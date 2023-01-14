Кокорин включён в символическую сборную первого круга первенства Кипра

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин попал в символическую сборную чемпионата Кипра по итогам первого круга.
Данный рейтинг составил Кипрский союз спортивных журналистов. Россиянин забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в 13 поединках.
Ранее стало известно, что Кокорин — один из самых дорогих игроков лиги Кипра из стран бывшего СССР.
надо было всю карьеру на Кипре провести
надо было всю карьеру на Кипре провести
Может какой клуб из топ — 5 лиг заметит.....может слово замолвит кто, Капелло например... Кстати, МЮ летом как раз выйдет на рынок по поиску топового нападающего. Санёк пока только разогревается для разрыва АПЛ...
Ну а так что, кажется чемпионат Кипра и Кокорин нашли друг друга.... Эх, жаль, вот попал бы он пораньше сюда, то сейчас, как Овечкин в НХЛ, переписывал бы все рекорды чемпионата Кипра....:)))
Может какой клуб из топ — 5 лиг заметит.....может слово замолвит кто, Капелло например... Кстати, МЮ летом как раз выйдет на рынок по поиску топового нападающего. Санёк пока только разогревается для разрыва АПЛ...
Ну а так что, кажется чемпионат Кипра и Кокорин нашли друг друга.... Эх, жаль, вот попал бы он пораньше сюда, то сейчас, как Овечкин в НХЛ, переписывал бы все рекорды чемпионата Кипра....:)))