«Милан» — «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер», который состоится 18 января 2023 года

«Милан»

«Милан» в последних матчах выглядит не так уверенно, как хотелось бы болельщикам и часто теряет очки. В предстоящем матче будет борьба за трофей, а еще противостоять «красно-черным» будет принципиальный соперник, победа над которым всегда престижна. Матч обещает быть интересным и привлекает взгляды миллионов болельщиков не только в Италии, но и по всему миру.

14 января «Милан» спас ничью в матче с «Лечче» (2:2), а 11 числа коллектив проиграл в дополнительное время «Торино» (0:1).

«Интер»

«Интер» старается добиваться результата во многих матчах малой кровью и иногда это заканчивается плачевно для подопечных Индзаги. Сейчас клуб занимает четвертое место с 37 баллами и отстает от лидера на 10 баллов, поэтому догнать его будет крайне проблематично. Предстоящая встреча является хорошей возможностью забрать еще один трофей в копилку и победить «городских» соседей.

14 января «Интер» минимально обыграл на своем поле «Верону» (1:0), а 10 числа коллектив обыграл в дополнительное время «Парму» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.85

Ничья – 3.45

Победит «Интер» – 2.6

Статистика

«Милан» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Интер» одержал восемь побед в десяти последних встречах во всех турнирах

«Интер» выиграл пять из десяти матчей у «Милана» за последнее время при трех поражениях и двух ничьих

Прогноз

В этом противостоянии практически нет фаворита и ожидается примерно равный поединок. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Pinnacle по коэффициенту 3.45.