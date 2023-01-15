«Кадис» – «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Эльче», который состоится 16 января 2023 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» в испанской Примере находится на восемнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «Кадиса». В ноябре-декабре прошлого года «жёлто-синие» провели четыре товарищеских встречи. «Кадис» одержал победы над командами « МЮ » и «Рома». В позапрошлом туре «жёлтая подлодка» раскатала ничью с «Альмерией».

На выезде с минимальным счётом «жёлто-синие» обыграли «Валенсию».

«Эльче»

«Зелёно-полосатые» на данный момент в чемпионате Испании занимают последнее место. Предлагаем ознакомиться с результатами команды в недавних матчах. «Бело-зелёные» пока не выиграли ни одного матча в текущем сезоне Ла Лиги. Уверенную победу одержал «Эльче» в игре 1/32 Кубка Испании над «Гвадалахарой». На выезде, пропустив пару мячей, всухую «зелёно-полосатые» проиграли мадридскому «Атлетико» в позапрошлом туре Примеры. С минимальным счётом «Эльче» уступил в матче следующего раунда Кубка Испании «Сеуте».

6 января со счётом 0:1 «бело-зелёные» потерпели поражение от «Сельты».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 1.96

Ничья – 3.45

Победит «Эльче» – 4.20

Победит «Кадис» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи подряд

В одной игре из пяти «жёлтая подлодка» уступила своим оппонентам

За аналогичный период «зелёно-полосатые» проиграли в четырёх поединках.

Прогноз

В мае прошлого года «жёлто-синие» обыграли «Эльче» на своём поле с большим счётом. В будущем матче хозяева смогут повторить успех. На победу «Кадиса» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.96.