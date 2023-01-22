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Конкурент Баджо и обладатель Кубка УЕФА. Миранчук в погоне за лучшими россиянами в Серии А

вчера, 20:59
Колыванов - Шалимов - Симутенков
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Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Шалимов Игорь
Шалимов Игорь
Полузащитник
Симутенков Игорь
Симутенков Игорь
Нападающий

Вспоминаем тех, кто зажёг на Апеннинах.

Миранчук ударно начал после возвращения клубного футбола

Алексей Миранчук продолжает радовать своих поклонников и болельщиков «Торино» — в январе он отличился уже дважды. В матче с «Вероной» забитый Алексеем мяч принес ничью, а с «Фиорентиной» им был забит единственный гол в игре. К слову, гостевая победа над «фиалками» стала для «Торино» первой за 47 лет.

Мяч в ворота «Фиорентины» оказался для Миранчука четвертым за 13 игр текущего сезона Серии А. До международного перерыва от его голов пострадали «Монца» и «Милан». В обоих случаях матчи завершились со счетом 2:1 в пользу «Торино», а мяч в ворота «россонери» и вовсе был победным.

Таким образом, четыре забитых мяча делают Миранчука на данный момент лучшим бомбардиром туринцев наряду с Николой Влашичем. И в связи с этим неудивительно, что в «Торино» рады наличию Миранчука в команде и, по словам футбольного скаута Алекса Великих, намерены выкупить его у «Аталанты». Клуб из Бергамо в то же время не прочь расстаться с российским футболистом и готов пойти на уступки.

За «Аталанту» Миранчук забил 6 мячей, и теперь на его счету всего 10 голов в Серии А. Это четвертый показатель среди россиян. Больше забивали только Игорь Колыванов (44 гола), Игорь Шалимов (25) и Игорь Симутенков (13). Что ж, давайте вспомним, как сложилась карьера в Серии А у этой троицы.

Конкуренция с Баджо и рекорд по голам среди россиян

Игорь Колыванов перед уходом из «Динамо» в итальянскую «Фоджу» в 1991-м громко хлопнул калиткой, став лучшим бомбардиром последнего чемпионата СССР и забив 5 мячей в ворота «Днепра» летом того же года.

В «Фодже» была жесткая дисциплина, которую установил главный тренер Зденек Земан. Кроме этого, Колыванова нередко использовали на неродной для него позиции справа в нападении. Любимой для него была роль страйкера. Однако Игорь не подводил и в новых для себя условиях стал одним из ключевых игроков команды.

Колыванову нравились строгие порядки Земана, и он положительно отзывался о главном тренере. В те же времена в «Фодже» был другой россиянин Игорь Шалимов. И его взгляды на футбол Зденека Земана разительно отличались от мнения Колыванова: «Мне жалко ребят. Земан в конце сезона нагрузку даже не сбросил. У нас же меньше двух часов тренировок не бывает. А в среду, четверг и пятницу тренируемся два раза в день. Я на сто процентов прав. Меня поддерживают и журналисты, и болельщики. Я хочу только одного: чтобы надо мной не издевались».

В конце сезона Шалимов перебрался в миланский «Интер». В начале сезона 94/95 за ним мог последовать Игорь Колыванов, но травма крестообразных связок, полученная в матче за сборную, нарушила планы нападающего. Когда он вернулся к тренировкам, «Фоджа» уже безуспешно боролась за выживание, а потом вылетела и провела следующий сезон в Серии В.

Колыванов хотел покинуть клуб, но руководству команды удалось убедить россиянина, что они вернутся в Серию А в течение одного года. В реальности этого сделать не удалось, и летом 1996 года он отправился в «Болонью».

В новом сезоне Серии А Колыванов стал лучшим бомбардиром команды, забив 11 мячей в 27 матчах, и на протяжении двух сезонов был бессменным лидером состава. Летом 1997 года в клуб пришел именитый Роберто Баджо, в связи с чем игровое время Игоря Колыванова резко сократилось.

