Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2022/2023

Агент Головина — о будущем игрока: «Скоро всё узнаете»

вчера, 13:12

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал о том, желает ли игрок перейти в АПЛ.

У Саши такая цель есть, но все знают, какое сейчас отношение к российским игрокам, скажем так. У Саши сейчас все мысли связаны исключительно с «Монако» и желанием выполнить все задачи на сезон.

Обозначал ли в 2023 году кто-то из европейских клубов свой интерес по Головину? Это я оставлю без комментария.

Есть ли вероятность, что Саша куда-либо перейдёт на повышение этой зимой или летом? Тоже без комментариев. Скоро всё узнаете.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кокорин набрал 8 очков по системе гол+пас за 14 матчей
15 января
ОфициальноКокорин включён в символическую сборную первого круга первенства Кипра
14 января
Экс-футболист «Амкала» забил первый гол за болгарский «Ботев»
13 января
Оздоев отличился в матче чемпионата Турции
08 января
Головин и Миранчук с голами, а Кокорин заиграл на Кипре. Следим за российскими легионерами в Европе
04 январяВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии3
Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Вероной»
03 января
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:01
скорее всего единственное что может мешать переходу Головина это то, что он часто травмируется. а так годный универсальный игрок центра поля для середняка АПЛ или Ла Лиги или для ротации в топ-клубе (а там уже борись и конкурируй). к тому же язык знает английский. из чемпа Франции вообще в АПЛ хорошо переходят.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:47
Это ещё менее перспективно,чем Франция.Путь в никуда.
drug01
drug01
вчера в 14:24
Значит будут изменения, в какую сторону!
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:32
Кокетничает, значит что есть информация интересная
Boricku
Boricku
вчера в 13:16
Если согласится бесплатно или с доплатой тереть скомейку в апль, то может и возьмёт аутсайдер какой нить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 