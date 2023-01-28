Кандидаты в тренеры для Эвертона

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вчера, 15:14

За два года «Эвертон» сменил двух тренеров не закрепился опытный Рафаэль Бенитес, а также подающий надежды легенда АПЛ и «Челси» Фрэнк Лэмпард, оба наставника были уволены по середине сезона из-за неудовлетворительных результатов. В этом сезоне клуб одержал всего 3 победы и еще 6 встреч свели в ничью при 11 проигрышах, ведь даже умудрились проиграть главному аутсайдеру «Саутгемптону», при чем дома вели в счете, но отдали три очка сопернику. Затем поражение от «Вест Хэма», также игра была за три очка.

Такое ощущение, что команда вообще не желала играть, не знаю может это какая-то война с руководством клуба, может просто тут некому играть. Вот продали Ришарлисона в «Тоттенхэм» и тащить команду просто некому. Статистика образных лидеров клуба выглядит примерно так Нил Мопе 1 гол, Калвин-Льюин 1 гол, Энтони Гордон и Демарай Грей оба по 3 гола. Делли Алли вообще скис, и я так понял он находится в «Бешекташе». Ивобе один из явных лидеров сезона раздал 5 голевых +1 гол, про других можно вообще не говорить, там все печально. Тут даже не Лэмпард виноват был, тут некому играть. Только наверно Пикфорд на воротах что-то делает.

А впереди их ждет уже игра с «Арсеналом» дома, в прошлый раз они проиграли — 1:5, а затем игра с «Ливерпулем» на «энфилде», и вот новому тренеру будет очень сложно в этих матчах. Хотя наверно лучше пускай временный тренер с этим разберется, а уже после брать наставника на более легкие игры, дальше будет «Лидс», «Астон Вилла», и «Ноттингем Форест». И я подготовил кандидатов на эту роль.

— у данного специалиста большой опыт работы в АПЛ , тренировал «Саутгемптон», где за сезон поднял тех с 15-16 строчки на 8, при нем раскрылось много хороших игроков. Также плодотворно работал в «Тоттенхэме», здесь о его работе можно не напоминать, выстроил команду, клуб не просто был середняком, а превратился в одного из лидеров чемпионата. Конечно прейти в бедствующий «Эвертон» еще и по середине сезона, задача непростая, даже опыта может не хватить, но взбодрить команду можно. Конечно, если бы сезон закончился, летом был бы отличный вариант пригласить Почеттино строить команду. Хотя наверно после ПСЖ тренировать подобный клуб, не будет отвечать амбициям аргентинца, с тем же успехом я бы мог предложить и кандидатуру Тухеля.

— еще один аргентинский наставник, которого упоминали. Но его из «Лидса» уволили по аналогичным результатам, как раз в прошлом сезоне. Что характерно «ириски» и «павлины» спаслись после смены тренеров. У Бьелсы очень не простой характер, да и в роли спасателя его никто никогда не видел, а сегодня речь идет не просто об опытном тренере, но и наставнике, который умеет выходить из кризиса. Бьелса, не смог это проделать в знакомом ему «Лидсе», и тут будет также трудно.

— большой Сэм, уже однажды приходил в «Эвертон» после спада команды на место Кумана, и смог перестроить игру команды. Клуб плавал внизу, тогда был и состав подходящий, но исправил положение дел, и команда заскочила в середину таблицы. Также Эллардайс имеет опыт по спасению, это он проделывал не только с «ирисками», также приходил в «Кристал Пэлас» на смену Алану Пардью в сезоне 16/17, клуб на старте сезона выдал 10 матчей в которых 8 проиграли, клуб спася на 16 месте. Можно вспомнить и «Сандерленд», он сменил Дика Адвоката, кое-как смог спасти клуб от вылета выбравшись на 17 строчку. А вот «Вест Бромвич», ему так и не удалось сохранить, это был первый случай в карьере большого Сэма, когда его клуб все же утонул.

