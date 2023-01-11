«Ньюкасл» стремится в Лигу чемпионов. Новый топ Англии выглядит удивительно зрело

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вчера, 08:49

Разбираем, благодаря чему «Ньюкаслу» удалось так быстро взлететь.

Назначение Эдди Хау было первым и самым важным решением

Октябрь 2021 года. В СМИ в очередной раз появилась информация, что бывший владелец «Ньюкасла» Майк Эшли нашел покупателя для клуба. От Эшли устали все, включая даже сторонних болельщиков. Его управление «Ньюкаслом» вызывало большие вопросы, а то, что «сорокам» удавалось оставаться в Премьер-Лиге такое долгое время, вызывало удивление.

Но как итог аравийский консорциум во главе с Мухаммедом ибн Салманом приобрел клуб и начал изменения с первых же дней. Кризисный «Ньюкасл» преобразился буквально в первые месяцы. Вопреки ожиданиям, аравийцы не стали назначать Моуриньо и скупать Роналду, Рамоса и других широкоизвестных звезд. А начали планомерно выстраивать коллектив.

В первую очередь дело коснулось управления команды. Клуб сменил спортивного директора, пригласил аналитика, помогавшего ранее Юргену Клоппу, и назначил Эдди Хау в качестве главного тренера. Позднее бывший главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс рассказывал о крайней благочестивости новых владельцев команды и о назначении Хау:

Новые владельцы клуба вели себя со мной просто великолепно. Они сразу спросили меня, чем могут помочь мне. И я ответил: «Послушайте, моё время здесь подошло к концу. Потому что единственная негативная вещь, которая осталась здесь сейчас, это я сам». И вы не поверите, они попросили меня порекомендовать им кого-то, кто мог бы взять на себя эту работу. И я посоветовал им Эдди Хау, так как считаю, что он очень, очень хороший молодой менеджер. Приятно говорить о том, что он получил эту работу и что у них всё так хорошо.

Хау начал с основополагающих вопросов. И главной темой на тренировках была интенсивность и физическое состояние игроков, которые были не в лучших кондициях. По многим статистическим параметрам на момент назначения Хау «Ньюкасл» был в ужасающем положении. Команда была на последнем месте, по ожидаемым очкам также находилась в зоне вылета, разница мячей, количество допущенных и созданных моментов — все это соответствовало команде со дна таблицы.

И на фоне всех этих удручающих обстоятельств рост команды при Эдди Хау вызывает только восхищение. Больше «сорок» с момента назначения британца набрали лишь 4 коллектива. А за предыдущий календарный год по количеству взятых очков в родных стенах «Касл» стал и вовсе третьим, пропустив вперед «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Залог успеха «Ньюкасла» не только в Хау, но и в точечных усилениях

Получив назначение на пост главного тренера, Эдди Хау не стал осуществлять революционные изменения в игровом плане, а решил предпринять прагматичный выход из ситуации. Поставленная владельцами цель — избежать вылета. И основным залогом успеха в таком положении всегда являлась оборона.

В зимнее трансферное окно в клуб пришли Киран Триппьер, Дэн Бёрн, Мэтт Таргетт — все они стали игроками основы команды и помогли «Ньюкаслу» встать на рельсы. Приобретение Триппьера стало одним из лучших трансферов прошедшего сезона. Правый защитник моментально взял на себя роль главного созидателя и забрал все стандартные положения, сделав из них одно из главных орудий команды.

Таковые стали главной фишкой «Ньюкасла» в атаке. Они чаще всех бьют по воротам соперников после штрафных и угловых, создают больше всех моментов и, будь реализация лучше, возможно, были бы еще выше в таблице, — хотя куда выше-то?

Помимо игры в обороне и стандартных положений, Эдди Хау постепенно изменил и позиционные атаки. Здесь ему помогло еще одно зимнее приобретение. Из «Лиона» был выкуплен Бруно Гимараес. Значимость Бруно проявляется в его смелых подключениях в атаку, что не характерно для других опорников. Он более чем в два раза чаще совершает передачи в штрафную, чем его коллеги по позиции Родри и Партей, разительно чаще касается мяча на трети поля соперников.

Прошедшим летом «Ньюкасл» снова точечно усилился. В клуб пришли голкипер Ник Поуп, центральный защитник Свен Ботман, а также нападающий Александер Исак. И если Исак еще не успел себя проявить из-за полученной травмы, то двое других быстро начали получать лучи славы — оборонительная игра «Ньюкасла» в этом сезоне выше всяческих похвал. Команда является лучшей по количеству «сухих» матчей в Премьер-Лиге и, соответственно, пропустила меньше всех. Кроме того, в чемпионате у них значится лишь 1 поражение — на «Энфилде» из-за пропущенного гола, который был забит уже по истечении добавленного арбитром времени.

И если игру в обороне Хау усилил во многом благодаря новым приобретениям, то среди атакующих игроков он раскрыл парагвайца Альмирона, который являлся одним из худших в Премьер-Лиге до недавних пор. Альмирон стал лучшим бомбардиром клуба. Сейчас на его счету 9 голов — лишь пять человек в АПЛ забили больше.

Отсутствие глубины состава может помешать выходу «Ньюкасла» в Лигу чемпионов

Несмотря на то, что «сороки» являются одними из главных претендентов на выход в ЛЧ следующего сезона, многое может поменяться весной, когда календарь будет очень плотный и некоторым игрокам может потребоваться ротация. Сейчас «Ньюкасл» не обладает должной глубиной скамейки, чтобы беспрепятственно давать своим игрокам передышку.

Поражение от «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии, возможно, стало своевременным напоминанием о том, что у клуба недостаточная глубина, обнажив проблему того, что Эдди Хау некем ротировать состав. Хау пришлось выпустить на матч Кубка Англии игроков, которые ранее не выходили на поле в этом сезоне, чтобы ключевые исполнители подошли к более важной встрече в четвертьфинале Кубка Лиги будучи свежими.

Каждое из качественных улучшений на поле было осуществлено во многом благодаря приобретению футболистов. И пусть в целом команда редко проседает в важных матчах, но впереди очень сложный и плотный календарь, который может оказать губительное влияние на амбиции «сорок» относительно Лиги чемпионов.

Однако у аравийских владельцев немного связаны руки — за последние 12 месяцев было потрачено более 200 миллионов стерлингов без продажи кого-либо из игроков. Расходы на заработную плату также резко возросли, при этом не было объявлено о новых крупных спонсорских сделках, которые помогли бы выправить ситуацию и принести дополнительные доходы в клуб.

Данное примечание очень важно относительно перспектив клуба. Но несмотря на это, отсутствие трансферов вряд ли можно назвать катастрофой. У клуба по-прежнему достаточно поводов для оптимизма, и при удачном раскладе они сохранят за собой строчку в топ-4, оставив за бортом Лиги чемпионов сразу нескольких грандов.