Конкурент Баджо и обладатель Кубка УЕФА. Миранчук в погоне за лучшими россиянами в Серии А

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вчера, 20:59

Вспоминаем тех, кто зажёг на Апеннинах.

Миранчук ударно начал после возвращения клубного футбола

Алексей Миранчук продолжает радовать своих поклонников и болельщиков «Торино» — в январе он отличился уже дважды. В матче с «Вероной» забитый Алексеем мяч принес ничью, а с «Фиорентиной» им был забит единственный гол в игре. К слову, гостевая победа над «фиалками» стала для «Торино» первой за 47 лет.

Мяч в ворота «Фиорентины» оказался для Миранчука четвертым за 13 игр текущего сезона Серии А. До международного перерыва от его голов пострадали «Монца» и «Милан». В обоих случаях матчи завершились со счетом 2:1 в пользу «Торино», а мяч в ворота «россонери» и вовсе был победным.

Таким образом, четыре забитых мяча делают Миранчука на данный момент лучшим бомбардиром туринцев наряду с Николой Влашичем. И в связи с этим неудивительно, что в «Торино» рады наличию Миранчука в команде и, по словам футбольного скаута Алекса Великих, намерены выкупить его у «Аталанты». Клуб из Бергамо в то же время не прочь расстаться с российским футболистом и готов пойти на уступки.

За «Аталанту» Миранчук забил 6 мячей, и теперь на его счету всего 10 голов в Серии А. Это четвертый показатель среди россиян. Больше забивали только Игорь Колыванов (44 гола), Игорь Шалимов (25) и Игорь Симутенков (13). Что ж, давайте вспомним, как сложилась карьера в Серии А у этой троицы.

Конкуренция с Баджо и рекорд по голам среди россиян

Игорь Колыванов перед уходом из «Динамо» в итальянскую «Фоджу» в 1991-м громко хлопнул калиткой, став лучшим бомбардиром последнего чемпионата СССР и забив 5 мячей в ворота «Днепра» летом того же года.

В «Фодже» была жесткая дисциплина, которую установил главный тренер Зденек Земан. Кроме этого, Колыванова нередко использовали на неродной для него позиции справа в нападении. Любимой для него была роль страйкера. Однако Игорь не подводил и в новых для себя условиях стал одним из ключевых игроков команды.

Колыванову нравились строгие порядки Земана, и он положительно отзывался о главном тренере. В те же времена в «Фодже» был другой россиянин Игорь Шалимов. И его взгляды на футбол Зденека Земана разительно отличались от мнения Колыванова: «Мне жалко ребят. Земан в конце сезона нагрузку даже не сбросил. У нас же меньше двух часов тренировок не бывает. А в среду, четверг и пятницу тренируемся два раза в день. Я на сто процентов прав. Меня поддерживают и журналисты, и болельщики. Я хочу только одного: чтобы надо мной не издевались».

В конце сезона Шалимов перебрался в миланский «Интер». В начале сезона 94/95 за ним мог последовать Игорь Колыванов, но травма крестообразных связок, полученная в матче за сборную, нарушила планы нападающего. Когда он вернулся к тренировкам, «Фоджа» уже безуспешно боролась за выживание, а потом вылетела и провела следующий сезон в Серии В.

Колыванов хотел покинуть клуб, но руководству команды удалось убедить россиянина, что они вернутся в Серию А в течение одного года. В реальности этого сделать не удалось, и летом 1996 года он отправился в «Болонью».

В новом сезоне Серии А Колыванов стал лучшим бомбардиром команды, забив 11 мячей в 27 матчах, и на протяжении двух сезонов был бессменным лидером состава. Летом 1997 года в клуб пришел именитый Роберто Баджо, в связи с чем игровое время Игоря Колыванова резко сократилось.

