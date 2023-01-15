«Меня убьют, если не будет трофеев». Хави мечтает возродить Эль Класико

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сегодня, 10:45

Сегодня принципиальный финал Суперкубка.

Хави уверен, что присутствие токсичного Моуриньо сделало Эль Класико медвежью услугу. Зато совпало с пиком формы команд Месси и Роналду. В результате салат из подогретой агрессии и запредельного класса подарил много великих матчей. Сейчас у противостояния нет старого статуса.

Клуб «Барселона» развелся с трофеями, погрузился в долги. «Реал» увлекался любовницей – Лигой чемпионов. Парни не играли в школьном зале в футбол на выходных, как раньше. Но пришел Хави, перестановки у Анчелотти. Интересно сравнить ожидаемые основы поименно. Кто же здесь круче?

Вратари

Куртуа – Тер Штеген

Немец почти не пропускает в Ла Лиге, но его защита доигралась в ЛЧ . Куртуа пропустил часть сезона, отправив Лунина играть, например, в прошлом Эль Класико, но успехи других вратарей на ЧМ и проблемы обороны «Реала» не мешают выделить Тибо как лучшего голкипера всего прошлого года, а не строго ноября и декабря. Тер Штеген хорош, но бельгиец творил больше чудес.

Результат: победа «Реала».

Защитники

Карвахаль – Кунде

В целом для футбола Карвахаль, разумеется, важнее. Но после всех проблем со здоровьем – лечил сердце, с учетом возраста – Кунде почти на семь лет моложе, нельзя поставить Даниэля намного выше. Тем более, Жюль разбегался на чемпионате мира, начал осваиваться в роли эдакого нового Пуйоля. Кунде сыграет против Менди и Винисиуса – важнейшие дуэли.

Результат: победа «Барселоны».

Эдер – Араухо

Тчуамени и Алаба не полетели в Саудовскую Аравию из-за травм, а Бензема проговорился, что из тройки Васкес, Милитао и Камавинга только у первого повреждение, которое точно помешает сыграть. Допускаем, что Эдер будет в основе. Хотя даже если поменять бразильца на дублера Начо, то выше Араухо испанца не поставим. Уругваец – один из самых перспективных центрбеков планеты.

Результат: победа «Барселоны».

Рюдигер – Кристенсен

Недавно Антонио был готов лучше, сейчас подравнялись. Бывшие напарники по «Челси», защитники с похожей судьбой — над обоими насмехались, и с похожим прогрессом в последнее время. Немец выбился в большие звезды, его выбрал «Реал». Датчанин не котировался так высоко в «Челси», а теперь органично влился в основу «Барселоны». Ушел на холостые хлеба бывший муж Шакиры, теперь от Андреаса зависит успех защиты Хави.

Результат: ничья.

Менди – Альба

Хотя бывшие менеджеры «Барселоны» не любили Альбу, поскольку его контракт опекал Месси, они ушли, а легендарный испанец остался. Жорди выиграл все, а теперь ищет новый клуб, ведь его привычная зарплата «Барселоне» больше не по карману. Зато нужны проходы ветерана и умные действия. Менди – слабое звено «Реала», поэтому понятно, кто в этой паре круче.

Результат: победа «Барселоны».

Полузащитники

Кроос – Бускетс

Если Тони устал, а Камавинга в порядке, то француз выйдет в опорной зоне. Но тогда надо двигать Вальверде в атаку. Испанская «Marca» ставит в основу в центре немца, поверим фанатам «сливочных». Сталкивает двух легенд, но с разницей. Бускетс теперь не настолько хорош, как Кроос. Тони после ухода Каземиро стал еще важнее для структуры игры «Реала», в его классе нет сомнений. Возраст берет свое, но немец готов чуть лучше.

Результат: победа «Реала».

Вальверде – Де Йонг

Правее Бускетса может выйти не голландец, а Гави. Но если сравниваем этих полузащитников, то важно напомнить футболистам «Барселоны» о том, что умеет Вальверде – готов удалиться, лишь бы принести команде пользу. Впрочем, Де Йонг тоже не стал хуже. Мог зажигать с Каземиро в МЮ , но поспешил купить дом в Барселоне, поэтому остался. Хави нашел к нему подход, голландец начал оживать.

Результат: ничья.

Модрич – Педри

Малыш Педри, конечно, крутой. Но если проведет столько стабильных сезонов, как Модрич, если сможет столько же выиграть и остаться в феноменальной форме в возрасте Луки – тогда скажут, что авансы испанцу выдали не зря. А пока легендарный хорват важнее для своей команды, невзирая на очевидный прогресс выносливого Педри. Но когда всё идет не по плану, испанец не умеет спасти, как Модрич.

Результат: победа «Реала».

Нападающие

Родриго – Дембеле

Странные футболисты. Оба могут забить, оба могут промазать. Нет сомнений, что одаренные люди. Есть сомнения, что когда-то станут стабильными. За бразильца говорит возраст – на пять лет моложе, чем француз. За Усмана – работал над собой в конкретном сезоне. Дембеле может сыграть справа и слева, зависит от выбора между Рафиньей и Фати. А если сравнивать с Родриго, то поставим знак равенства из-за перепадов в игре.

Результат: ничья.

Бензема – Левандовски

Вывеска дерби, как раньше Роналду против Месси. Два обладателя «Золотых мячей», просто у поляка его заслуженную награду украли. У Карима травма и колючий Дешам своровали шанс стать чемпионом мира и забить в финале решающий мяч провокационному Мартинесу. Но Бензема грех жаловаться. И пора радовать новыми голами после травмы, ведь Левандовски в ударе и на его подходы надо отвечать.

Результат: ничья.

Винисиус – Фати

И если слева у «Реала» будет Бензема, а у «Барселоны» молодой Фати, то победит в дуэли именно Винисиус. Бразилец почти перешел на космический уровень – осталось не скиснуть после неудачи на чемпионате мира. Жуниор понимает Бензема и полузащитников «Реала», отлично открывается и обыгрывает. Осталось подтянуть реализацию, а у Фати проблем, конечно же, намного больше.

Результат: победа «Реала».

Итог сравнения. «Реал» — «Барселона» — 8:7

За ничью при сравнении каждый из двух игроков зарабатывал по баллу, ведь фактически это две победы. И по очку за каждую чистую викторию. Получается, что за счет пробуксовки «Реала» — команда Анчелотти побаивается жесткого прессинга, и параллельной успешной работы «Барселоны» хотя бы отрезками, пусть не глобально, расстояние между командами сократилось. Напомним, что у Анчелотти три победы в дерби подряд. В том числе, в полуфинале Суперкубка год назад в овертайме. Теперь делят трофей, коими «Барселона» Хави не избалована. Если каталонцы выиграют, то перезагрузят Эль Класико – с прицелом на «золотой дубль», ведь случайный разгром 0:4 год назад этого не сделал, а лишь разозлил команду Анчелотти.