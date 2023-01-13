«Шеффилд Юнайтед» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Сток Сити», который состоится 14 января 2023 года
«Шеффилд Юнайтед»
После двадцати шести матчей сезона «клинки» занимают второе место в Чемпионшипе. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «Юнайтед». В 24-ом туре чемпионата «Шеффилд» одержал уверенную победу над «Ковентри Сити». С разницей в один мяч «клинки» обыграли команду «Блэкпул». В прошлом туре «Юнайтед» раскатал ничью с КПР.
В Кубке Англии «Шеффилд» на выезде со счётом 2:0 выиграл у «Миллуолла».
«Сток Сити»
«Сток Сити» на данный момент находится на восемнадцатой строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Вспомним результаты футбольных поединков «гончаров». Ничейным исходом завершилась встреча с «Ротерхэмом». С одинаковым счётом 0:1 «красно-белые» уступили командам «Бёрнли» и «Престон».
Со счётом 3:0 «Сток Сити» в 1/32 Кубка Англии взял верх над клубом «Хартлпул Юнайтед».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 1.74
- Ничья – 3.70
- Победит «Сток Сити» – 4.60
- Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 2.86
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81
Статистика
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти последних
- Из десяти крайних матчей в восьми «клинки» обыграли своих оппонентов
- За тот же период «гончары» выиграли в четырёх поединках.
Прогноз
Коэффициент 1.74 предлагает компания Pinnacle на победу «Шеффилда». На пять очков отстают «клинки» от «Бёрнли». Терять очки на своём поле «Юнайтед» не станет.