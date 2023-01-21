МЮ возродит интригу в АПЛ. Сначала прибил «Сити», теперь не оставит шансов «Арсеналу»

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вчера, 19:59

Сотворит сенсацию.

Вторую неделю подряд Английская Премьер-Лига радует топ-матчами. В 20-м туре «Ман Сити» устроил баталию с МЮ , а в лондонском дерби сошлись «Арсенал» и «Тоттенхэм». Позднее «шпоры» сразились с «горожанами», «Ливерпуль» сегодня вышел против «Челси». Завтра тяжелая проверка предстоит лидеру текущего чемпионата – «канониры» сыграют с набравшим ход «Манчестер Юнайтед».

Полезно узнать об «Арсенале»

- Для лондонцев наступило потрясающее время – команда дождалась прогресса имеющихся исполнителей, Сака и Мартинелли доросли до топ-уровня, селекция радует обдуманными сделками, есть не по годам зрелый лидер Эдегор. «Канониры» имеют внушительное преимущество перед «Манчестер Сити» (5 очков), к тому же сыграли на один матч меньше. Подопечные Микеля Артеты уверенно преодолели насыщенный отрезок английского календаря и допустили минимум потерь.

- «Арсенал» знакомится с забытыми понятиями. Играя против «Брайтона», «пушкари» вспомнили, что такое победа на классе, — зная особенности стиля соперника, отдали ему владение, но лишили моментов за счет насыщенного центра, на контратаках создали 4 мяча. С «Тоттенхэмом» пришло понимание, каково выигрывать важные для турнирного положения матчи – гости реализовали свои моменты, а в самый необходимый момент команду успокоил Мартин Эдегор. Важной победой был впечатлен даже сам испанский менеджер:

Мне все понравилось. Как мы играли, характер, который мы проявили, как все футболисты выполняли свою работу. Это потрясающая группа игроков. Мы выигрывали и раньше в больших матчах, но на то, как мы выиграли сегодня, было действительно приятно смотреть. Мы были очень агрессивны. Очень настойчивы против высокого прессинга. Мы выиграли много мячей и дуэлей. Соперник создал несколько моментов, это опасная команда, но сегодня мы проделали много хорошей работы.

- Лондонцы быстро оправились от неудачи в переговорах с «Шахтёром» по левому вингеру Михаилу Мудрику. Украинец мог бы стать лидером команды на долгие годы, так что потеря со стратегической точки зрения значительная. Но боссы «Арсенала» быстро переключились на другие варианты и чуть изменили стратегию – футболист на позицию Мудрика все равно был нужен, возможности для ротации при одном Габриэле Мартинелли были сильно ограничены. «Пушкари» подписали Леандро Троссарда – вингер до этого выступал за «Брайтон» и имеет достаточно опыта в АПЛ , чтобы при необходимости включаться и не требовать времени на адаптацию.

Полезно узнать о «Манчестер Юнайтед»

- «Юнайтед» под руководством тен Хага добился важного с моральной точки зрения результата – переиграл монолитный «Ман Сити». В нынешней ситуации Манчестер на 100% синий, но благодаря победе можно хотя бы надеяться на исправление ситуации.

- Еще важнее тот факт, что «манкунианцы» пропустили первыми – счет открыл Джек Грилиш, причем сделал это уже на 60-й минуте. «Красным дьяволам» хватило 4 минуты, чтобы перевернуть ход дерби и склонить чашу весов на свою сторону.

- В составе «Ман Юнайтед» успел дебютировать новичок Вут Вегхорст – игрок появился в стартовом составе на поединок с «Кристал Пэлас», отыграл 69 минут и был заменен на Скотта МакТоминэя. Голландец вряд ли задержится в английском гранде – стоит учитывать обстоятельства его перехода. МЮ после расставания с Роналду потребовался центрфорвард. По элитным исполнителям договориться не удалось (Фелиш выбрал «Челси», Гакпо – «Ливерпуль», Депай – «Атлетико»). Оставалось искать временный вариант – им и стал Вегхорст. Его приобрели у «Бернли» на правах аренды, он останется в «Юнайтед» до окончания текущего сезона.

- Промежуточные итоги результатов МЮ при тен Хаге преимущественно положительные. Команда продолжает бороться за плей-офф ЛЕ , а в чемпионате вплотную подобралась к МС . Сейчас в активе «Юнайтед» 39 очков, «манкунианцы» отстают от «Сити» на 3 очка, вытеснили из топ-3 быстро прогрессирующий «Ньюкасл». На чемпионство претендовать, конечно, не приходится (еще слишком рано), но болельщикам можно наконец успокоиться.

Полезно узнать о противостоянии

- По статистике за последние 20 игр это крайне принципиальное и равное противостояние – у соперников по 7 побед в личных встречах, еще 6 раз они сыграли вничью.

- С 2014 года лишь раз матч между «Арсеналом» и МЮ заканчивался со счетом 0:0, минимальные 1:0 случились один раз (с таким счетом «канониры» обыграли «красных дьяволов» в 2020 году).

- В трех последних играх победившая команда забивала 3 мяча – в сентябре 2022 года ворота лондонцев поразили Антони и дважды – Рэшфорд. До этого в апреле победа с аналогичным счетом 3:1 досталась «пушкарям».