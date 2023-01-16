Агент Головина — о будущем игрока: «Скоро всё узнаете»

Агент полузащитника «Монако» Александр Клюев рассказал о том, желает ли игрок перейти в АПЛ .

У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон.

Обозначал ли в 2023 году кто-то из европейских клубов свой интерес по Головину? Это я оставлю без комментария.

Есть ли вероятность, что Саша куда-либо перейдёт на повышение этой зимой или летом? Тоже без комментариев. Скоро всё узнаете.