МЮ между дерби с «Сити» проиграл 1 матч. Но Гвардиола откинет Тен Хага обратно на 5-е место в АПЛ

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вчера, 19:37

В дерби Манчестера не предвидится перемен.

Подходит время для второго манчестерского дерби в Английской Премьер-Лиге – в прошлый раз команды выдали крайне результативный матч, а победа досталась фавориту. Рассказываем, в каком состоянии подходят соперники к ответной встрече.

Полезно узнать о «Манчестер Юнайтед»

- «Манкунианцы» довольно лихо сократили отставание от топ-3 чемпионата и уже дышат в спину «Ньюкаслу», идущему на третьей строчке. Если не брать в расчет товарищеские матчи, «красные дьяволы» потерпели одно поражение в последних 18 официальных встречах (с учетом ЛЕ , Кубка Англии и Кубка Лиги). На этом отрезке англичане делили очки с «сороками» и «Челси», обыгрывали «Тоттенхэм». На данный момент в активе МЮ , как и у третьей команды Премьер-Лиги, 35 очков, только вот «Юнайтед» имеет еще один матч в запасе.

- Ударная серия клуба началась как раз после предыдущей встречи с «Ман Сити». Команды сыграли крайне результативно – и по счету можно было бы предположить, что подопечные Эрика Тен Хага навязали «горожанам» конкуренцию. На самом деле это не так. В первом тайме Пеп Гвардиола разобрал «красных дьяволов» — МС легко разбивал прессинг соперника за счет активности центральных защитников и вратаря, а также перемещений Холанда и Де Брюйне. Хозяева поля без труда разорвали чужую штрафную и ушли на перерыв при 4:0 на табло. 3 мяча «Ман Юнайтед» — скорее следствие того, что противник успокоился и перестал оказывать давление, как в первом тайме.

- По сравнению с октябрьским матчем в основной обойме «Ман Юнайтед» произошел ряд изменений – теперь на острие атаки вместо Рэшфорда выходит Антони Марсьяль. Маркус вернулся на привычную позицию левого вингера. В центре поля перестал появляться в старте МакТоминэй (он может оказаться в «Ньюкасле»), его место занял Каземиро. Также на скамейку присел правый защитник Диогу Далот, после травмы быстро привычные кондиции набрал Аарон Ван-Биссака. На левом фланге обороны игровое время между собой делят Люк Шоу и Тайрелл Маласиа.

- Концептуально «Юнайтед» по-прежнему менее цельный проект, чем «небесно-голубые». Тем не менее резвый ход после вялого старта вселяет надежду на более равное дерби. К этому располагает и форма «Ман Сити».

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- Для «горожан» в АПЛ основным мотивом остается погоня за лондонским «Арсеналом», который каким-то образом до сих пор на первом месте. Команды обменялись любезностями – обе по разу теряли очки, играя вничью. Так что разрыв все еще составляет 5 очков.

- В эти выходные есть шанс его сократить – да, «Сити» предстоит тяжелая игра, но и у «пушкарей» далеко не проходной соперник. Им предстоит сойтись с «Тоттенхэмом», который откатился на пятую строчку.

- Крайне досадной осечкой выглядит 1:1 с разобранным «Эвертоном» — на данный момент 18-й командой Премьер-Лиги. Еще обиднее от поражения в матче четвертьфинала Кубка Лиги против «Саутгемптона» (0:2). Но беспокоиться за форму «голубых» не стоит, на топ-матчи команда настраивается эталонно – сразу после ЧМ они переиграли «Ливерпуль» (3:2), затем дважды добывали победу с «Челси» (1:0 и 4:0). Игра с «Ман Юнайтед» — настолько же принципиальный поединок.

- Эрлинг Холанд в декабре продолжил разрывать чемпионат Англии, положив дубль в ворота «Лидса» и забив «Эвертону». Правда, в 2023 году норвежец не забивал ни разу. 21 мяч в 16 играх АПЛ – по-прежнему впечатляющая статистика. Да и «красных дьяволов» Эрлинг любит – в прошлый раз оформил хет-трик.

- Гвардиола, как и Тен Хаг, на предстоящий матч выпустит не тот состав, что был в октябре. Сейчас в опорной зоне регулярно выходит Родри. Также испанский менеджер продолжает изощряться в выборе позиции для Фодена – он побывал на правом фланге, а теперь вернулся к более привычной позиции слева. Но чаще все-таки выходит Грилиш. Аке успел закрепиться в центре обороны, а вместо Аканджи стал появляться Стоунз.

Полезно узнать о противостоянии

- Несмотря на преимущество «Ман Сити» в личных встречах, МЮ не позволяет делать из себя мальчиков для битья. Последняя победа «красных дьяволов» была не так давно – в марте 2021 года. До этого – в марте 2020-го.

- Команды не любят играть вничью – тем более уходить без голов. За последние 5 с половиной лет лишь дважды МЮ и «Сити» заканчивали при счете 0:0. Причем в последних пяти встречах они забивали не меньше двух мячей.

- «Ман Юнайтед» с 2020 года не обыгрывал «горожан» в домашних стенах – тогда «красные дьяволы» добыли победу со счетом 2:0, а голами отметились Антони Марсьяль и Скотт МакТоминэй.