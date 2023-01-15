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«Меня убьют, если не будет трофеев». Хави мечтает возродить Эль Класико

сегодня, 10:45
Хави
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Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник

Сегодня принципиальный финал Суперкубка.

Хави уверен, что присутствие токсичного Моуриньо сделало Эль Класико медвежью услугу. Зато совпало с пиком формы команд Месси и Роналду. В результате салат из подогретой агрессии и запредельного класса подарил много великих матчей. Сейчас у противостояния нет старого статуса.

Клуб «Барселона» развелся с трофеями, погрузился в долги. «Реал» увлекался любовницей – Лигой чемпионов. Парни не играли в школьном зале в футбол на выходных, как раньше. Но пришел Хави, перестановки у Анчелотти. Интересно сравнить ожидаемые основы поименно. Кто же здесь круче?

Вратари

Куртуа – Тер Штеген

Немец почти не пропускает в Ла Лиге, но его защита доигралась в ЛЧ. Куртуа пропустил часть сезона, отправив Лунина играть, например, в прошлом Эль Класико, но успехи других вратарей на ЧМ и проблемы обороны «Реала» не мешают выделить Тибо как лучшего голкипера всего прошлого года, а не строго ноября и декабря. Тер Штеген хорош, но бельгиец творил больше чудес.

Результат: победа «Реала».

Защитники

Карвахаль – Кунде

В целом для футбола Карвахаль, разумеется, важнее. Но после всех проблем со здоровьем – лечил сердце, с учетом возраста – Кунде почти на семь лет моложе, нельзя поставить Даниэля намного выше. Тем более, Жюль разбегался на чемпионате мира, начал осваиваться в роли эдакого нового Пуйоля. Кунде сыграет против Менди и Винисиуса – важнейшие дуэли.

Результат: победа «Барселоны».

Эдер – Араухо

Тчуамени и Алаба не полетели в Саудовскую Аравию из-за травм, а Бензема проговорился, что из тройки Васкес, Милитао и Камавинга только у первого повреждение, которое точно помешает сыграть. Допускаем, что Эдер будет в основе. Хотя даже если поменять бразильца на дублера Начо, то выше Араухо испанца не поставим. Уругваец – один из самых перспективных центрбеков планеты.

Результат: победа «Барселоны».

Рюдигер – Кристенсен

Недавно Антонио был готов лучше, сейчас подравнялись. Бывшие напарники по «Челси», защитники с похожей судьбой — над обоими насмехались, и с похожим прогрессом в последнее время. Немец выбился в большие звезды, его выбрал «Реал». Датчанин не котировался так высоко в «Челси», а теперь органично влился в основу «Барселоны». Ушел на холостые хлеба бывший муж Шакиры, теперь от Андреаса зависит успех защиты Хави.

Результат: ничья.

Менди – Альба

Хотя бывшие менеджеры «Барселоны» не любили Альбу, поскольку его контракт опекал Месси, они ушли, а легендарный испанец остался. Жорди выиграл все, а теперь ищет новый клуб, ведь его привычная зарплата «Барселоне» больше не по карману. Зато нужны проходы ветерана и умные действия. Менди – слабое звено «Реала», поэтому понятно, кто в этой паре круче.

Результат: победа «Барселоны».

Полузащитники

Кроос – Бускетс

Если Тони устал, а Камавинга в порядке, то француз выйдет в опорной зоне. Но тогда надо двигать Вальверде в атаку. Испанская «Marca» ставит в основу в центре немца, поверим фанатам «сливочных». Сталкивает двух легенд, но с разницей. Бускетс теперь не настолько хорош, как Кроос. Тони после ухода Каземиро стал еще важнее для структуры игры «Реала», в его классе нет сомнений. Возраст берет свое, но немец готов чуть лучше.

Результат: победа «Реала».

Вальверде – Де Йонг

Правее Бускетса может выйти не голландец, а Гави. Но если сравниваем этих полузащитников, то важно напомнить футболистам «Барселоны» о том, что умеет Вальверде – готов удалиться, лишь бы принести команде пользу. Впрочем, Де Йонг тоже не стал хуже. Мог зажигать с Каземиро в МЮ, но поспешил купить дом в Барселоне, поэтому остался. Хави нашел к нему подход, голландец начал оживать.

Результат: ничья.

Модрич – Педри

Малыш Педри, конечно, крутой. Но если проведет столько стабильных сезонов, как Модрич, если сможет столько же выиграть и остаться в феноменальной форме в возрасте Луки – тогда скажут, что авансы испанцу выдали не зря. А пока легендарный хорват важнее для своей команды, невзирая на очевидный прогресс выносливого Педри. Но когда всё идет не по плану, испанец не умеет спасти, как Модрич.

Результат: победа «Реала».

Нападающие

Родриго – Дембеле

Странные футболисты. Оба могут забить, оба могут промазать. Нет сомнений, что одаренные люди. Есть сомнения, что когда-то станут стабильными. За бразильца говорит возраст – на пять лет моложе, чем француз. За Усмана – работал над собой в конкретном сезоне. Дембеле может сыграть справа и слева, зависит от выбора между Рафиньей и Фати. А если сравнивать с Родриго, то поставим знак равенства из-за перепадов в игре.

Результат: ничья.

Бензема – Левандовски

Вывеска дерби, как раньше Роналду против Месси. Два обладателя «Золотых мячей», просто у поляка его заслуженную награду украли. У Карима травма и колючий Дешам своровали шанс стать чемпионом мира и забить в финале решающий мяч провокационному Мартинесу. Но Бензема грех жаловаться. И пора радовать новыми голами после травмы, ведь Левандовски в ударе и на его подходы надо отвечать.

Результат: ничья.

Винисиус – Фати

И если слева у «Реала» будет Бензема, а у «Барселоны» молодой Фати, то победит в дуэли именно Винисиус. Бразилец почти перешел на космический уровень – осталось не скиснуть после неудачи на чемпионате мира. Жуниор понимает Бензема и полузащитников «Реала», отлично открывается и обыгрывает. Осталось подтянуть реализацию, а у Фати проблем, конечно же, намного больше.

Результат: победа «Реала».

Итог сравнения. «Реал» — «Барселона» — 8:7

За ничью при сравнении каждый из двух игроков зарабатывал по баллу, ведь фактически это две победы. И по очку за каждую чистую викторию. Получается, что за счет пробуксовки «Реала» — команда Анчелотти побаивается жесткого прессинга, и параллельной успешной работы «Барселоны» хотя бы отрезками, пусть не глобально, расстояние между командами сократилось. Напомним, что у Анчелотти три победы в дерби подряд. В том числе, в полуфинале Суперкубка год назад в овертайме. Теперь делят трофей, коими «Барселона» Хави не избалована. Если каталонцы выиграют, то перезагрузят Эль Класико – с прицелом на «золотой дубль», ведь случайный разгром 0:4 год назад этого не сделал, а лишь разозлил команду Анчелотти.

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112910415
112910415
сегодня в 15:05
противостояние на все времена
5pa4u5bkx73e
5pa4u5bkx73e
сегодня в 11:57
Реал против каталонцев! Игра дня!!!! Смотрим и любуемся!!!
volga.kot
volga.kot
сегодня в 11:56
Уже сегодня будет трофей!!!! Хави вперёд
Roman73
Roman73
сегодня в 11:21
Реал на момент сильнее , а Эль -Классико с некоторых пор перестало быть событием мирового футбола. И не станет событием пока Барселона не выиграет значимый трофей - Кубок Европейских Чемпионов и немного подравняется в авторитете , снова станет грандом.
А пока забава для арабов...
Гость
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