так же сороки отлично используют стандарты!
Если по интенсивности прессинга «Ньюкасл» только в одном ряду с топами, то на стандартах у команды Хау вообще нет конкурентов. Команда и чаще всех бьет (отрыв – 13 ударов), и создает больше всех остроты. Если бы не хромала реализация – то статистика могла бы быть и повыше с таким количеством моментов.
Знаете, в отличие от ПСЖ, Ньюкасл смело можно назвать командой, которую создали не искусственно. Там действительно идет поступательная работа, они не скупают всё и вся, не скупают имена,они строят команду, там нет никого важнее главного тренера, который действительно дает плоды. Да, он не великий, но возможно именно сейчас настало его время!