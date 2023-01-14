«Ман Сити» подарил «Арсеналу» возможность оторваться в АПЛ. Но нужно обыграть «Тоттенхэм» в гостях

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вчера, 18:59

Лондонское дерби – в воскресенье.

Это второй топ-матч в чемпионате Англии в эти выходные. Сегодня сыграли между собой «Манчестер Юнайтед» и «Ман Сити», а «канониры» в гостях сойдутся с «Тоттенхэмом» завтра.

Полезно узнать о «Тоттенхэме»

- Эффект Антонио Конте не вечен – «шпор» хватило на 14 туров борьбы с «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом» в топ-3 Английской Премьер-Лиги. К концу осени команда вернулась на более привычную 4-5-ю строчку. Первый круг Лиги чемпионов тоже вышел не таким убедительным, бороться за плей-офф пришлось вплоть до последнего тура (тут свою роль сыграла нацеленность всех клубов из квартета на следующую стадию). Хотя и далеко отпустить тот же «Ньюкасл» лондонцы не успели – между четвертым и пятым местом в чемпионате – разница в 2 очка.

- Прямо сейчас «Тоттенхэм» находится в пограничном положении. Подопечным Конте стоит решать задачи поступательно – и прежде всего надо сформировать отрыв от ближайших преследователей, не отставая при этом от зоны ЛЧ . Клуб подпирает снизу «Фулхэм». «Дачники» с одним из самых дешевых составов в лиге отлично организованы и выполняют требования Марку Силвы, поэтому потенциально могут даже запрыгнуть в топ-5. Их игра 15 января будет крайне важна для турнирных перспектив «шпор» — лондонцы встречаются с «Ньюкаслом», который замыкает топ-3 и опережает «Тоттенхэм» на 2 балла. Большую роль сыграло и дерби «Юнайтед» тен Хага с «Манчестер Сити». «Горожане» уступили, а «манкунианцы» с 38 очками забрались в топ-3. Дальше все будет зависеть уже от самих «лилово-белых»: наберут 3 очка с «канонирами» — и могут оказаться в первой тройке. Проиграют – вероятно, опустятся еще ниже.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (3-5-2): Льорис – Дайер, Ленгле, Ромеро – Перишич, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Доэрти – Сон, Кейн.

Полезно узнать об «Арсенале»

- Удивительно, что «пушкари» прошли наиболее насыщенный этап календаря с минимальными потерями – сыграли в безголевую ничью с «Ньюкаслом». До этого «горожане» поделили очки с «Эвертоном», так что дистанция между первой и второй командами Премьер-Лиги никак не изменилась.

- Главной проблемой лондонцев в текущей ситуации является потеря основного форварда – Гибриэла Жезуса. Бразилец отлично завершал атаки, но его роль в команде не ограничивалась игрой на острие – футболист мог опуститься к Эдегору и отслеживал перемещения вингеров. В совокупности атакующая группа «канониров» поддерживала отличную динамику в финальной трети. Но Габи травмировался – а в его отсутствие в старте стал выходить Эдвард Нкетиа.

- Замена несильно сказалась на результативности лондонцев, все-таки основная сила клуба – в фланговых игроках. На этом отрезке по два мяча забили и Букайо Сака, и Габриэл Мартинелли, также это сделал сам Нкетиа.

- Параллельно «Арсенал» показал умение, которое может сделать команду чемпионом – осознанность. Играя против «Брайтона», «пушкари» самовольно отдали сопернику владение мячом – «чайки» при Де Дзерби привыкли распоряжаться им чаще. Лондонцы не стали препятствовать, но выстроили насыщенный центр поля, за счет чего почти не допускали моменты у своих ворот в первом тайме.

- К 20-му туру АПЛ на счету «Арсенала» 44 очка, в активе «Сити» — 39. Обоим коллективам в эти выходные достались тяжелые соперники-претенденты на топ-3. Причем, «горожане» сыграли на день раньше, так что подопечные Микеля Артеты выйдут против «Тоттенхэма», с мыслями о результате игры конкурента. Прямо сейчас у «канониров» есть реальный шанс еще дальше оторваться от ближайшего преследователя, а фора в 8 баллов – весомая заявка на чемпионский титул.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Рамсдейл – Зинченко, Магальяес, Салиба, Уайт – Эдегор, Джака, Партей – Мартинелли, Нкетиа, Сака.

Полезно узнать о противостоянии

- В предыдущий раз «Арсенал» и «Тоттенхэм» играли между собой в начале октября – в рамках 9-го тура Премьер-Лиги. Победа осталась за «канонирами», а голами в составе победителей отметились Партей, Жезус и Джака. Единственный мяч «шпор» забил Харри Кейн.

- На протяжении двух предыдущих сезонов ни одна из команд не позволяла сопернику оторваться по результатам личных встреч – на «Эмирайтс» дважды выигрывал «Арсенал», на «Тоттенхэм Хотспур» — «шпоры».

- Да и в принципе это равное противостояние – «Тоттенхэм» из последних 20 матчей выиграл 8, на счету «пушкарей» 6 побед.

- Последняя ничья в лондонском дерби датируется далеким 2019 годом – тогда голы в составе «Арсенала» забивали еще Ляказетт и Обамеянг, а у «Тоттенхэма» — Кристиан Эриксен.

Прогноз Soccer.ru: Конте давно понял секрет успеха в национальных первенствах, но с «Тоттенхэмом» чемпионство ему точно не светит – слишком много конкурентов с более сильными составами, к тому же стабильных. В пользу «Арсенала» говорят и скорости, на которых играет команда, и быстрота принятий решений в атаке, и многогранный Эдегор в центре поля. В вопросе мотивации преимущество также на стороне «канониров» — им еще с «Сити» бороться за первую строчку, а лидерство упускать уже зимой точно не хочется. Предсказать исход такого дерби крайне сложно – но рискнем спрогнозировать тяжелую победу гостей.