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Вундеркинд МЮ из Дагестана забил «Ливерпулю» в двух разных матчах за день

сегодня, 17:55

14-летний вундеркинд «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов дважды за день помог командам «красных дьяволов» обыграть «Ливерпуль». Речь идет о матчах составов U16 и U18.

Сперва Ибрагимов забил единственный гол в поединке для игроков до 16 лет, а спустя некоторое время вышел и отличился за команду 18-летних, которая также выиграла свой матч, но более результативно — 3:2. Обе встречи проходили на базе «Юнайтед» в Каррингтоне.

Амир Ибрагимов — уроженец Дагестана. Основной его позицией на поле является левый край атаки.

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 23:02
Ещё отметился тем,что не забил левый пенальти,поставленный судьёй,покатил мяч вратарю соперника с точки.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 23:01
Он играет уже за сборную Англии.Но имеет возможность поменять команду,если сам захочет играть за Россию
протон
протон
сегодня в 22:45
Главным талантом академии Юнайтед считается Ши Лейси так-то. После - Дан Гор и Сэм Мазер. А Ибрагимов - молодец всё равно.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 21:20
Странно , а почему он не в Анжи ?
Gahi
Gahi
сегодня в 20:34
Молодец Амир, надеемся что ты добьёшься таких же успехов как Златан Ибрагимович, фамилия Ибрагимов обязывает быть лучшим в команде. Удачи
dok66
dok66
сегодня в 20:32
Молодец парень . В 14 лет не тушуется с 18-летними , может далеко пойти .
Agamaga........
Agamaga........ ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 19:23
Я в курсе. Из России семьями уезжают.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 19:18
Теперь осталося,в третий раз помочь,сегодня против Арсенала,выступая за МЮ U30.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:09
Шустрый малый, интересно будет наблюдать за продолжением его карьеры
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:03
Порадуемся и за него. Удачи парню!
Dima salev
Dima salev
сегодня в 18:46
Главное не потерять голову из за больших денег
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:39
Приятно читать такие новости.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ АлексАлекс (раскрыть)
сегодня в 18:38
Если у него с головой всё в порядке, то точно не сборную России.
Minamino
Minamino
сегодня в 18:37
Скорее его заметят агенты топ клубов.
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 18:28
Двойное у него гражданство, если на Соккере верная информация. Если у него будет реальный шанс играть за сборную Англии, то какую сборную выберет?
adekvat
adekvat ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 18:22
Гражданство российское у него.
Agamaga........
Agamaga........ ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 18:08
Родители уехали туда, бывает же в России такое, когда люди уезжают ради детей, чтобы у них была возможность реализовать себя.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 18:04
А по чему не дагестанский Роналду или дагестанский Месси?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 18:04
Ма ша Аллаh!
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