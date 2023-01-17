Чемпионаты мира: Загадки среднего возраста-3

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вчера, 12:26

Сначала завершим тему о рекордах «минимализма». В предыдущей части об этом говорили подробно, как и о рекордах «максимализма».

Напомню, что речь идёт о минимальном количестве игроков в возрасте 30+ в стартовом составе, при котором средний возраст этого стартового состава оказался более 30 лет.

Минимальный рекордный результат был зафиксирован пока дважды.

На ЧМ -2014 сборная Гондураса все свои 3 матча начинала с 4 игроками в возрасте 30+, в том числе и с 37-летним вратарём Ноэлем Вальядаресом.

В первой игре против Франции у Гондураса средний возраст основы был 28-346. В матче с Эквадором этот показатель подрос до 29-221. А к третьему матчу средний возраст и вовсе превысил 30 лет — на 9 дней. А в составе, как и прежде, из игроков 30+ были только 37-летний вратарь Вальядарес, 31-летние М. Фигероа и К. Костли, и 32-летний В. Бернардес. Но каким-то чудным образом «собачка за время пути» действительно «смогла подрасти» — средний возраст стартового состава Гондураса превысил 30 лет при 4 футболистах старше 30.

На турнире же в России появление в составе сборной Египта 45-летнего вратаря Эссамы Эль-Хадари конечно же внесло свою лепту в средний возраст египтян в матче против Саудовской Аравии.

Трое египтян 32-33 лет выходили в основе во всех 3 матчах. Средний возраст стартовых составов сборной Египта в первых двух матчах был чуть выше 29 лет. Состав против Саудовской Аравии у них был тот же, что и против сборной России. Но один 45-летний Эль-Хадари дал прибавку к среднему возрасту стартового состава почти в полтора года. Так и сборная Египта смогла достичь 30+ в среднем возрасте при наличии лишь 4 игроков 30+ в стартовом составе.

От 2 с половиной до 3 и более

В заключительной части рассмотрим достаточно редкие в истории мундиалей случаи, когда тренеру по ходу конкретного турнира пришлось так варьировать стартовый состав от матча к матчу, что разница в средних возрастах этих стартовых составов оказывалась очень большой.

Для такой величины как средний возраст 11 человек резкий скачок, скажем, в 2 года в ту или в иную сторону — это практически кардинальное изменение состава. Не говоря уж о бОльшей разнице.

Вот о таких командах и матчах вспомним. Для рубежа возьмём как раз разницу в 2 года — для общей статистической картины. Но «вишенкой на торте» будут случаи с разницей в средних возрастах стартовых составов одной команды на одном турнире более, чем в 2 с половиной года (более 913 дней).

С ЧМ -54 по ЧМ -2022 включительно зафиксировано чуть менее 40 случаев резкого скачка среднего возраста одной команды на одном турнире от матча к матчу. Если формально, т.е. разница строго 2 и более года — то 37 случаев. Но можно учесть и ещё один — до 2 лет не хватило 1 дня. Тем паче расчёты разности между двумя конкретными датами — это одно, а расчёт между двумя средними возрастами немного хитрее, мог и всемогущий Excel плюс-минус день потерять. Так что считаем 38 подобных случаев.

Подсчёт разницы вёлся в днях. Разница в 2 года и более — это 730 дней и далее. Сразу скажем, что рекорд составил даже более 3 лет. Но обо всём по порядку.

Либо омоложение, либо наоборот

Резкий скачок в среднем возрасте стартового состава до ЧМ -90 был вызван только омоложением состава. Но на турнире 1990 г. впервые был случай и обратный. Правда, сначала всё-таки состав омолодили, а потом вернулись к прежнему варианту.

И в основном такие качели связаны с матчами 3-го тура группового этапа, когда у команд бывали частенько экспериментальные составы. Если команда не выходила из группы, то резкое изменение состава зафиксировано один, реже два раза. А вот, в случае выхода в плей-офф, третий матч с непривычным средним возрастом становился причиной как резкого омоложения (по сравнению с первыми двумя играми), так и такого же резкого взросления стартовых составов на турнире в последующих играх.

Откуда есть пошло

Первыми резким омоложением удивили бразильцы на чемпионате мира 1954 года. В первых двух матчах в группе (было как раз всего 2 матча в группе тогда) Бразилия играла одним составом (средний возраст 27-78 во втором матче). А в четвертьфинале против Венгрии появились три игрока 20, 21 и 23 лет. Средний возраст стал 25-51, что на 2 года с лишним моложе, чем в предыдущем матче. Но не помогло, венгры выиграли. И как раз 20-летний бразилец Умберто стал третьим удалённым футболистом в том очень грубом матче.

Кстати, бразильцы стали первыми, кто решил поэкспериментировать с резким омоложением в матчах плей-офф.

Далее — везде

После 1954 г. практически на каждом турнире случались резкие скачки в средних возрастах у какой-либо команды, а то и у нескольких.

Но на двух турнирах такой экзотики не было — на ЧМ -58 и ЧМ -70. Далее — точно везде.

Ещё 14 команд прибегали к резким изменениям в стартовых составах. В лидерах Бразилия, Бельгия и Испания — на 3 турнирах такое практиковали их тренеры.