— имеет опыт работы в АПЛ , до этого тренировал «Саутгемптон». Клуб при нем не хватал звезд с неба, но всегда был шанс остаться в лиге, даже когда проигрывали по — 9:0 ставя рекорды, тем не менее сохраняли прописку в лиге. Он также приходил в клуб по средине сезона, сменив тогда провалившегося Марка Хьюза, то есть аналогичный опыт у австрийца есть. Мне кажется был бы неплохим вариантом для нынешнего «Эвертона».

— опытный дед, как его назовут, если он еще не на пенсии, то мог бы тряхнуть стариной, тем более Рою подходят подобные клубы «Фулхэм», «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас». К слову «орлов» он стабилизировал, сменив провалившегося Франка де Бура, а со временем поднял в середину таблицы. Правда есть одно, но, он тренировал «Ливерпуль», как и Бенитес.

— 10 лет тренировал «Бернли» клуб поднимался то вверх то вниз по турнирной таблице, но в последнем сезоне его уволили, так как клуб увяз, но как видим сменив его это не особо им помогло. По крайней мере у него большой опыт работы в АПЛ , о этом специалисте достаточно хорошо отзывались, говоря об его перспективах, он работал в команде при скудных ресурсах, давая не плохой результат, как скажем 7 место в АПЛ , его можно сравнить с Эдди Хау или Грэмом Поттером, по работе с «Борнмутом» и «Брайтоном». Хау сегодня прекрасно тренирует «Ньюкасл», хотя и не удержал «Борнмут» в элите, может быть Дайч исправит ситуацию в «Эвертоне», но вряд ли будут такие же усиления, да и много денег не дадут.

Мартин О'Нил — североирландский специалист тоже имеет отличный опыт работы с клубами АПЛ , возьмите «Лестер» в конце 90-х два кубка лиги, неплохо справлялся в «Астон Вилле», и даже в «Сандерленде». Один из тренеров которому так и не удалось поработать с большими проектами.

— исполнял до этого роль временного наставника клуба, опыта как видим вообще нету, но по крайней мере легенда клуба, а сейчас модно ставить экс-игроков в родные для них клубы. Артета как пример тренирует сегодня «Арсенал», команда выглядит перспективной, и даже претендует на многое, расчистил клуб и набрал состав который будет играть. Плюс Фергюсон достаточно был харезматичным игроком, который мог бы повлиять на команду сегодня, как говорится нараздавать тумаков, да и когда он был ИО, клуб при нем даже хорошо выступал, было желание играть и биться. Это точно сегодня не хватает клубу мотивации, дисциплины. Лэмпард потерял раздевалку в «Челси», наверно тоже было и здесь.

Поговаривают о том, что клуб может возглавить и , но мне кажется такой приход может, как я уже замечал быть по аналогией с приходом Ширера в «Ньюкасл» в 2009, легенда АПЛ , звездный бомбардир, но явно не тренер для спасения. Но Уэйн в отличии от Алана имеет малый опыт в «Дерби». Но как мы понимаем клуб утонул, причина была не столько в тренере, а в том, что у клуба были финансовые проблемы, снятие очков и т.д, это и повлияло на их вылет в лигу 1. Сегодня свободен и Стивен Джеррард, но он легенда красной части города, и как то будет странно возглавить принципиального соперника по дерби.

Возможно клуб еще пригласит тренера, который никогда не работал в АПЛ , например Де Зерби пришел по средине сезона в «Брайтон» и не уронил его вниз, после того как они расстались с Поттером. Скажем пригласить Луиса Энрике, он сейчас свободен, большой опыт, тренировал «Барселону», национальную сборную, будет очередным испанцем в лиге, есть вариант с Домиником Тедеско.

Если спасать клуб, то наверно Эллардайс во второй раз, я бы попробовал Почеттино или Данкана Фергюсона. Но это лишь мое мнение, а что решит руководство «Эвертона» поглядим.