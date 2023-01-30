От 2-й команды Бундеслиги до андердога. «Шальке» тонет – не помогают даже экс-игроки «Спартака»

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вчера, 16:55

Ларссон – в аренде, Крал – в основе.

«Шальке» давно не считается топ-клубом, но после Доменико Тедеско команда пробила самое дно – если раньше клуб из Гельзенкирхена постепенно стагнировал до уровня середняка, то сейчас они вполне могут пробить самое дно и оказаться во втором дивизионе чемпионата Германии. В составе «Шальке» выступают два футболиста, в недавнем прошлом игравших за «Спартак». Анализируем положение коллектива и роли в нем Алекса Крала и Джордана Ларссона.

Легким испугом не отделались

Судя по всему, путь у «горняков» один – во вторую Бундеслигу. Предыдущий опыт вылета ничему их не научил – а ведь воспоминания совсем свежи.

Все началось со второго сезона под руководством Доменико Тедеско. После триумфального серебра в чемпионате-2017/18 боссы «Шальке» решили, что с таким прогрессом можно заработать на трансферном рынке. ПСЖ продали Тило Керера, Бенедикт Хеведес ушел в «Локомотив», Налдо «Монако» подписал совсем за бесценок – сумма отступных составила 2 млн евро.

Но ключевые потери – Макс Майер и Леон Горецка. Их «горняки» отпустили на правах свободных агентов – не получили ничего за игроков, которые были системообразующими при Доменико.

С такими потерями играть на два фронта было невозможно, итог – откат на 12-е место. И даже так Гельзенкирхен не научился на своих ошибках и оставался пассивен в трансферных кампаниях – в следующие 2 сезона клуб больше продавал, чем подписывал и в итоге свалился в зону вылета.

За год во втором дивизионе из «Шальке» ушли оставшиеся дорогостоящие активы – при этом команда смогла завершить чемпионат на первой строчке и вернуться в элиту. Очередным ударом для коллектива стало прекращение сотрудничества с «Газпромом» в феврале 2022 года – с этих пор надеяться на возвращение топ-статуса не представлялось возможным.

Финансовые возможности нынешнего «Шальке» в разы ниже. Усиления под сезон в Бундеслиге не было – так что вполне логично, что по итогам 18 туров «горняки» обитают на дне турнирной таблицы.

Крал – игрок основы

Из имеющихся возможностей «Шальке» старается выжимать максимум – получилось арендовать у «Спартака» полузащитника Алекса Крала. Шаг был рискованным, годом ранее чех отправился в «Вест Хэм» и попал в глухой запас – игровой практики было минимум. Однако качества «бокс-ту-бокса» были известны – он отлично борется за мяч и удерживает его. Тренерский штаб дал согласие на подписание чеха – по итогам сделки на тот момент наставник «горняков» Франк Крамер отмечал:

Я знаю Алекса уже давно, еще со времен, когда он играл за молодежную сборную Чехии. Он отлично понимает игру и должен будет контролировать действия «Шальке» на поле. Крал умеет находить хорошие решения даже под давлением. Я доволен тем, что он присоединился к нам.

Алекс получал много игрового времени что под руководством Крамера, что при Томасе Райсе. Как и в России, полузащитник активно шел в отбор и давал приличный объем работы с мячом. Прямо сейчас это игрок стартовой обоймы – пусть и по меркам аутсайдера Бундеслиги.

Ларссон затерялся и ушел в аренду

Лучшую версию себя швед показал в системе Доменико Тедеско – дважды становился лучшим бомбардиром «красно-белых» в Российской Премьер-Лиге. Проблемы стали возникать сразу после ухода немецкого менеджера и продолжились после аренды в шведский АИК . Летом Джордан пошел на расторжение контракта с московским клубом.

Поиск новой команды очень затянулся, но в итоге получилось договориться с «Шальке». Спортивный директор клуба Рувен Шредер заявил, что швед убедил их в своей состоятельности:

Джордан убедил нас во время переговоров, что у него есть огромное желание играть в «Шальке» и наша общая миссия — остаться в лиге. Он может представлять опасность как в качестве второго ведущего игрока, так и на фланге, а его качества сделают нашу атакующую игру более непредсказуемой. Он не только сам создает голевую угрозу, но и регулярно подготавливает площадку для своих товарищей по команде с помощью умных решений.

Но на деле все оказалось совсем иначе – Ларссон получал крупицы игрового времени, не мог выиграть конкуренцию. К концу января швед принял участие в 11 играх Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Теперь его отправили в «Копенгаген» на правах аренды. Пользы «горнякам» он не принес – в отличие от Крала даже в составе андердога смотрелся посредственно.

Выбирают тренеров-ноунеймов

Ни Франк Крамер, ни сменивший его Томас Райс не пользовались спросом на рынке. Первый принял «Шальке» летом после возвращения в Бундеслигу. Под его руководством «горняки» даже не худшим образом начали текущий сезон – обыграли «Бремер» в Кубке, в чемпионате потерпели 2 поражения в 6 играх. Правда, затем все повалилось из рук, последовала 5-матчевая серия из поражений, по итогам которой было принято решение об отставке Крамера.

В пользу назначения Райса говорил его локальный успех с «Бохумом» — под руководством Томаса команда за год поднялась с 8-го места второй Бундеслиги на первое и вышла в элитный дивизион, а затем сохранила прописку в чемпионате.

Сейчас дело движется к очередной отставке – 1 победа в 8 матчах национального первенства и внушительное отставание от «Штутгарта» за пределами зоны вылета (8 очков).