«Ливерпуль» и «Челси» соревнуются, кто хуже. «Синие» задумаются над увольнением Поттера

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вчера, 19:22

А Клопп снова приблизится к топ-5.

Полезно узнать о «Ливерпуле»

- «Мерсисайдцам» тяжело прервать спад, который длится с самого начала сезона. В первых турах все ужасались ничьим с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас», поражению от «Манчестер Юнайтед». Ближе к паузе на время чемпионата мира «красные» все же смогли выдать неплохую статистику и проиграть всего лишь дважды за 10 матчей. За счет этого коллектив вплотную приблизился к зоне еврокубков. Но декабрь-январь опять перечеркнул осенние усилия «Ливерпуля» — подопечные Юргена Клоппа проиграли «Брентфорду» и «Брайтону», а с «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии сыграли вничью. И «Брентфорд», и «Брайтон» сейчас выше в чемпионате, а «красные» свалились на девятую строчку в Премьер-Лиге.

- Борьбу за топ-5, по сути, надо начинать заново – отставание от «Тоттенхэма» составляет 5 баллов. Зато у «Ливерпуля» есть преимущество – клуб имеет 2 матча в запасе. Правда, им еще нужно воспользоваться.

- Зимнее трансферное окно уже открылось, но «мерсисайдцы» не торопятся усиливаться. Подписать пока удалось только талантливого голландского нападающего Коди Гакпо – его английский гранд перехватил у МЮ , который промедлил из-за сомнений в целесообразности вложений. При этом еще в декабре было очень много слухов о приобретениях «Ливерпуля» — селекционеры очень хотели усилить полузащиту. Одним из кандидатов стал чемпион мира Энцо Фернандес, которого «Бенфика» еще летом 2022 года брала за 14 миллионов евро. Сейчас «красные» готовы выложить за него около 120 миллионов.

- Еще назывался вариант с опорником «Фиорентины» Софьяном Амрабатом – он блеснул в составе сборной Марокко, в одиночку держал опорную зону, подчищал и уверенно играл на опережение. На фоне успеха национальной команды спрос на игрока возрос.

- Но главным лотом считался английский хавбек Джуд Беллингем. Судя по инсайдам, футболист очень близок к тому, чтобы дать согласие на переход – за «Ливерпуль» и его семья, и напарники по сборной Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон.

- При этом в последнее время нет никакой информации о продвижении переговоров. А проблема с игрой «Ливерпуля» не снимается.

Полезно узнать о «Челси»

- Лондонцы, напротив, покупают игроков в большом количестве – тратят огромные деньги, но стратегией их трансферную политику назвать точно нельзя. Пример – Михаил Мудрик. Четко в этой сделке прослеживается желание насолить соседу – лондонскому «Арсеналу». «Канониры» с середины декабря вели переговоры по приобретению молодого вингера «Шахтера», он был приоритетной целью на эту зиму. О «Челси» ничего не было слышно. «Синие» включились в борьбу, когда «пушкари» стали предлагать за трансфер больше 50 миллионов евро. В итоге «Челси» заплатил 70+30 и получил украинца – помешать «Арсеналу» удалось, но победой такие траты назвать можно едва ли.

- Другое приобретение – Жоау Фелиш. Португалец успел дебютировать в составе английской команды в игре с «Фулхэмом» — и получил красную карточку во втором тайме.

- Хаос в действиях менеджмента целиком отвечает и положению дел в игровой плоскости. Лондонцы не ушли далеко от того же «Ливерпуля». Те же 2 поражения в последних матчах чемпионата, те же 28 очков, соседствующее положение в турнирной таблице.

- При том, что под руководством Грэма Поттера результаты «синих» ужасны, ему доверяют и готовы оставить. Сложно назвать такую позицию ошибочную – боссы «Челси» берут за основу пример с рулевым «Арсенала» Микелем Артетой. Ему перед тем, как начать штурмовать вершину АПЛ , понадобилось несколько тяжелейших сезонов на комплектование боеспособного коллектива. Что-то подобное руководство «Челси» хочет сделать сейчас – но для аналогичного эффекта нужно вести трансферную политику более планомерно. «Канониры» не скупали все, что движется, а приобретенную молодежь отправляли обратно на правах аренды, если это требовалось. «Синие» же хотят всего и сразу.

- Сложно представить, когда новобранцы адаптируются в клубе. Сложно сказать, когда концепция Поттера даст результат. Сложно спрогнозировать, будут ли действия лондонцев на рынке эффективны. «Челси» сейчас – кот в мешке. А потому и их откат на 10-е место в АПЛ считается заслуженным.

Полезно узнать о противостоянии

- Команды поразительно часто играют вничью – победителя по итогам 90 минут они не могли определить на протяжении последних четырех матчей к ряду. По пенальти в Кубке дважды побеждал «Ливерпуль».

- Последняя результативная встреча датируется январем 2022 года – 2:2. До этого соперники в 2020 году устроили блокбастер с восемью забитыми мячами. Тогда 3 очка отошли «мерсисайдцам».

- В последних 20 встречах преимущество на стороне «красных» — 9 побед против 5 у «Челси», еще 6 матчей завершились вничью.

Прогноз Soccer.ru: Завтрашний поединок – соревнование «кто хуже?» Два топ-клуба находятся в кризисе, только вот у «Ливерпуля» он игровой, а у «Челси» — системный. В случае лондонцев выйти из затруднительного положения получится лишь тогда, когда новые владельцы лучше познакомятся с рынком и успокоятся. «Мерсисайдцам» же достаточно грамотно провести трансферное окно. Из-за глубины проблем в обоих коллективах поставим на победу «Ливерпуля».