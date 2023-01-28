Гвардиола в очередной раз переиграл Артету. Уже 6 побед подряд над бывшим ассистентом

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вчера, 10:18

«Арсенал» вылетел из Кубка Англии.

Стартовые составы команд отчасти рассказали нам о приоритетах

Глядя на стартовый состав «Арсенала», можно сказать, что подопечные Микеля Артеты выходят отбывать номер на поле. Большая часть игроков, вышедших в основе, зачастую оставалась на скамейке запасных в текущем сезоне. У «пушкарей» отсутствовали Рамсдейл, Салиба, Уайт, Зинченко, Эдегор, Мартинелли. Тем самым Артета сэкономил силы для своих футболистов и заодно избавился от турнира, который загрузил бы календарь оставшегося сезона.

Пеп, в свою очередь, выставил практически сильнейший состав. Единственным исключением стал выход голкипера Ортеги вместо бразильца Эдерсона. Даже появившийся в основе Рико Льюис не стал удивлением, поскольку в последних матчах он получает больше игрового времени, чем Уокер и Канселу.

Командам удавалось успешно сдерживать друг друга в первом тайме, но «Арсенал» выглядел лучше

Несмотря на не самый сильный состав «Арсенала», подопечным Гвардиолы не удалось получить преимущество. Установки менеджеров позволяли нивелировать сильные стороны соперников. «Канониры» противопоставили билдапу «горожан» высокий прессинг. При розыгрыше мяча от ворот все защитники «Сити» были перекрыты нападающими лондонцев и Штефану Ортеге ничего не оставалось, кроме как вынести мяч в сторону Холанда. Это после матча отметил и Гвардиола:

Матч был очень напряженным, вы понимаете, какая у них хорошая команда. Я не ожидал от них персональной игры один в один. Нам было трудно строить атаки.

В свою очередь, манкунианцы старались выманивать игроков «Арсенала» на свою треть поля, чтобы освобождать пространство вокруг норвежского нападающего. В итоге получилось так, что Эрлинг Холанд касался мяча в первом тайме чаще, чем Кевин Де Брюйне.

При обороне «Сити» играл по формации «4-2-3-1», что тоже перекрывало для «канониров» пространство при коротком розыгрыше и точно так же вынуждало защитников лондонцев отправлять мяч в нападение посредством длинных передач на Нкетиа, который зачастую проигрывал верховые единоборства.

По итогам первой половины встречи можно было сделать вывод, что даже полурезервом у Артеты удается переигрывать Гвардиолу. За первый тайм «Сити» лишь однажды пробил из штрафной площади гостей. У ворот Тернера было спокойно, чего не скажешь о противоположной стороне поля. У «Арсенала» было 3 неплохих возможности забить, но Ортега справлялся со своими обязанностями.

Гвардиола знает, как играть против бывшего ассистента

В последнее время противостояния испанских специалистов сводятся к тому, чтобы качественнее выключить из игры оппонента. До перерыва это удавалось Артете, но конвертировать моменты в голы не удалось. Сразу после перерыва «Сити» ударно провёл 20 минут. В этот отрезок 88% атакующих действий соперников приходились на треть поля гостей. «Сити» удалось изменить ход матча, и Артета отдал ему должное:

В важных матчах в решающий момент нужно менять ситуацию в свою пользу. Вот так выигрываются эти матчи.

Забив на 64-й минуте благодаря удару Аке, «горожане» начали умело обороняться. Это происходило либо благодаря низкому блоку, либо за счет контроля мяча и владения. С момента гола и до конца встречи «Арсеналу» не удалось нанести ни одного удара в сторону ворот Ортеги. Всё это привело к отсутствию даже полумоментов у «канониров» во втором тайме. Их показатель ожидаемых голов во второй половине встречи равнялся всего 0,03 xG.

Победив в прошедшем матче, «Манчестер Сити» довел серию побед над «Арсеналом» до шести побед. В последний раз «канонирам» удавалось выиграть у манкунианцев аж в июле 2020-го. В целом за историю противостояния двух испанских менеджеров состоялось 8 матчей, в 7 из которых победителем выходил Пеп При этом самым любимым соперником Гвардиолы за всю карьеру являются именно «пушкари», которые 18 раз потерпели поражение от клубов, руководимых каталонцем.

Кроме того, прервалась беспроигрышная серия «Арсенала», тянувшаяся с ноября. За 7 прошедших встреч на счету команды из северного Лондона было 6 побед и 1 ничья. В свою очередь, серия в Премьер-Лиге всё ещё актуальна — в ней они не проигрывают с 4 сентября.

Впереди самый важный отрезок сезона

«Арсенал» уже и забыл, какого участвовать в чемпионской гонке. В последний раз команда попадала в топ-2 по итогам сезона в 2016 году, и за это время состав претерпел серьезные изменения. Неудивительно, что в клубе готовы бросить все силы на победу в турнире, даже если это будет стоить вылета со всех остальных соревнований. На данный момент «Арсенал» опережает «Сити» на 5 очков, имея матч в запасе.

Для «небесно-голубых» такое положение дел не ново. Не раз за последние несколько сезонов «горожанам» удавалось наверстать большое отставание от «Ливерпуля». За последние 10 лет только «красные» упускали первую строчку, лидируя в таблице к Рождеству. Однако предпосылок к тому, что это произойдет с «Арсеналом» пока нет. Лондонцам умело удается контролировать расход сил, а потеря формы лидеров, как минимум, в ближайшее время не проглядывается.

«Сити», в свою очередь, уже зная, каково быть в роли догоняющих, понимает, что от них требуется. В сезоне 19/20 отставание от «Ливерпуля» было двузначным, но благодаря своей серии побед и осечкам конкурента, «Сити» его обогнал и поднял трофей над головой. Скорее всего, в текущей кампании у них будут аналогичные надежды.