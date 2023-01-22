Вундеркинд МЮ из Дагестана забил «Ливерпулю» в двух разных матчах за день

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сегодня, 17:55

14-летний вундеркинд «Манчестер Юнайтед» дважды за день помог командам «красных дьяволов» обыграть «Ливерпуль». Речь идет о матчах составов U16 и U18.

Сперва Ибрагимов забил единственный гол в поединке для игроков до 16 лет, а спустя некоторое время вышел и отличился за команду 18-летних, которая также выиграла свой матч, но более результативно — 3:2. Обе встречи проходили на базе «Юнайтед» в Каррингтоне.

Амир Ибрагимов — уроженец Дагестана. Основной его позицией на поле является левый край атаки.