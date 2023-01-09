Фанаты «Челси» поют про Абрамовича и Тухеля. Поттер проиграл 5 из 7 последних матчей

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вчера, 10:28

Победитель Лиги чемпионов тонет в АПЛ и вылетел из кубков.

«Челси» нужен специфический наставник

Поттер из тех тренеров, которым желают удачи и просят дать время в большом клубе, как сделал Гвардиола. Грэм — толковый специалист. Но в день назначения все хором говорили, что работа с «Брайтоном» кардинально отличается от работы с «Челси» по давлению и реакции на все решения. Нужен специфический подход.

Человек, который впервые отправился к дорогому барберу в Лондоне – сразу внешне изменился, ведь парикмахер футболистов сделал ему современную прическу и подстриг бороду, остался провинциальным тренером. Грэм долго работал в Швеции, затем тренировал «Суонси», получил время в «Брайтоне».

Добился успеха, но согласился на работу мечты для таких ненормальных, как Моуриньо, Конте и Тухель. Поттера огромный «Челси», скорее всего, пережует и выплюнет. Нужна сноровка, масштаб личности и опыт, как у Гвардиолы. Хосеп по приколу назвал себя гением после того, как обыграл «синих» в АПЛ .

Выпустил в прошлом матче АПЛ против лондонцев Грилиша и Мареза, а те организовали победный мяч. Конечно же, фраза была ироничной. При ничейном счете надо освежать атаку. Альварес такому матчу подходил хуже, чем Джек и Рияд. Но вот в Кубке Англии, где Холанд отдыхал, замены не понадобились.

Марез, Альварес и Фоден забили по мячу до перерыва. Рияд добил «Челси» в концовке, Поттер проиграл 6 из 18 матчей в новом клубе, ровно треть. Если искать тренера для «аристократов», то скорее подходят Симеоне и Луис Энрике. Тоже «бешеные», как молодые чемпионские Жозе и Антонио.

Поттер – нормальный парень, но с ним обновлённый «Челси» идет на десятой строчке в АПЛ и покинул внутренние кубки. Можно всё списать на травмы и неудачный жребий, но честнее признать, что Поттеру не хватает опыта. Он мог с Канте, Джеймсом, Менди и Стерлингом в основе уступать так же часто.

Боэли слишком рано уволил Томаса Тухеля

Американец принял свое решение спонтанно, а потом, какое совпадение, в английской прессе появились детали личной жизни Тухеля. Ну да, Томас завел роман с 35-летней бразильянкой Натали Макс. Но немец развлекался после развода с женой, а не изменял ей. Любовники взрослые и незамужние.

Также пошли «инсайды», что Тухель не умеет работать без Грановской и Чеха. Еще вбросили, что у 70% игроков с тренером стали натянутые отношения. Так, стоп. А почему не у 63%, не у 87% футболистов? Тухель не подарок, но это давно факт. Также знали о важности Чеха и Грановской для «Челси».

Тогда зачем Боэли и партнёры – новые владельцы, вывалили огромные деньги за клуб, но не сохранили главных менеджеров? Также непонятно, если в Тухеле сомневались, зачем прошли трансферное лето под его присмотром? Надо было сразу назначить спортивного директора, который работал бы иначе.

Не отпустил игроков для Тухеля в «Барселону», смог объяснить американскому боссу, почему клубу не нужен Роналду, нужен Неймар, и так далее. В результате форварда, который давно нужен – у Вернера и Лукаку не получилось, а Хаверц не только «ложная девятка», пригласил лично Тухель.

Обамеянг шел к Томасу, которого погнали через три месяца после продажи клуба, на старте сезона. Поттеру досталась команда, которая смогла выйти из группы Лиги чемпионов, невзирая на поражение в Загребе, но Грэму не хватает опыта для борьбы на четырех фронтах. Теперь два отсеяли.

Вряд ли Грэм задержится в «Челси» надолго

Отставка Тухеля была неумным решением. У немца была похожая история в ПСЖ , когда тренера выгнали, а дальше он выиграл Лигу чемпионов с «Челси», обыграв как раз «Манчестер Сити». А теперь учтите масштабы перестановок. Боэли увольнял с помощью скупого сообщения людей, которые работали на клуб 19 лет.

Хотя понятно, что нет «футбольного бога», но странные решения, так совпадает, часто аукаются неофитам в футболе. Боэли недавно в игре, управляет так, словно это сеть закусочных в США . А что объединяет футбол и ресторанный бизнес? Почти все новички прогорают. Абрамович тоже делал глупости.

Мог без Грановской и ставки на профессионалов выбросить миллиарды в пустоту. Но вот аргумент о тасовании тренеров не подходит. Во-первых, Тухеля убрали поспешно – он легко мог подтянуть результаты, так как лучше понимал, зачем каждого конкретного новичка приглашал. Во-вторых, Поттеру не хватает жесткости.

Она всегда важна, если работаете с клубом, чья легенда насмехалась над американцами 11 сентября. Нетрезвый Лэмпард с напарниками по команде кидался в гостинице на людей, шокированных страшным терактом. Сейчас таких нарванных подростков нет, что для футбольных результатов не очень хорошо.

Кепа это всегда лишь Кепа. Кулибали на себя не похож, срочно нужно обратно в Неаполь, как раз выручит не чужой клуб на решающем отрезке сезона. Баланса в центре без Канте нет. Маунт, Зиеш и Хаверц, не исключено, синхронно ищут новые клубы. Не факт, что методы Боэли и его поведение нравится игрокам.

Скорее всего, Поттера до конца сезона отправят в отставку. В десяти последних играх у «Челси» 2 победы, 1 ничья и 6 поражений. Ужасный отрезок, длительная пауза не помогла перестроиться. С созданием и реализацией моментов проблемы. Проблески персональные и редкие, зато трансферная деятельность бурная.

И кто покупает больших талантов? Если лично Боэли – будут проблемы. Если Поттер, который общался по телефону с Мудриком и запросил Энцо Фернандеса, то после отставки Грэма останется кадровая каша. Пока же «Челси» отчасти оправдывает календарь – проиграли «Арсеналу», «Ньюкаслу» и трижды МС .

Но впереди «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и матчи против «Боруссии» Д. Если срочно не наладить игру, то сезон закончится катастрофой, а фанаты «Челси» всё чаще будут петь об Абрамовиче и Тухеле. Оставляем искорку надежды, но слишком много резких движений, не подкреплённых харизмой, которая тащила старый «Челси» вверх.