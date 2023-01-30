«Милан» пропустил 12 голов в трёх матчах. Скудетто было счастливой случайностью

1675061291

вчера, 09:48

Но удача была заслуженной, как и новые результаты.

Победа в чемпионате не изменила сам клуб

Прошлой весной Стефано в белой рубашке и настолько дорогой жилетке, что не был похож на официанта, зажигал на чемпионской вечеринке. Пиоли долго шел к успеху, главным тренером работал почти двадцать лет. У него были проблески в «Лацио». Была неудача с «Интером». В «Милане» добился Скудетто, причем без великого состава, как был у Анчелотти. Карло, напомним, чемпионом становился лишь раз, дважды побеждал в Лиге чемпионов.

В любимом турнире «россонери» сначала были последними в группе с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту», а теперь заняли второе место. Взбалмошные боссы «Лейпцига» выгнали Тедеско, а «Динамо» Загреб не хватило сил после сенсационной победы над «Челси». «Милан» пошел в плей-офф, где ему достался нестабильный «Тоттенхэм». Впрочем, там есть Конте, Антонио против «россонери» покажет свой максимум.

Пиоли есть за что хвалить. Выиграл Скудетто, за три с половиной года перестроил пугливый «Милан» в достойную команду. Но давайте объективно смотреть на вещи. У Стефано нет состава, как у «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». А когда нельзя опереться на чемпионов, то случаются обидные серии поражения, подчеркивающие, что времена Берлускони и Галлиани в прошлом.

Звезды граничат с нестабильными игроками

Леау – большой талант. Тонали — интересный хавбек. Эрнандес показал себя на ЧМ , как и Жиру. Зато вылетел Меньян – одна из причин неприятностей в защите «Милана», ведь вратарь из «Лилля» зарядил оборону уверенностью. Тэтэрушану привык к роли запасного, ему тяжело заменить Доннарумму и Меньяна полноценно. Еще одна важная потеря – Кессье выбрал «Барселону».

А Хави этот футболист не был нужен. Калабрия, Калюлю и Томори не Кафу, Неста и Мальдини. Ибрагимович, который изменил «Милан» изнутри одним нахождением, мучается с травмами и вряд ли вернется на пик формы. Скорее подумает о завершении карьеры, начале новой. Уже снимался в кино – в перезагрузке франшизы про Астерикса и Обеликса.

С симпатией смотрели на игру Салемакерса или Диаса, но молодые люди не отвечают стандартам старого «Милана», чтобы повторить путь «Ювентуса». Не ожидали, что так рванет «Наполи», потеряв опытных игроков, но даже сносные результаты «россонери» в Серии А – команда в двух пунктах от второго места, не мешают заявить, что осечки не удивляют. А вот их форма озадачила.

Все последние соперники впечатли меткостью

«Интер» в финале Суперкубка отдал «Милану» мяч, но забил три безответных мяча после шести ударов в створ. «Лацио» пошел дальше, реализовали четыре из пяти метких попыток. Команда Сарри оставила невероятно приятное впечатление, разгромив чемпионов 4:0. Повторять такие матчи им непросто, недавно проиграли «Лечче», но «Милан» не сумел сделать выводы.

Поплыла оборона. Румынский голкипер пропускает в ближний угол. Форварды «Сассуоло» под предводительством Берарди – три ассиста и гол, спокойно выходили из-под прессинга «Милана». Вернее, пародии на оный. Скромный соперник в таблице на шестнадцатом месте, а накидал чемпионам на «Сан Сиро» пять мячей, хотя до этого в 19 матчах забили всего 18 голов.

Команда Пиоли в состоянии грогги, очевиден разрыв на две половины. Решения Жиру на передовой не бездарные, но опорная зона без Кессье мышей не ловит. И оборона «привозит». «Милану» пора распаковать из криокамеры Кьера? Жиру вот цепляется, забил «Сассуоло» дважды, но разок из офсайда. Впрочем, без обороны выходить против «Интера» — самоубийство.

Индзаги уступил в 1 из 9 последних матчей. Симоне прекрасно знает, как сделать больно Пиоли. Последний сильный матч «Милан» провел в начале ноября, когда разгромил «Зальцбург» дома. В дерби «Милану» мало ничьей, ведь дальше «Торино» с Миранчуком и непредсказуемый «Тоттенхэм». Сезон пока не потерян, но серия из шести подряд неудач ошарашила.

Ушел соавтор команды, нужны свежие трансферы

Стоит поругать боссов. Газидис поверил в сказки Переса и Аньелли. Иван поддержал Суперлигу вопреки мнению фанатов «Милана». В декабре соавтор чемпионской команды ушел. Зато в финансовом плане Иван отработал круто. Скудетто привлекло фанатов из Азии и Южной Америки. Вспомнили, как в детстве радовались успехам Мальдини, Шевченко и Пирло в ЛЧ .

Тогда за Анчелотти играл класс, как у Зеедорфа, на поле было 11 тренеров. Теперь о финале ЛЧ «Ливерпуля» против «Милана» в Стамбуле весной можно говорить лишь в шутку. Команда не настолько слабая, как ее последние результаты, но трансферная кампания неудачная. Меньяну не нашли достойного сменщика, хотя в Тэтэрушану сомневались и раньше.

В обороне напрашивалось подписание элитного защитника. Единственный дорогой новичок – де Кетеларе, пока не заиграл. Бельгиец со специфическим стилем. Ему мало лет, не готов повторить путь Кака до запятой, хотя и крест на Шарле ставить рано. И аренда Деста не принесла ничего нового. Помогал Рафаэл Леау, но у него в голове переход в другой клуб.

«Милан» выручает плотность в таблице Серии А, начиная со второй строчки. Повоюют за путевку в ЛЧ . Можно пройти «Тоттенхэм», «шпоры» сами себе проигрывал многократно. Меньян вернется, будет готовиться к Евро-2024 после ухода Льориса из сборной. «Милан» громят, но классику знаем: лучше один раз пропустит пять мячей, чем пять раз подряд проиграть 0:1.

С «Интером» и «Торино» матчи-реванши за свежие поражения. Директору Мальдини и Кардинале — одиозному владельцу, вряд ли стоит винить во всем Пиоли. Хотели стабильный «Милан» — стоило активнее и четче отработать на рынке. За четыре сезона «россонери» потратили на новичков всего 297 миллионов евро (26-е место в европейском рейтинге расходов).

Для сравнения, столько же отдала «Бенфика». «Ювентус» потратил 624 миллиона, «Интер» — 399, а «Наполи» — 372 миллиона. Скудетто «Милана» было чудом, основанным на морали, стараниях группы сильных игроков и работе толкового тренера. Но воду в вино Пиоли превращать не умеет. Ему нужны самостоятельные игроки, особенно в защите и опорной зоне.