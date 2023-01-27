Уход Роналду положительно сказался на МЮ. Лидеры команды в хорошей форме

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вчера, 09:52

Рэшфорд и Бруну стали более раскованными.

У болельщиков «Юнайтед» снова появилась надежда

При счете 3:0 в пользу «красных дьяволов» в первом матче кубкового противостояния с «Ноттингем Форест» стало понятно, что финал в руках МЮ . Приехавшие на гостевую встречу фанаты вряд ли могли сдержать восторг.

В последний раз команда выходила в финал Кубка Лиги шесть лет назад, когда Златан Ибрагимович сделал дубль и принес манкунианцам победу над «Саутгемптоном». Чуть позже у «Манчестер Юнайтед» состоялся еще и победный финал Лиги Европы.

Сезон 16/17 вселил в болельщиков «красных дьяволов» надежду в то, что команда возвращается на победную поступь. После той кампании в клубе заверяли, что все под контролем и положительная тенденция будет продолжаться. За последние шесть лет у «Манчестера» нередко случались победные серии, они добирались до полуфинала Кубка Лиги в 2021-м и финала Лиги Европы того же года. Однако утверждения, что МЮ вернулся, выглядели глупо уже спустя несколько месяцев.

Команде не удавалось подкреплять успехи стабильностью. В нынешнем сезоне в «Юнайтед» набрались терпения, и болельщикам снова кажется, что возвращение в число ведущих европейских клубов — вопрос ближайшего времени.

Главный тренер «Сити» в октябре прошлого года сказал:

У меня такое чувство, что «Манчестер Юнайтед» возвращается. Наконец-то они возвращаются. Я видел вчера (игру против «Шерифа») и первый тайм с «Челси». Поймал себя на мысли, что мне нравится то, что я вижу в МЮ .

Рэшфорд в лучшей форме за всю карьеру

Эрик тен Хаг после победы над «Ноттингем Форест» в полуфинале Кубка Лиги заявил:

Я доволен Маркусом, его игрой и развитием. Он растет. Рэшфорд должен поддерживать этот процесс. Его не остановить, если мы поставим его на правильные позиции. Маркус может делать сумасшедшие вещи. Когда он в таком расположении духа, его невозможно остановить.

В той встрече англичанин открыл счет благодаря забегу, который начался на своей половине поля. Не чувствуя сопротивления соперников, он промчался по своему флангу и забил гол. В матче против «Арсенала» Рэшфорду тоже удалось забить первый гол матча, но совершенно другим образом — обведя соперника и пробив с 30-метрового расстояния.

Та разнообразность и способы забивать показывают, насколько уверен в себе футболист, находящийся в хорошей форме. Гол Рэшфорда в матче против «Ноттингема» стал для игрока десятым во всех турнирах после возобновления клубного сезона, что является лучшим показателем среди футболистов ведущих лиг Европы.

Хорошая форма Маркуса не осталась незамеченной. В «Юнайтед» намерены продлить контракт с игроком. По информации СМИ , в команде уверены в том, что между сторонами быстро будет достигнута договоренность. Руководство хочет вознаградить нападающего и повысить заработную плату до 200 тысяч фунтов в неделю, а также отбить проявляемый французским ПСЖ интерес.

Бруну Фернандеш возвращает свои лучшие кондиции

В то время как Маркус Рэшфорд примеряет на себя статус лучшего бомбардира, Бруну Фернандеш немного оправляется после нахождения в клубе другого португальца — Криштиану Роналду.

Бруну ударно начинал карьеру в стане «красных дьяволов». Перейдя в клуб в январе 2020 года, он принялся исправно забивать и отдавать голевые передачи. За оставшиеся полгода сезона 19/20 он отличился 15 результативными действиями в 14 турах. В сезоне 20/21 результативных действий было 30, а в прошлом лишь 16.

Показательно, что и в текущей кампании португалец не мог себя проявить до начала чемпионата мира. Если говорить о матчах Премьер-Лиги начала сезона и до перерыва на мундиаль, полузащитник отличился лишь трижды. После возвращения клубного футбола результативных действий Фернандеша было уже пять.

Сегодня Бруну безоговорочный лидер клуба. Он не только стал игроком, участвующим в созидании и построении атакующих действий команды, но и вышел на пиковые показатели для себя самого в плане количества отборов, перехватов и возвратов владения мяча на чужой трети поля. Эрик тен Хаг перестроил игру «Юнайтед» и позволил португальцу чувствовать себя более раскрепощенным.

Тренер сказал:

Бруну отведена важная роль во многих аспектах: построении атак, созидании, движении, переходных фазах, в том числе из нападения в защиту. Я доволен выступлениями Фернандеша.

«Юнайтед» еще многое предстоит доказать

У «красных дьволов» не раз бывали положительные серии побед, были трофеи и возникали надежды, что это не кратковременно. Так и в текущем сезоне. Команда находится в потрясающей форме после рестарта сезона и потерпела поражение только от текущего лидера Премьер-Лиги.

Основной причиной этого является главный тренер манкунианцев, который выстроил строгую дисциплину в клубе. Совсем недавно проявился наиболее показательный момент, когда Эрик тен Хаг оставил на скамейке запасных Маркуса Рэшфорда, набравшего небывалую форму. Причиной тому стало опоздание нападающего на командную встречу.

Бывший нападающий «Астон Виллы» уже определил для себя лучшего тренера сезона:

Роналду и Рэшфорду делались поблажки и при Сульшере, и при Рангнике, а тут пришел Тен Хаг и сказал: «Я здесь главный, делайте как я говорю – или не будете играть. Все просто». Вернуть МЮ в гонку за титулом после того, в каком состоянии команда была против «Брентфорда», – это просто показатель проделанной им работы. «Юнайтед» вернулся.