«Челси» скупает всех подряд. Не отстают от «Бенфики» и готовы на очередной крупный трансфер

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вчера, 21:11

Им нужен чемпион мира.

Когда была закрыта сделка по Михаилу Мудрику, казалось, что на этом «Челси» остановится, — лондонцы и так потратили огромные деньги за два трансферных окна. Только на украинца ушло 70+30 миллионов евро. По последним инсайдам, «аристократы» полностью оправдывают свое прозвище – они вернулись к переговорам по Энцо Фернандесу из «Бенфики».

Даже ПСЖ тратит меньше

Просто для сравнения – в текущем сезоне главный любитель дорогих трансферов «Пари Сен-Жермен» закупился на 147,5 млн евро. У «Челси» на усиление уже ушло больше 460 миллионов. Из них 178,5 млн были потрачены зимой.

Аргентинского хавбека селекционеры вели еще с декабря – тогда у них были свободные средства на топ-трансфер, а в борьбе с «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» за нового чемпиона мира сумма отступных вряд ли бы была ниже 100 млн. Так оно и выходило – «мерсисайдцы» делали предложение на 100 млн, «сороки» увеличили его до 120, лондонцам оставалось ответить еще более выгодными условиями. Тогда сообщалось, что стороны сошлись на компенсации в размере 127 миллионов, сам аргентинец уже согласовал условия контракта.

Параллельно «синие» включились в борьбу за другого молодого таланта – вингера «Шахтёра» Михаила Мудрика, которого хотел «Арсенал». Желание помешать усилению ближайшего соседа привело к тому, что «аристократы» выложили 100 млн для «горняков».

Помимо этого, англичане заплатили «Монако» 38 млн за центрального защитника Бенуа Бадьяшиля, арендовали Фелиша за 11 млн, по 12 млн потратили на подписание Андрея Сантоса и Давида Фофана.

И даже после такого усиления англичане, по слухам, не отстали от «Бенфики» и хотят предпринять еще одну попытку заполучить Фернандеса.

Португальцы не снижают требования

На усилении центральной линии настаивает главный тренер Грэм Поттер, а купить Мойсеса Кайседо у «Брайтона» клубу не удалось. Это ограничило возможности «синих» — и они решили подготовить новое предложение для «Бенфики». По последним слухам, боссы лондонцев готовы отдать «орлам» 100 млн евро и нескольких игроков в обмен на Фернандеса.

Параллельно вести переговоры с Энцо об условиях контракта не получается – он хочет оказаться в «Челси», но на этот раз подождет решения своего нынешнего клуба. В СМИ это объясняют тем, что молодой хавбек больше не намерен проявлять неуважение к «Бенфике», а журналист Гастон Эдул отмечает:

Несколько недель назад, когда Энцо уехал в Аргентину, он ожидал, что его трансфер в «Челси» состоится. Тогда «Челси» сообщил «Бенфике», что готов выплатить отступные. Руй Кошта вылетел в Лондон, чтобы закрыть сделку, но «Челси» предложил более низкую сумму. Сейчас Энцо не будет ни о чем договариваться с «Челси». Если клубы согласуют трансфер, тогда Фернандес будет открыт к переходу, так как он хотел бы выступать в Премьер-Лиге. Но Энцо не хочет проявлять неуважение по отношению к «Бенфике», он будет играть в обычном режиме.

Позиция руководства португальского коллектива не изменилась, единственный допустимый для них вариант – отступные не меньше суммы прописанной в контракте. Речь идет о 120 миллионах евро. И теперь для англичан такая компенсация – большая проблема.

«Челси» сам создает себе проблемы

В дорогом трансфере Мудрика точно не было острой необходимости – даже с травмированным Стерлингом и Пулишичем можно было найти более экономичный вариант для ротации в будущем. Без Бадьяшиля в центре обороны оставались Кулибали, Силва, Чалоба, восстанавливающийся от травмы Фофана.

Куда важнее было заполучить элитного исполнителя в центр поля – и Энцо был как раз таким. Потратив на украинца с французом 138 млн евро, «аристократы» сами себе создали проблемы. Средства на Фернандеса найти будет крайне проблематично.

Есть и чисто игровой момент – клуб берется решить сразу все ключевые вопросы. Полностью меняет менеджмент, параллельно скупает игроков для усиления состава. Новые селекционеры еще не адаптировались в клубе, но от них уже требуют топ-трансферов. А огромное количество новичков бьет по сыгранности.

Это еще не говоря об ограничениях на заявки команд, которые накладывает АПЛ и ЛЧ – заявить всех точно не получится, что тогда делать?

Забыли о Захаряне

Судя по всему, Арсен больше не входит в планы боссов «синих» — английский гранд и так закупился на трансферном рынке. Между тем ни в одном из январских инсайдов не фигурирует фамилия 19-летнего россиянина.

Вместо хавбека «Динамо» «Челси» рубится за Энцо Фернандеса, рассматривает в качестве альтернативы Кайседо. Захарян мог бы выйти на фланге – но на эту позицию уже взяли Мудрика. Из молодых игроков в первую очередь смотрят на латераля «Лиона» и сборной Франции U21 Мало Гюсто. Все возможные квоты, которые могли бы быть отведены под полузащитника «Динамо», заняты, места в основе попросту не остается.

У лондонцев остается неделя на то, чтобы согласовать все детали сделки с «Бенфикой» и заключить контракт с Энцо Фернандесом. Но в условиях, которые для себя создали сами «аристократы», потенциальный трансфер принесет больше головной боли, чем пользы.