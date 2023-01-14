Не всё то золото, что блестит. У «Барсы» достаточно проблем, несмотря на лидерство в чемпионате

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сегодня, 12:50

От «Барселоны» стоит ожидать многого в предстоящем будущем.

Нахождение Хави у руля «сине-гранатовых» преисполнено противоречиями

В октябре прошлого года, когда «Барса» проиграла в Эль Класико со счетом 1:3, в Сети появилась статистика начала карьеры всех тренеров клуба после 50 проведенных встреч, и у Хави был худший процент побед — всего лишь 56%. Совершенно очевидно, что для коллектива с такими амбициями, как у «Барселоны», этого недостаточно.

Однако стоит учитывать контекст. При назначении испанца было понятно, что он столкнется с рядом проблем из-за перестройки в клубе. По сути, она в каталонском гранде длится уже не первый сезон и касается всех уровней, поэтому вряд ли можно сказать, что становление на прежние пути произойдет быстро. В конце концов, Рим тоже не за один день строился.

Время пребывания Хави у руля «блауграны» зависит во многом от результатов, поскольку без них команда не сможет выжить ни в финансовом, ни в спортивном плане.

«История „Барселоны“ выставляет требования к нам. Наша история в последние 40 лет после прихода Кройфа установила планку: побеждать, играя хорошо. Если мы не играем хорошо, мы несчастливы», — объяснял еще в апреле молодой наставник.

Но спустя больше года нахождения на посту главного тренера своей родной команды Хави так и не смог привить ей стабильно качественную игру, которая постоянно приносила бы плоды. Да, если брать период с момента назначения Хави, «Барселона» набирает в среднем 2,31 очка за матч, что является вторым показателем в топ-5 лигах Европы.

Кроме того, подопечные Хави лидируют в текущем первенстве Испании и пропустили лишь 6 голов в 16 матчах Ла Лиги, что является впечатляющим результатом. Однако между поединками чемпионата Испании есть и другие турниры.

Хави дважды подряд занял 3-е место в групповом этапе Лиги чемпионов, вылетел из 1/4 плей-офф Лиги Европы от «Айнтрахта» и прекратил выступления в Кубке Испании на стадии 1/8. К тому же мало кто скажет, что «Барселоне» придется легко в текущем розыгрыше Лиги Европы, где уже в 1/16 им предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед», который хорошо выступает в последнее время. А ведь в турнире еще есть лидер Премьер-Лиги «Арсенал» и «Ювентус», совсем недавно выдавший серию из 8 «сухих» побед подряд.

Как вы поняли, «Барселона» не всегда побеждает и не всегда играет хорошо. В некотором смысле причина в оптимизации состава. Проблемы команды носят многоуровневый характер и первая из них — тактика.

Хави не может справиться с фундаментальными проблемами

Основное описание игры «Барселоны» — они стараются быть чрезмерно вертикальными и не имеют стабильной, компактной защитной линии. С новыми проблемами, возникающими в течение сезона, «Барселона» справляется, однако старые никуда не деваются. В важные моменты игроки не способны себя проявить в должной степени. Так было в октябрьских матчах против «Реала» и «Баварии», так было и после рестарта клубного футбола в играх против «Атлетико» и «Бетиса».

В матчах против средних или слабых команд «Барселона» — гегемон, который не оставляет и камня на камне от соперника. Однако стоит ей столкнуться с чем-либо серьезным, так все структурные недостатки выявляются, а наиболее хрупкие основы начинают давать трещины.

Многие черты Хави сравниваются с Лэмпардом времен его пребывания в «Челси». Проблемы обоих были известны еще с самого начала. Лэмпард ими не занимался, а акцентировал внимание на другом. Хави со своими проблемами не справляется и уже на протяжении почти полутора лет страдает от них.

Вопрос лишь в том, сколько времени может занять решение недочетов. Сезон? Два? А готов ли Лапорта дать ему столько времени? Возможно, проблемы связаны с отсутствием разнообразия среди исполнителей, и, похоже, в клубе это знают.

Главное оружие, которым нужно пользоваться, — тренировки, но предпочтение отдается трансферам

В тех условиях, в которых находится «Барселона», не всегда есть возможность всячески изворачиваться и бороться на трансферном рынке за активы, способные с большей вероятностью принести выгоду клубу. Огромную роль играет работа за пределами поля — на тренировках и командных собраниях.

Хави прекрасно понимает, какие именно игроки нужны проекту, и обладает необходимыми тактическими и тренерскими способностями, которые позволяют ему донести до футболистов свои требования. Перед матчем с «Реалом» он обосновал победы соперника тем, что они «минимализируют свои недостатки и максимизируют достоинства». Именно к этому он стремится и в «Барселоне».

Одним из ключей успеха в этом плане является избавление от несоответствия требованиям тренера. «Барселона» очень страдает от малого количества игроков, способных отобрать мяч. Единственному опорнику команды 34 года, и он никогда не славился скоростью. Кроме Бускетса есть Френки де Йонг, но он далеко не классический опорник, и нет никаких предпосылок к тому, что он улучшится в этом плане. Возможно, проблема в самом голландце, но возможен и тот фактор, что тренер не способен оказать на него соответствующее воздействие для роста.

Хави предпочитает приобретать игроков, в которых заложены качества, необходимые ему. Жюль Кунде — хороший тому пример. Так же, как и Бернарду Силва, которого он так сильно хочет. Да, португалец имеет огромный атакующий потенциал, но он кроме всего прочего обладает оборонительной зрелостью, в отличие от любого игрока центра поля «Барселоны».

В последнее время все чаще мелькает информация о возможной продаже совсем недавно приобретенных Торреса и Рафиньи. Иногда появляются слухи об уходе Фати и Кессье. Положение Де Йонга тоже нельзя назвать устойчивым. Команда все еще в поиске оптимального стартового состава.

«Барселона» далека от готового продукта, и работа на трансферном рынке тоже имеет множество противоречий. Клубу нужен был качественный защитник — они приобрели Кунде. Требовался нападающий — в клуб пришел Роберт Левандовски. Для глубины состава были приобретены Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен. Однако на этом удачные трансферы заканчиваются. Переходы Бельерина, Алонсо, Кессье и даже Рафиньи не оправдали и близко ожиданий, которые были на них возложены.