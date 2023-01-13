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«Шеффилд Юнайтед» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:50
«Шеффилд Юнайтед» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» – «Сток Сити», который состоится 14 января 2023 года

«Шеффилд Юнайтед»

После двадцати шести матчей сезона «клинки» занимают второе место в Чемпионшипе. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «Юнайтед». В 24-ом туре чемпионата «Шеффилд» одержал уверенную победу над «Ковентри Сити». С разницей в один мяч «клинки» обыграли команду «Блэкпул». В прошлом туре «Юнайтед» раскатал ничью с КПР.

В Кубке Англии «Шеффилд» на выезде со счётом 2:0 выиграл у «Миллуолла».

«Сток Сити»

«Сток Сити» на данный момент находится на восемнадцатой строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Вспомним результаты футбольных поединков «гончаров». Ничейным исходом завершилась встреча с «Ротерхэмом». С одинаковым счётом 0:1 «красно-белые» уступили командам «Бёрнли» и «Престон».

Со счётом 3:0 «Сток Сити» в 1/32 Кубка Англии взял верх над клубом «Хартлпул Юнайтед».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шеффилд Юнайтед» – 1.74
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Сток Сити» – 4.60
  • Победит «Шеффилд Юнайтед» с форой -1.5 – 2.86
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти последних
  • Из десяти крайних матчей в восьми «клинки» обыграли своих оппонентов
  • За тот же период «гончары» выиграли в четырёх поединках.

Прогноз

Коэффициент 1.74 предлагает компания Pinnacle на победу «Шеффилда». На пять очков отстают «клинки» от «Бёрнли». Терять очки на своём поле «Юнайтед» не станет.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Шеффилд
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