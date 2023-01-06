Проигравшие, но не сломленные. «Челси» уступил «Манчестер Сити»

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вчера, 09:04

Однако показал молодежь во всей красе.

Вопреки потерям

«Челси» подходил к игре против «Манчестер Сити» в печальном состоянии. Имел всего одну победу в семи матчах, а главное – понес огромные кадровые потери. Отсутствие Джеймса, Фофана, Канте, Лофтус-Чика, Чилуэлла и хотя бы Бройи существенно снижало тактическую вариативность для Грэма Поттера. Интересно, что на этом фоне Хосеп Гвардиола как раз опробовал любопытный эксперимент, выпустив в паре справа Канселу и Уокера. Вместо Жоау левый фланг прикрывали Фоден и Аке.

Весь первый тайм Канселу сильно нагружал Кукурелью, которому противостоял, однако Марк долго держался и не совершал роковых ошибок. Более того, он регулярно подключался к атакам. Сам факт этих регулярных атак «Челси» явно жутко раздражал Гвардиолу, поскольку ожидалось, что лондонцы засядут глубоко и примутся ловить противника только на контратаках, а с «Сити» такое провернуть тяжело. Но «Челси» умудрялся проводить отрезки с инициативой и неким давлением.

Изначально Поттер выбрал вариант без выраженного центрфорварда, но уже на третьей минуте вынужден был провести замену из-за травмы Стерлинга. Вместо него появился Обамеянг, однако форвардов у «Челси» на поле больше не стало. (Игра Пьера-Эмерика на игру не тянула вовсе, чтобы обозначать еще и его амплуа как-то). В середине тайма еще и Пулишич получил травму. Вместо него появился Чуквуэмека. А весь доступный креатив переместился в зону ответственности Зиеша, который еще продолжает бегать на катарском топливе и как-то разгонять атаки.

В общем, «Челси», вышедший уже побитым, по ходу первого тайма получил еще несколько ударов судьбы, но смотрелся не хуже «Сити», который явно не ожидал подобного уровня сопротивления.

Шутки в сторону

Решение Гвардиолы в перерыве матча подтвердило, что первый тайм выдался гораздо хуже, чем он ожидал. Подбитый и хромой «Челси» создавал проблемы и не показывал признаков того, что может рухнуть. Опыт Кулибали и Тиаго Силвы, цепкость Закарии и универсальность Ковачича обеспечивали лондонцам пусть не успешное существование, но хотя бы выживание под натиском грозного соперника.

Согласившись на размен в центре поля, Гвардиола решил продолжать эксперименты с флангами. Вариант с Канселу и Уокером на одном краю его не устроил. И уже в перерыве вместо них появились Льюис и Аканджи. Но важнее то, с каким настроем вышли команды. «Челси» словно понял, что его положение вообще-то плачевное, утратил азарт и боевой настрой первого тайма. А вот «Сити» как раз осознал, что он тут фаворит всех фаворитов, который должен укатывать раненного соперника.

От равной борьбы не осталось и следа. Первая половина второго тайма осталась целиком за «Сити», который нанес шесть ударов против одного и владел мячом 72 процента времени. Отметим, что в первом тайме цифры были примерно равными. Испытав противника мощным давлением, Гвардиола продолжил расшатывать фланги и бросил в бой Грилиша с Марезом. Этот ход стал ключевым.

Растягиваемая оборона «Челси» под натиском свежих сил все же треснула. Причем там, где действительно тонко. Грилиш прострелил слева, Кепа сыграл в Циклопа, но вместо взгляда нужно было против мяча задействовать руки, а Кукурелья прозевал рывок Мареза, и тот забил. Двум вышедшим на замену игрокам для создания гола потребовалось меньше четырех минут.

Нечего терять

И вот тут уже настало время Поттеру принимать сложные решения. Отчасти – демонстративные. Имея среди россыпи неопытных ребят на скамейке запасных Жоржиньо и Чалобу, а также всего один слот для замены, тренер «Челси» бросил в бой Галлахера, Холла и Хатчинсона. Последний вообще дебютировал в команде. Выглядит как вызов и сигнал. Если замена Кукурельи смотрелась логичной – хуже не станет, то уход Зиеша и Обамеянга казался символичным. У Хакима закончилось его катарское топливо, а Пьер-Эмерик нагулялся и должен был завершить свой часовой пеший променад.

Может быть, решение Поттера кто-то назовет отчаянным, но оно было основано на чутье, на осознании необходимости именно сейчас бросить в бой юных ребят. Возможно, именно в этот момент начало коваться новое будущее «Челси». Ставка на молодость и чистые эмоции в игре против такой команды как «Манчестер Сити» вряд ли имела шанс сыграть. Но последние полчаса матча на психологическом уровне остались за «Челси». И как раз Галлахер, Холл, в чуть меньшей степени Хатчинсон, но в чуть большей Чуквуэмека станут теми впечатлениями, которые запомнятся болельщикам «Челси».

Понятно, что нужно делать скидку на игру «Сити» по счету и установку на контратаки. Но «Челси» в заключительные полчаса встречи владел мячом больше 65 процентов времени, нанес три удара против всего одного у соперника. Спортивная злость, отчаяние и молодецкая удаль позволяли лондонцам двигаться лучше «горожан», успевать больше, но все те же эмоции и молодость подводили, когда нужно было хладнокровно распорядиться шансом. Вспомнить хотя бы контратаку и выход Холла в штрафную в компенсированное время с его очень неточным ударом. Это обратная сторона медали. Но Поттер может гордиться тем, как сыграли молодые ребята.

Тот же Чуквуэмека, который провел на поле больше времени, чем остальные вышедшие на замену, проявил себя отлично на нескольких позициях, успевал повсюду, нисколько не теряясь и проявляя чуть ли не больше находчивости, чем оставшийся за атакующей линией фундамент в лице уже упомянутых Силвы, Кулибали, Ковачича и Закарии. Кроме того, Поттер дал сигнал боссам, чтобы увеличили интенсивность работы на трансферном рынке.

Этот матч – еще одна победа «Сити», еще три очка в его копилку в гонке за титулом. Но для «Челси» он может означать большее. Этот сезон клуб жертвует на организационные перестановки, пробуя попутно добиться какого-то результата. И если в чемпионате уже ничего не светит, то проявление характера у молодых ребят может оказаться как раз тем главным результатом, которого достигнет «Челси» в этом сезоне.