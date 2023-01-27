«Арсенал» отрепетирует победу над чемпионами. В кубке обыграют команду наставника Артеты

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вчера, 13:14

Главный матч этой пятницы.

«Горожане» впервые в этом сезоне встречаются с командой, которая отняла у них первую строчку в Премьер-Лиге. К сожалению, матч проходит не в рамках чемпионата – так бы это была борьба за 6 очков, важность встречи бы просто зашкаливала. Хотя в любом случае вывеска статусная – учитель против ученика, лидеры против догоняющих. Плюс это будет репетиция перед главным боем – снова «Сити» и «Арсенал» сойдутся уже 15 февраля.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- Статус английского гранда и оккупантов чемпионского титула не так приятен – требования к «Сити» всегда завышенные, на их фоне даже вторая строчка и отставание от «Арсенала» в 5 очков можно называть провалом. При этом подопечные Хосепа Гвардиолы делают всё, чтобы не увеличить разрыв. Поражение от МЮ в дерби усложнило ситуацию – теперь у «канониров» есть фора в 5 баллов и матч в запасе. Зато «небесно-голубые» не посыпались и в двух следующих играх обыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

- Даже в поражениях есть определенная польза. В конце декабря-начале января у «Сити» был самый насыщенный календарь среди клубов АПЛ – помимо чемпионата команда продолжала участвовать в Кубке Англии и Кубке Лиги. Из последнего «горожане» вылетели, уступив «Саутгемптону» (0:2) – и можно сузить комплекс задач, сконцентрироваться на необходимом.

- В кубковых турнирах МС везет попадать на топ-клубы – в начале ноября в Кубке Лиги они сыграли с «Челси» (2:0), а в следующем раунде вышли на «Ливерпуль» (3:2). В Кубке страны пришлось встречаться с тем же «Челси» (4:0) – победа «горожан» была безоговорочной, при этом выходили они против основного состава лондонцев, а сами использовали резервистов.

- Лидеры «Ман Сити» в отличной форме, но Гвардиола не любит использовать их в Кубках. Так что и сейчас стартовый состав будет отличаться от того, который выходит на игры АПЛ .

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Ортега – Гомес, Ляпорт, Аканджи, Уокер – Родри, Де Брюйне, Палмер – Грилиш, Альварес, Марез.

Полезно узнать об «Арсенале»

- Предельная концентрация топ-матчей у «Арсенала» выпала на январский отрезок календаря – в 2023 год лондонцы вступали с матча против «Ньюкасла», замыкавшего топ-3. После передышки с «Оксфорд Юнайтед» претензии на чемпионство пришлось подтверждать в дерби с «Тоттенхэмом» — «шпоры» хоть и откатились на окраину зоны еврокубков, все равно оставались опасными соперниками. Сразу следом на «Эмирейтс» отправился «Манчестер Юнайтед» — «красные дьяволы» почувствовали вкус крови, прибив «Ман Сити» и хотели усилить интригу в английском первенстве. И во всех играх «канониры» смогли набрать очки. На очереди – кубковый поединок с «Ман Сити».

- Матч становится крайне принципиальным по нескольким причинам. Прежде всего, это противостояние команд, которые в ближайшее время будут разыгрывать чемпионский титул. Интриги добавляет встреча ученика со своим наставником – Микель Артета долгое время учился у Гвардиолы в «Сити», прежде чем возглавить «Арсенал». Знаменитый испанец высоко оценивает навыки главного тренера «канониров». Кроме того, против своей бывшей команды на поле может выйти летом перешедший в «Арсенал» Александр Зинченко – в лондонском коллективе он стал основным на позиции левого защитника. Правда, матч был бы еще интереснее с другим экс-«горожанином» Габриэлем Жезусом – только он еще восстанавливается после травмы, полученной на ЧМ -2022.

- С отсутствием бразильского форварда связаны определенные проблемы – Нкетиа недостаточно стабилен, чтобы заменять Габи на постоянной основе. И сменщика для воспитанника «пушкарей» нет. Эдвард пока радует результативностью – 6 мячей в 6 матчах, дубль в ворота МЮ . На игру с «Сити» Артета, вероятнее всего, выпустит его.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Рамсдейл – Тирни, Холдинг, Магальяес, Томиясу – Джака, Эль-Нени, Виейра – Мартинелли, Нкетиа, Сака.

Полезно узнать о противостоянии

- История последних 20 личных встреч очевидно говорит в пользу «Ман Сити». Действующие чемпионы Англии 13 раз оказывались сильнее «канониров», тогда как те добывали победу лишь 5 раз. Последней как раз была виктория в национальном Кубке в июле 2020 года – в полуфинале лондонцы забили 2 безответных мяча, а в финале одолели «Челси».

- Ничьей игры «небесно-голубых» и «Арсенала» завершались только дважды – и обе были результативными. В мае 2016 года «пушкари» отыгрались с 1:2, первыми открыв счет в матче. По аналогичному сценарию пошла игра в 30-м туре сезона 2016/2017. С того момента счет победам в личных встречах – 12 к 2 в пользу МС .

- Основные разборки между лидером АПЛ и его преследователем произойдут позже – впервые в текущем чемпионате Англии команды сойдутся 15 февраля. До этого «горожанам» предстоит размяться с «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой», а «Арсеналу» — с «Эвертоном» и «Брентфордом».

Прогноз Soccer.ru: Это будет ярчайший матч – по предматчевым сюжетам, интригам, интересу обоих клубов. Каждая из команд хотя бы раз поразит ворота соперников. Предсказывать победителя встречи сложно еще и потому, что в текущем состоянии команды еще между собой не играли. Артете важно показать, что его подопечные не боятся статуса «Сити» — победа в Кубке станет отличным индикатором роста «канониров».