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«Арсенал» отрепетирует победу над чемпионами. В кубке обыграют команду наставника Артеты

вчера, 13:14
Микель Артета

Главный матч этой пятницы.

«Горожане» впервые в этом сезоне встречаются с командой, которая отняла у них первую строчку в Премьер-Лиге. К сожалению, матч проходит не в рамках чемпионата – так бы это была борьба за 6 очков, важность встречи бы просто зашкаливала. Хотя в любом случае вывеска статусная – учитель против ученика, лидеры против догоняющих. Плюс это будет репетиция перед главным боем – снова «Сити» и «Арсенал» сойдутся уже 15 февраля.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- Статус английского гранда и оккупантов чемпионского титула не так приятен – требования к «Сити» всегда завышенные, на их фоне даже вторая строчка и отставание от «Арсенала» в 5 очков можно называть провалом. При этом подопечные Хосепа Гвардиолы делают всё, чтобы не увеличить разрыв. Поражение от МЮ в дерби усложнило ситуацию – теперь у «канониров» есть фора в 5 баллов и матч в запасе. Зато «небесно-голубые» не посыпались и в двух следующих играх обыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

- Даже в поражениях есть определенная польза. В конце декабря-начале января у «Сити» был самый насыщенный календарь среди клубов АПЛ – помимо чемпионата команда продолжала участвовать в Кубке Англии и Кубке Лиги. Из последнего «горожане» вылетели, уступив «Саутгемптону» (0:2) – и можно сузить комплекс задач, сконцентрироваться на необходимом.

- В кубковых турнирах МС везет попадать на топ-клубы – в начале ноября в Кубке Лиги они сыграли с «Челси» (2:0), а в следующем раунде вышли на «Ливерпуль» (3:2). В Кубке страны пришлось встречаться с тем же «Челси» (4:0) – победа «горожан» была безоговорочной, при этом выходили они против основного состава лондонцев, а сами использовали резервистов.

- Лидеры «Ман Сити» в отличной форме, но Гвардиола не любит использовать их в Кубках. Так что и сейчас стартовый состав будет отличаться от того, который выходит на игры АПЛ.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Ортега – Гомес, Ляпорт, Аканджи, Уокер – Родри, Де Брюйне, Палмер – Грилиш, Альварес, Марез.

Полезно узнать об «Арсенале»

- Предельная концентрация топ-матчей у «Арсенала» выпала на январский отрезок календаря – в 2023 год лондонцы вступали с матча против «Ньюкасла», замыкавшего топ-3. После передышки с «Оксфорд Юнайтед» претензии на чемпионство пришлось подтверждать в дерби с «Тоттенхэмом» — «шпоры» хоть и откатились на окраину зоны еврокубков, все равно оставались опасными соперниками. Сразу следом на «Эмирейтс» отправился «Манчестер Юнайтед» — «красные дьяволы» почувствовали вкус крови, прибив «Ман Сити» и хотели усилить интригу в английском первенстве. И во всех играх «канониры» смогли набрать очки. На очереди – кубковый поединок с «Ман Сити».

- Матч становится крайне принципиальным по нескольким причинам. Прежде всего, это противостояние команд, которые в ближайшее время будут разыгрывать чемпионский титул. Интриги добавляет встреча ученика со своим наставником – Микель Артета долгое время учился у Гвардиолы в «Сити», прежде чем возглавить «Арсенал». Знаменитый испанец высоко оценивает навыки главного тренера «канониров». Кроме того, против своей бывшей команды на поле может выйти летом перешедший в «Арсенал» Александр Зинченко – в лондонском коллективе он стал основным на позиции левого защитника. Правда, матч был бы еще интереснее с другим экс-«горожанином» Габриэлем Жезусом – только он еще восстанавливается после травмы, полученной на ЧМ-2022.

- С отсутствием бразильского форварда связаны определенные проблемы – Нкетиа недостаточно стабилен, чтобы заменять Габи на постоянной основе. И сменщика для воспитанника «пушкарей» нет. Эдвард пока радует результативностью – 6 мячей в 6 матчах, дубль в ворота МЮ. На игру с «Сити» Артета, вероятнее всего, выпустит его.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-2-3-1): Рамсдейл – Тирни, Холдинг, Магальяес, Томиясу – Джака, Эль-Нени, Виейра – Мартинелли, Нкетиа, Сака.

Полезно узнать о противостоянии

- История последних 20 личных встреч очевидно говорит в пользу «Ман Сити». Действующие чемпионы Англии 13 раз оказывались сильнее «канониров», тогда как те добывали победу лишь 5 раз. Последней как раз была виктория в национальном Кубке в июле 2020 года – в полуфинале лондонцы забили 2 безответных мяча, а в финале одолели «Челси».

- Ничьей игры «небесно-голубых» и «Арсенала» завершались только дважды – и обе были результативными. В мае 2016 года «пушкари» отыгрались с 1:2, первыми открыв счет в матче. По аналогичному сценарию пошла игра в 30-м туре сезона 2016/2017. С того момента счет победам в личных встречах – 12 к 2 в пользу МС.

- Основные разборки между лидером АПЛ и его преследователем произойдут позже – впервые в текущем чемпионате Англии команды сойдутся 15 февраля. До этого «горожанам» предстоит размяться с «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой», а «Арсеналу» — с «Эвертоном» и «Брентфордом».

Прогноз Soccer.ru: Это будет ярчайший матч – по предматчевым сюжетам, интригам, интересу обоих клубов. Каждая из команд хотя бы раз поразит ворота соперников. Предсказывать победителя встречи сложно еще и потому, что в текущем состоянии команды еще между собой не играли. Артете важно показать, что его подопечные не боятся статуса «Сити» — победа в Кубке станет отличным индикатором роста «канониров».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:01
Не смотря на симпатии к Сити предполагаю победу Арсенала с минимальным перевесом. Например 2-1
Elliada
Elliada
вчера в 18:42
Опять прогноз по поводу победителя. Сколько раз можно говорить, что когда вы пишите об "очевидном" победителе, на деле побеждает другая команда. Тут говорится, что Арсенал выиграет, значит, МС выиграет.
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:06
Игра будет упорной и результативной!! А победит сильнейший!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 17:05
Мат с приставкой супер!!!!! Болеем за красивый футбол!!!
Сварожич
Сварожич
вчера в 14:19
Спасибо за статью.

Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд...Ученик пока не превзошёл учителя. Артете ещё есть чему поучиться у Хосепа Гвардиолы свидетельствуют об этом очные встречи.

В кубковых матчах на первый план выходит не расположение в турнирной таблице (Арсенал на 1 строчке, а Ман Сити на 2), а глубина состава. В этом плане мало кто может сравниться с Ман Сити. На мой взгляд дело в том, что Хосеп является одним из самых сильных тренеров мира в плане психологии. Он неоднократно оставлял топовых игроков на скамейке запасных и предоставлял молодым и получающим меньше игрового времени футболистам шанс проявить себя и это давало результаты.

Ну а так что, у Ман Сити есть сразу несколько преимуществ. Во-первых, у него гораздо лучше глубина состава. Во-вторых, матч состоится на домашнем стадионе горожан. Плюс к этому, история последних очных встреч всецело на их стороне. Арсенал сосредоточен на успехах в чемпионате Англии. В Кубке лиги он преуспеть не сумел. В Кубке Англии тоже вряд ли сможет. Поэтому моя ставка: победа Ман Сити.
Гость
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