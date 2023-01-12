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Ремонт «Локомотива» продолжается. Не хватает одного ключевого новичка

вчера, 21:10
Локомотив (Москва)

Также Галактионов может сменить схему.

Тренер играл «3-4-2-1» в «Пари НН»

С тремя центральными защитниками «Локомотив» играл в двух турах РПЛ против «Урала» и «Спартака». Тогда Федоров знал, что Галактионов его заменит. Возможно, тактику выбрали, исходя из предпочтений наставника, который в Нижнем Новгороде работал по схеме «3-4-2-1».

Баринов и Магкеев играли в центре, людей для новой модели хватает. Схема осторожнее, чем с четверкой, позволяет переключаться с одного нападающего на двух, если не пойдет игра у форварда. Оставляет место для Миранчука и Жемалетдинова, Рифат вернулся из лазарета.

Команда отправилась на сборы, где может протестировать разные варианты, но видим большую проблему. Если Глушенкова еще можно представить единственным нападающим, хотя чаще работал в дуэте, то куда девать Пиняева, Камано, Керка и амбициозного Изидора?

Баринов пригодится в середине поля

Карпукас провел осень лучше многих напарников, но у «Локомотива» похвалить особо некого. Марадишвили в основу не пробился, хотя его трансфер обошелся в большие деньги – 7 млн евро. Галактионову важно определиться с амплуа Баринова, ведь Дмитрий может занять три позиции.

«Локомотив» также располагает вариантами впереди, но важно понять, хотят ли легионеры остаться? Теперь у них больше конкурентов, приехали Пиняев и Глушенков, а еще ждут иностранного форварда. Вернулся Жемалетдинов, а он был лучшим футболистом клуба до травмы.

Оборона «Локомотива» не ходила в школу хорошего футбола, но если опытные Баринов, Жемалетдинов и Миранчук займут места между линиями, то соперникам станет сложнее ловить москвичей на контратаках и отвечать на первый пас Дмитрия в обороне или в середине поля.

Команде не хватает одного латераля

«Локомотив» — богатый, поэтому состав не стыдный. Есть конкуренция вратарей: Гильерме, Худяков и Лантратов решат на сборах, кто мощнее в 2023 году. Есть конкуренция в центре обороны, невзирая на отъезд Едвая. Вернулся после травмы Фассон, может играть рядом с Кузьмичёвым. Или же дождется напарника-легионера. Возможно, Мампасси после жесткого отрезка с нестабильными тренерами придет в норму психологически, начнет показывать не только известные многим в РПЛ минусы, но и козыри.

Оборону важно пересобрать, но заявка из 24 полевых игроков позволяет создать конкуренцию почти на всех позициях, кроме одной. Есть Живоглядов справа, Тикнизян на левом фланге, а Ненахов в роли сменщика на обоих краях. Хотя новый спортивный директор «Локомотива» пока опроверг подписание Самошникова, это не значит, что переговоры по Илье не продолжаются. Ульянов отрицает проблемы с финансами, но допустил аренды, ведь они надежнее.

И недоговаривают одну деталь. Пиняева пришлось убеждать подписать контракт с «железнодорожниками». Что тогда говорить о сильных иностранцах? Галактионов не стал сразу выбрасывать из заявки Митая и Раконьяца, хотя молодые легионеры не впечатлили. Но к расставаниям нужно готовиться. Изидор не хочет играть в Греции, судя по всему, но Камано и Керк после первых сборов могут стать лишними, ведь не желают часто сидеть на скамейке.

Ключевая ставка – центральный форвард

Можно научиться играть с тремя центральными. Можно подготовить Живоглядова и Тикнизяна физически, у них и так по навесам нормальная статистика. Нетрудно улучшить игру в защите, ведь «Локомотив» ужасно оборонялся. Но если на поле будут люди с последним пасом, а не будет форварда – вся схема поломается. А ведь Миранчук на седьмом месте в РПЛ по созданным моментам, Глушенков на девятом, а Жемалетдинов в прошлом сезоне успевал и забивать, и делиться мячом.

Игнатьев теоретически может заиграть, но Кухта не вернется. А колумбийца Камбиндо, хотя его агент подтверждал переговоры, в заявке пока нет. Все фазы игры «Локомотива» можно исправить. Они даже в первой части сезона недобрали очков, могли собрать 20 пунктов вместо 13. Но парадокс в том, что пропустили больше, чем создали соперники, а вот xG почти такой же, как количество забитых мячей. «Железнодорожники» пошли в разнос, выиграли всего 3 поединка из 17.

Настолько плохо Галактионов сыграет весной, только если на сборах не понравится новой команде. С другой стороны, календарь у «Локомотива» злой. Два матча в Кубке против «Спартака» в феврале. Затем выезды в Ростов-на-Дону и Грозный в начале марта в РПЛ. Достаточно проиграть в дерби по сумме двух матчей и уступить двум сильным домашним командам, чтобы к поединку против «Краснодара» подойти с багажом поражений. «Локомотив» слишком явно показал слабые места.

Впереди минимум пять дерби, а Кубок может добавить новые. Причем завершают год против «Динамо» и «Торпедо». К тому времени лучше обеспечить место в середине таблицы, иначе увидим магию последних туров. «Рубин» тоже думал, что не вылетит, а завершил чемпионат квартетом поражений. Теперь Самошников хочет вернуться в РПЛ через трансфер. Слуцкому было сложнее, казанцы потеряли легионеров, но Галактионов без опыта, а согласился тащить поезд из болота.

Важно резко перестроить команду, потерявшую себя. «Локомотив» в прошлом сезоне по ожидаемым очкам стал одиннадцатым, хотя в таблице был шестым. «Спартак» по ожидаемым тогда был четвертым, а в реальности – десятым. Как видите, качество игры имеет значение. Теперь востребованный Абаскаль второй, а Галактионова похвалят, если просто наладит игру и не вылетит, прежде чем задумает возвращение в группу лидеров осенью.

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Все комментарии
volga.kot
volga.kot
сегодня в 00:41
Срочно нужно поднять тарифы на жд перевозки, а то денег на трансферы не хватает катастрофически😅
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:35
В этом сезоне главная задача Локо сохранить прописку Премьер лиги ну а дальше будет видно.
Гость
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