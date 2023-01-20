«Бавария» близка к потере лидерства, «Байер» пошёл на взлёт. Бундеслига возвращается

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вчера, 13:18

Первые матчи – в эти выходные.

Чемпионат Германии выходит с паузы последним. За то время, что немецкие клубы готовились к матчам, «Барселона» успела вернуть лидерство в Ла Лиге, «Манчестер Юнайтед» — нанести поражение МС и позволить «Арсеналу» оторваться в таблице АПЛ еще сильнее. ПСЖ пугающе близко подпустил к себе преследователей, а в Серии А уже готовятся заранее поздравлять «Наполи» с чемпионством. Теперь освежаем в памяти, на какой ноте возвращается Бундеслига.

Главный преследователь «Баварии» — «Фрайбург»

Разрыв между первой и второй командой национального первенства небольшой – всего 4 очка. Это две осечки мюнхенцев при двух победах «Фрайбурга». Коллектив из Брайсгау не покидал первую тройку, но постоянно метался между второй и третьей строчкой.

При уверенном ходе по Лиге Европы подопечные Кристиана Штрайха часто теряли очки, играя вничью с менхенгладбахской «Боруссией», «Хоффенхаймом» и «Гертой». Свою роль сыграли поражения от «Баварии» и «Лейпцига» в октябре-ноябре – обе эти команды также идут в топ-3.

Товарищеские матчи не позволяют полноценно оценить готовность клуба к возобновлению чемпионата – зато сразу на немецкий гранд попадать не придется. 21 января «Фрайбург» встретится с «Вольфсбургом». «Волки» ужасно начали сезон и лишь к зиме выбрались на 7-е место в Бундеслиге. Правда, опасаться их все же стоит – команда все-таки притерлась к Нико Ковачу и не проиграла ни в одном из последних 9 официальных матчей.

«Бавария» вступает в год с матча против конкурента

Мюнхенцам придется тяжелее – их сразу ожидает встреча с «Лейпцигом», который быстро вспомнил победные традиции после прихода Марко Розе. С новым наставником клуб проиграл лишь дважды – и то сразу после назначения. Под его руководством «Лейпциг» отобрал второе место в группе ЛЧ у «Шахтёра» в последний момент, а в Бундеслиге поднялся из середины таблицы в топ-3 аккурат к паузе на время ЧМ -2022.

«Бавария» же необычно долго находилась не на первом месте в чемпионате. Этому способствовала четырехматчевая серия без побед в конце августа – середине сентября. На этом отрезке обокрасть немецкий гранд успели «Унион», «Штутгарт», «Боруссия» Менхенгладбах, а «Аугсбург» и вовсе нанес поражение.

Кризис хотя бы не получил продолжения – подопечные Юлиана Нагельсманна вернули привычную результативность, несмотря на отсутствие элитного наконечника для атак. Сейчас к этому добавляется проблема с вратарской позицией – Мануэль Нойер слег с переломом. «Бавария» в срочном режиме организовала переход Янна Зоммера. Для «Лейпцига» это шанс зацепиться за очки и подогреть интригу в чемпионате.

«Унион» стагнирует

Берлинцы были заместителями «Баварии» пока те обследовали топ-5. Но «Унион» еще не так хорош, чтобы удерживать первую строчку весь год. Все началось с ничьей в матче против мюнхенцев – она стала своеобразным предисловием к лидерству столичного клуба на протяжении почти двух месяцев. «Железные» прагматично обыгрывали «Кёльн», «Вольфсбург», дортмундцев и Менхенгладбах, допуская единичные поражения (0:2 от «Айнтрахта», 1:2 с «Бохумом»).

Падение произошло из-за разгромных 0:5 против «Байера» — сразу за ними последовали осечки с «Аугсбургом» и «Фрайбургом». Теперь «Унион» откатился на 5-е место в Бундеслиге. С одной стороны, отставание от идущего третьим «Лейпцига» минимальное, с другой – «Боруссия» Дортмунд и 6-я строчка тоже очень близко.

Сезон возобновится с матча против «Хоффенхайма» — это 11-я команда чемпионата. Возвращение в зону ЛЧ лучше начинать сейчас.

«Байер» выбрался из болота

Хотя при насыщенности календаря казалось, что Леверкузен в зоне вылета надолго. Сезон начался скверно – с одной победы в первых 8 матчах. При этом ход в чемпионате надо было совмещать с Лигой чемпионов. Получалось не очень – и в начале октября боссы назначили главным тренером испанца Хаби Алонсо.

И уже под его руководством леверкузенцы начали набирать очки. В ЛЧ получилось опередить «Атлетико» и пройти в Лигу Европы, а в национальном первенстве последовали 4:0 с «Шальке» и 5:0 с «Унионом», а также одно поражение в 5 матчах перед стартом чемпионата мира.

«Байер» близок к тому, чтобы с 11-го места выскочить на 8-е или 9-е, а там и зона еврокубков совсем близко.

На дне застряли «Шальке» и «Герта»

«Горняки» очень близки к тому, чтобы вернуться во вторую Бундеслигу сразу после того, как оттуда выбрались. Положение «Шальке» еще не совсем безнадежно – нужно отыграть отставание в 5 очков. Хотя сделать это будет сложно, команде крайне тяжко даются очки – за последние 10 игр победить получилось лишь раз.

Ни на что серьезное не позволяет надеяться и состав клуба из Гельзенкирхена – по совокупной стоимости портал Transfermarkt оценивает его как предпоследний в чемпионате Германии.

У «Герты», которую тренирует экс-наставник московского «Динамо» Сандро Шварц, дела обстоят ненамного лучше – это с учетом того, что владелец вложил в команду немалые деньги. С сезона 2019/20 столичный клуб потратил на трансферы 176 миллионов евро – это 5-е место по тратам в лиге. Но выхлоп от этих действий нулевой. Шварц был топ-специалистом только на уровне РПЛ , а в Германии считается средним тренером.

При нем «Герта» идет лишь немногим выше по сравнению с предыдущим сезоном, а серию без поражений способна показывать только в товарищеских матчах. 21 января берлинцы встретятся с «Бохумом», идущим на 17-м месте. Это будет принципиальная встреча за возможность не свалиться в зону вылета.