Вундеркинд МЮ из Дагестана забил «Ливерпулю» в двух разных матчах за день

14-летний вундеркинд «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов дважды за день помог командам «красных дьяволов» обыграть «Ливерпуль». Речь идет о матчах составов U16 и U18.
Сперва Ибрагимов забил единственный гол в поединке для игроков до 16 лет, а спустя некоторое время вышел и отличился за команду 18-летних, которая также выиграла свой матч, но более результативно — 3:2. Обе встречи проходили на базе «Юнайтед» в Каррингтоне.
Амир Ибрагимов — уроженец Дагестана. Основной его позицией на поле является левый край атаки.