Заметим, что во всех 3 случаях Бразилия терпела поражение — не их метод. Кроме 1954 г. бразильцы в таких манипуляциях замечены также в 1966 и 2006 годах.

Дошло дело и до рекордов

Зато на ЧМ -66 бразильский тренер Висенте Феола установил рекорд, который держался долго. В первом матче с Болгарией и в третьей игре с Португалией разница в средних возрастах составов оказалась 1021 день, это 2 года и 9 месяцев с лишним. Первая и довольно весомая «вишенка».

На матч с Португалией, который был решающим для бикампеонов для выхода в плей-офф, Феола выставил 7 новых игроков по сравнению с первым матчем против Болгарии, убрав из состава всех четверых футболистов возраста 30+.

Кстати говоря, 7 новых игроков в таких случаях — это тоже рекорд, здесь вновь уместно сказать — рекорд «максимализма». По крайней мере среди тех случаев, когда разница превышала 2 с половиной года.

Дебютанты решили попробовать

На ЧМ -82 «бразильскую» разницу средних возрастов в более, чем 1000 дней могла перекрыть сборная Новой Зеландии. Дебютанты мундиаля с далёких островов в первом матче против Шотландии вышли в составе, средний возраст которого составил 27 лет и 141 день. Проиграли, крупно, но 2 гола забили. В следующем матче решили пойти ва-банк и сделали ставку на молодежь — средний возраст стартового состава был у них 24 года и 286 дней. Это 951 день разницы с первой игрой. Но сборная СССР оказалась поопытней и выиграла также крупно, но не пропустив от островитян. Вторая «вишенка» чуть поскромнее, но также весома.

Между прочим, тренер Новой Зеландии поменял в стартовом составе всего лишь 3 игроков, но все они были в возрасте 30+ (хотя одного 30-летнего оставил). Это уже пример рекордного «минимализма» для подобных ситуаций.

А вот другой дебютант мировых чемпионатов через 12 лет перекрыл показатель Бразилии. И перекрыл с лихвой — разница средних возрастов этой команды в разных матчах составила более 3 лет!

Речь о сборной Греции на ЧМ -94. И вновь эта разница была между первым и вторым матчем на турнире.

В первой игре против Аргентины греческий тренер выставил состав со средним возрастом 30 лет и 125 дней: 7 футболистов в основе были старше 30 лет. Аргентина с Марадоной и Батистутой не заметили этой команды, выиграв 4:0. На второй матч против Болгарии тренер Греции выставил 5 новых игроков, средний возраст старта составил 27 лет и 94 дня — это 37 месяцев разницы, т.е. больше 3 лет! Сборная Болгарии тоже не заметила греков, выиграв ровно с тем же счётом. Эксперименты закончились. Самая крупная «вишенка» в 1126 дней разницы.

Понятно, что пятеро новых игроков у Греции заменили в основе пятерых, которым было за 30 — иначе рекорда бы и не было.

Загадки третьего тура группового этапа

У сборной Хорватии на ЧМ -2018 в 3-м туре был стартовый состав со средним возрастом моложе, чем во всех остальных 6 матчах на 2 года. Т.е. все матчи хорватов по сравнению с игрой с Исландией попадают в зону нашего внимания.

Нечто подобное было на ЧМ -86 у сборной Бельгии. Начинали турнир они со средним возрастом 29 лет и 1 день — и, кстати, проиграли. Затем добавили игроков помоложе, в третьем туре средний возраст составил 26-324. Вышли в плей-офф и дошли до матча за 3-е место. Во всех играх в плейо-фф их стартовые составы были по возрасту 26 лет с хвостиком. А в матче за медали состав получился самый молодой — 26-199. Тренером бельгийцев был Ги Тис.

На следующем турнире на ЧМ -90 именно Ги Тис в третьем туре резко омолодил состав, а в четвертьфинале вновь средний возраст стартового состава сборной Бельгии резко подрос.

Ги Тис оказался единственным тренером, который резко омолаживал стартовые составы по ходу турнира на двух чемпионатах мира.

Впервые резко состав изменил тренер будущих чемпионов мира

На ЧМ -2022 рекорд Греции устоял. Но сборная Аргентины установила свои новые рекорды.

Разница средних возрастов стартового состава в первом матче против Саудовской Аравии (30-52) и в четвертьфинале против Нидерландов (27-203) у сборной Аргентины составила 944 дня — очень приличная разница. Да и ведь матчи-то тоже не простые — первая игра, проигранная к тому же, и почти выигранный четвертьфинал, который пришлось спасать серией пенальти. Для матча плей-офф весомая разница, ещё одна «вишенка», четвёртая в нашей коллекции.

Если уж говорить о количестве новых игроков (по сравнению с первой игрой), то в четвертьфинале у Аргентины было 5 новичков. Тренер Лионель Скалони убрал из стартового состава троих, кому было 30+. Но — среди новичков всё равно был один 30-летний. Да и новички-то они были формальными — все уже играли на турнире практически в каждом матче — замен-то по регламенту было много.

Отметим, что в полуфинале против Хорватии средний возраст сборной Аргентины (27-297) был моложе стартового состава первой игры более, чем на 2 года.