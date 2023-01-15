Уход Поттера в «Челси» не сделал «Брайтон» слабее. Команда всё так же на плаву

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При минимальных вложениях «Брайтон» смотрится лучше «Челси» и «Ливерпуля».

Назначение Де Дзерби можно было назвать преемственностью

Контракт Грэма Поттера действовал до 2025 года, очевидно, что руководство планировало строить достаточно весомый проект именно при поддержке британца. Рекордное предложение Боэли сорвало планы «Брайтона» касательно Поттера. Вместе с ним клуб покинул весь штаб в лице помощника Билли Рида, тренера Бьорна Хамберга, тренера вратарей Бена Робертса и аналитика по подбору персонала Кайла Маколея.

Казалось бы, картина для «Брайтона» складывается очень печальная — клуб покинул весь тренерский штаб, который по нынешним меркам довольно продолжительное время выстраивал команду. А значительными расходами коллектив никогда не баловался. Поэтому многие ожидали, что уход Поттера и Ко станет огромным ударом для «Брайтона», а поступательное или даже резкое падение показателей является лишь вопросом времени.

Проект «Брайтона» был очень продуманным и тщательно распланированным. Оказалось, что у них имелся запасной вариант даже на случай ухода из «Брайтона» своего главного звена. Бывший менеджер «Шахтёра» и «Сассуоло» Роберто Де Дзерби оказался идеальным преемником.

С момента назначения итальянского специалиста «Брайтон» стал одним из лучших по построению эффективного билдапа — по показателям точности передач за пределами финальной трети поля и дальности продвижения мяча при вводе от ворот клуб находится в топ-3 Премьер-Лиги.

Благодаря этому игроки «чаек» без проблем способны выманивать соперника на свою половину поля, создавая свободное пространство за их спинами. Этим пользуются фланговые игроки за счет коротких розыгрышей мяча и быстро достигают штрафной площади соперника.

При Грэме Поттере показатели билдапа тоже были на достаточно высоком уровне, но разница с командой Де Дзерби еще и в том, что после его назначения аномальные показатели реализации игроков пришли в норму. Больше нет такой разницы, как раньше, когда команда могла иметь по 2-3 больших момента для взятия ворот, а в графе забитых мячей значился 0. 2023 год «Брайтон» и вовсе начал очень ударно, забив 12 голов и пропустив лишь в 2 матчах против «Мидлсбро» и двух клубов из Ливерпуля.

Де Дзерби удалось перестроить команду в короткие сроки уже по ходу сезона, ведь его назначение пришлось на 6-й тур чемпионата. За несколько туров состав, который в большинстве случаев играл в контратакующие 3-4-3, выбрал спокойные 4-2-3-1, поступательно переигрывая соперника, но уже не подстраиваясь под него.

Руководство «Брайтона» собрало классный аналитический отдел, и он стал главным залогом успеха

Нынешний владелец клуба Тони Блум приобрел команду в 2009 году, когда «чайки» находились в глубоком 3-м дивизионе. Он погасил долги размером в 18 миллионов фунтов и приобрел 75% акций, поставив цель — добраться до АПЛ . В 2017 году команда добилась поставленной задачи и вышла в Премьер-Лигу.

Успехам послужило то, что Блум помешан на аналитических данных. Он выпускник математического факультета и основатель нескольких компаний в беттинге. Для одной из них он разработал компьютерную программу, которая по сей день используется теперь уже и в «Брайтоне».

При использовании данной программы высчитываются не только узконаправленные указания на выгоду по соотношению цена-качество и касательно перспектив развития карьеры, но и совместимость некоторых игроков в одной структуре, что позволяет получить больше информации касательно прогнозируемого трансфера.

В трансферной политике «Брайтона» прослеживается четкая тенденция. Они очень редко приобретают игроков старшего и среднего футбольного возраста. В подавляющем большинстве случаев в команду приходят футболисты из малоизвестных лиг и команд, о которых вряд ли знает большая аудитория. Практически весь состав собран по такому принципу, и лишь нескольких футболистов знали в больших кругах до перехода в «Брайтон». К таковым можно отнести Уэлбека, Лаллану, Эступиньяна, Билли Гилмора.

Даже трансферы главных звезд команды не бьют по уровню игры

Конечно, уход Поттера был достаточно весомой потерей, но он не стал первой и единственной для команды. Практически каждое трансферное окно различных лидеров «Брайтона» связывают с переходами в ведущие клубы Англии, некоторые и вовсе уходят.

Только за последние 2 года клуб покинул оплот центра поля Ив Биссума, лидер обороны Бен Уайт, лучший трансфер прошлого сезона Кукурелья, Бёрн и вовсе ушел из клуба посреди прошлого сезона, оставив за собой скудный выбор на позицию центрального защитника.

Однако вместо них всех нашлись новые молодые звезды, которые без труда заменили ушедших игроков, и им не потребовалось длительное время для того, чтобы взвалить на себя бремя ответственности.

Молодые амбициозные игроки не сторонятся «Брайтона», а на примере других футболистов понимают, что здесь можно расти. Вместо ушедшего в «Челси» вслед за Грэмом Поттером Кукурельи был приобретен один из лучших левых защитников Первис Эступиньян. И на фоне его выступлений становится понятно, что «Брайтон» не потерял в качестве, но при этом заработал: Кукурелья был продан за 65 миллионов евро, притом что за год до этого он переходил всего лишь за 18 млн.

Место ушедшего в «Тоттенхэм» Ива Биссума оперативно занял Мойзес Кайседо, на которого уже спустя полгода выступлений претендуют «Челси» и «Ливерпуль». Более того, сообщается, что «Челси» намерен приобрести эквадорца уже зимой, а «Ливерпуль» предметно заинтересован в игроке. Однако до сих пор конкретных предложений еще не поступало. Еще летом появлялась информация о предложении «Ливерпуля» размером в 42 миллиона фунтов, и Грэм Поттер даже давал свой комментарий на этот счет:

С радостью сообщаю, что нам не поступало никаких предложений. Может быть, у «Ливерпуля» нет моей электронной почты, потому что я ничего не видел. Не уверен, что 42 миллионов фунтов стерлингов теперь хватит даже на его бутсы — может быть, только на шнурки.

Кроме того, в клубе сверкают такие игроки, как новоиспеченный чемпион мира МакАллистер, и Марч, оформивший в ворота «Ливерпуля» дубль. До начала 2023 года главной звездой был Леандро Троссард, но он не сошелся характерами с Роберто Де Дзерби и не принимал участия в последних трех встречах. Однако и это не стало потерей — его быстро заменил японец Каору Митома, который неустанно принимает восторженные отзывы с момента своего дебюта за «Брайтон».

Происходит так, что игроки и персонал «Брайтона» в клубе не задерживаются, но команда все еще на плаву, не сбавляет оборотов и только продолжает развиваться, несмотря на всякого рода препятствия.