Спустя еще год Баджо покинул клуб и перешел в стан «нерадзурри», но в нападении «Болоньи» выбор все равно падал на двух других форвардов – Андерссона и Синьори. Главный тренер команды Карло Маццоне предпочитал использовать Игоря Владимировича в кубковых соревнованиях:

Отношусь к Игорю с искренней симпатией и считаю его прекрасным игроком, способным в одиночку решить исход любого матча. Поэтому я намерен по максимуму использовать его возможности в играх Кубка УЕФА и Кубка Италии.

К 1999 году у Колыванова возникли проблемы со спиной. После тщательного медосмотра было принято решение об операции, которая выбила его на длительный срок. После нее возникали и иные мелкие повреждения. К прежней форме вернуться не удавалось, в связи с чем в 2001 году было принято решение о завершении карьеры.

В Италии Игорь Владимирович Колыванов провел 10 лет, забил 44 мяча и до сих пор является лучшим российским бомбардиром в истории итальянского первенства.

Российский первопроходец — Игорь Шалимов

Бывший спартаковец Игорь Шалимов был первым россиянином, дебютировавшим в Серии А. Он перебрался в стан той же «Фоджи», что и Игорь Колыванов, но на несколько месяцев раньше.

В первый же сезон в Италии Шалимов был признан лучшим легионером чемпионата, в котором забил 9 мячей, чем приковал к себе пристальный интерес итальянских грандов. Еще до окончания дебютного сезона миланский «Интер» связался с «Фоджей» и предложил за россиянина 14 миллионов долларов.

Для скромного коллектива это были большие средства, и потому отказать было нельзя. Перебравшись в Милан, россиянин отыграл 32 матча из 34. Игорь был неприкасаемым игроком стартового состава, даже несмотря на лимит легионеров — в Италии позволялось использовать лишь трех иностранцев, в то время как у «Интера» их было четверо.

Шалимов вместе с «Интером» занял второе место в таблице, отстав от «Милана» на 4 очка. Казалось, что позиция, занимаемая Шалимовым в «Интере», не требует укрепления, но «нерадзурри» всё равно приобрели у «Аякса» Бергкампа и Йонка, что создало острую конкуренцию. В то же время появилась информация о намерении руководства «Интера» отдать Шалимова в аренду в «Удинезе». Игорь отказался от этого варианта развития событий, и вместе с «черно-синими» он поднял над головой Кубок УЕФА.

В сезоне 93/94 экс-спартаковец перестал играть ведущую роль. Период с 1994 по 1996 год он скитался по арендам: сезон 94/95 провел в немецком «Дуйсбурге», в 1995-м побывал в швейцарском «Лугано», а в сезоне 95/96 наконец оказался в «Удинезе», но ненадолго.

Летом 1996-го пути Шалимова и Колыванова снова пересеклись. Игоря Михайловича выкупила «Болонья», где он провел 2 сезона, в которых сыграл 33 матча. В одном из них были порваны крестообразные связки, былая форма уже не вернулась, и ему пришлось покинуть клуб. За его услугами обратился «Наполи», который в то время играл в Серии В, где Шалимов и завершил карьеру.

Игорю Симутенкову не повезло в Италии, несмотря на количество голов

Игорь Симутенков блистательно провел 1994 год и стал лучшим футболистом и лучшим бомбардиром России. На это обратили внимание в Италии, где уже играло немало россиян. «Реджана» оказалась расторопнее всех и забрала к себе динамовца.

В составе «Реджаны» Игорь имел постоянную игровую практику и нередко отличался забитыми мячами. Однако итальянский коллектив был довольно слаб и дважды вылетал в Серию В. Если в первый раз Симутенков остался в «Реджане» и помог ей вернуться в высший дивизион, то во второй покинул команду и присоединился к «Болонье» Колыванова, сменив в клубе ушедшего Игоря Шалимова. В новой команде карьера Симутенкова не задалась из-за частых травм. За год он сыграл лишь в 14 встречах и вскоре покинул Италию.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:25
Наконец то набрал ход Головина.
Своя команда не претендующая на что то большее чем хорошее выступление в серии А.
Ну и да, пора двигать Игорей с пьедестала)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:04
Мостовой, Канчельскис, Карпин.
volga.kot
volga.kot
сегодня в 01:30
Дай бог чтобы все получилось у Алексея! И торино помог ему в этом!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:27
Миранчук однозначно один из лучших наших футболистов этого времени!
Гость
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