Спустя еще год Баджо покинул клуб и перешел в стан «нерадзурри», но в нападении «Болоньи» выбор все равно падал на двух других форвардов – Андерссона и Синьори. Главный тренер команды Карло Маццоне предпочитал использовать Игоря Владимировича в кубковых соревнованиях:

Отношусь к Игорю с искренней симпатией и считаю его прекрасным игроком, способным в одиночку решить исход любого матча. Поэтому я намерен по максимуму использовать его возможности в играх Кубка УЕФА и Кубка Италии.

К 1999 году у Колыванова возникли проблемы со спиной. После тщательного медосмотра было принято решение об операции, которая выбила его на длительный срок. После нее возникали и иные мелкие повреждения. К прежней форме вернуться не удавалось, в связи с чем в 2001 году было принято решение о завершении карьеры.

В Италии Игорь Владимирович Колыванов провел 10 лет, забил 44 мяча и до сих пор является лучшим российским бомбардиром в истории итальянского первенства.

Российский первопроходец — Игорь Шалимов

Бывший спартаковец Игорь Шалимов был первым россиянином, дебютировавшим в Серии А. Он перебрался в стан той же «Фоджи», что и Игорь Колыванов, но на несколько месяцев раньше.

В первый же сезон в Италии Шалимов был признан лучшим легионером чемпионата, в котором забил 9 мячей, чем приковал к себе пристальный интерес итальянских грандов. Еще до окончания дебютного сезона миланский «Интер» связался с «Фоджей» и предложил за россиянина 14 миллионов долларов.

Для скромного коллектива это были большие средства, и потому отказать было нельзя. Перебравшись в Милан, россиянин отыграл 32 матча из 34. Игорь был неприкасаемым игроком стартового состава, даже несмотря на лимит легионеров — в Италии позволялось использовать лишь трех иностранцев, в то время как у «Интера» их было четверо.

Шалимов вместе с «Интером» занял второе место в таблице, отстав от «Милана» на 4 очка. Казалось, что позиция, занимаемая Шалимовым в «Интере», не требует укрепления, но «нерадзурри» всё равно приобрели у «Аякса» Бергкампа и Йонка, что создало острую конкуренцию. В то же время появилась информация о намерении руководства «Интера» отдать Шалимова в аренду в «Удинезе». Игорь отказался от этого варианта развития событий, и вместе с «черно-синими» он поднял над головой Кубок УЕФА .

В сезоне 93/94 экс-спартаковец перестал играть ведущую роль. Период с 1994 по 1996 год он скитался по арендам: сезон 94/95 провел в немецком «Дуйсбурге», в 1995-м побывал в швейцарском «Лугано», а в сезоне 95/96 наконец оказался в «Удинезе», но ненадолго.

Летом 1996-го пути Шалимова и Колыванова снова пересеклись. Игоря Михайловича выкупила «Болонья», где он провел 2 сезона, в которых сыграл 33 матча. В одном из них были порваны крестообразные связки, былая форма уже не вернулась, и ему пришлось покинуть клуб. За его услугами обратился «Наполи», который в то время играл в Серии В, где Шалимов и завершил карьеру.

Игорю Симутенкову не повезло в Италии, несмотря на количество голов

Игорь Симутенков блистательно провел 1994 год и стал лучшим футболистом и лучшим бомбардиром России. На это обратили внимание в Италии, где уже играло немало россиян. «Реджана» оказалась расторопнее всех и забрала к себе динамовца.

В составе «Реджаны» Игорь имел постоянную игровую практику и нередко отличался забитыми мячами. Однако итальянский коллектив был довольно слаб и дважды вылетал в Серию В. Если в первый раз Симутенков остался в «Реджане» и помог ей вернуться в высший дивизион, то во второй покинул команду и присоединился к «Болонье» Колыванова, сменив в клубе ушедшего Игоря Шалимова. В новой команде карьера Симутенкова не задалась из-за частых травм. За год он сыграл лишь в 14 встречах и вскоре покинул Италию.