«Болонья» — «Специя» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» — «Специя», который состоится 27 января 2023 года

«Болонья»

Команда продолжает находиться в середине турнирной таблицы и в последних пяти турах чемпионата Италии смогла набрать семь очков. Перед стартом очередного поединка «Болонья» идет на 12 месте с 23 баллами и по разнице забитых и пропущенных мячей уступает сразу двум конкурентам, один из который оштрафованный «Ювентус». В домашнем матче со «Специей» болельщики ждут от хозяев удовлетворительный результат.

23 января «Болонья» не смогла на своем поле обыграть «Кремонезе» (1:1), а 19 числа уступила на выезде «Лацио» в кубке Италии (0:1).

«Специя»

«Специя» редко выигрывает в последние недели, но старается все равно держаться подальше от зоны вылета, хотя расслабляться команде из маленького городка еще очень рано. Сейчас коллектив набрал 18 очков, что на шесть пунктов больше, чем у соперника из зоны вылета, а поэтому баллы в этой встрече гостям также необходимы. Матч не имеет яркой вывески, но обещает быть интересным для любителей итальянского футбола.

22 января «Специя» проиграла на своем поле «Роме» (0:2), а 19 числа крупно проиграла «Аталанте» в кубке Италии (2:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 1.88

Ничья – 3.35

Победит «Специя» – 4.5

Статистика

«Фейеноорд» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Болоньи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Болонья» выиграла три из пяти последних матчей у «Специи»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.88. Коллектив на своем поле обязан обыгрывать примерно равного соперника, чтобы не терять позиции. Прогнозируем минимальную победу хозяев.