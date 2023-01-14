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Кокорин включён в символическую сборную первого круга первенства Кипра

вчера, 17:20

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин попал в символическую сборную чемпионата Кипра по итогам первого круга.

Данный рейтинг составил Кипрский союз спортивных журналистов. Россиянин забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в 13 поединках.

Ранее стало известно, что Кокорин — один из самых дорогих игроков лиги Кипра из стран бывшего СССР.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:56
задним умом все мы крепки !
надо было всю карьеру на Кипре провести
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:42
НАшёл своё место в мире.И не хулиганит.Может правду говорили,что это-гнилое окружение???
r4q4h9357r7t
r4q4h9357r7t
вчера в 18:40
Молодец нашёл свою игру!!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:31
Может, теперь в более серьёзный клуб перейдёт.
Futurista
Futurista
вчера в 18:02, ред.
Кипрский царь Кокор Забивакус...
протон
протон
вчера в 17:47
Может какой клуб из топ — 5 лиг заметит, «Фиорентина» например. Может слово замолвит кто, Капелло например
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:44
Статистика вещь упрямая 😣 !)
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:44
Несомненный успех....ЗМ Месси в опасности !....:))))))

Может какой клуб из топ — 5 лиг заметит.....может слово замолвит кто, Капелло например... Кстати, МЮ летом как раз выйдет на рынок по поиску топового нападающего. Санёк пока только разогревается для разрыва АПЛ...

Ну а так что, кажется чемпионат Кипра и Кокорин нашли друг друга.... Эх, жаль, вот попал бы он пораньше сюда, то сейчас, как Овечкин в НХЛ, переписывал бы все рекорды чемпионата Кипра....:)))
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