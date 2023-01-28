Российский вратарь продолжит карьеру в Англии. На него претендовал «Эвертон» до увольнения Лэмпарда

1674913901

вчера, 16:51

Хайкин будет покорять Чемпионшип.

Несмотря на то, что Никита Хайкин является сыном олигарха Ильи Хайкина и в детстве играл в академии «Челси», его карьеру нельзя назвать простой. Он отказался зарабатывать место в основе российских клубов, подниматься в РПЛ , а сразу поехал в Европу. Сейчас ему предстоит проявить себя в команде английского Чемпионшипа – «Бристоль Сити».

Набирался опыта в Норвегии

По первым сезонам на профессиональном уровне казалось, что карьера российского голкипера закончится быстро – в Израиле он отыграл лишь 2 матча за «Бней-Иегуду», после чего взял длительный перерыв. В 2019-м подписал контракт с «Будё-Глимт», провел 1 игру в национальном первенстве. Однако уже зимой 2020 года состав команды-новичка элитного дивизиона покинул основной вратарь Рикардо Фридрих – и Хайкин стал первым номером.

Параллельно «Будё-Глимт» быстро избавился от статуса середняка и начал бороться за чемпионство. Взяли серебро в 2020 году, затем – золото. И постепенно добрались до еврокубков – в сезоне 2021/2022 норвежцы преодолели групповой этап Лиги конференций, успев сенсационно разгромить «Рому». В плей-офф – победы над «Селтиком» и « АЗ », проигранный четвертьфинал с той же «Ромой».

В чемпионате-2022 «Будё-Глимт» уступил лидерство «Мольде», а Никита объявил, что собирается искать новую команду:

Иногда я должен напоминать себе, как же круто было стать частью «Будё-Глимт» и как многого мы достигли за эти четыре сезона. Честно, я и не представлял себе, что окажусь в месте, которое навсегда изменит мою жизнь. После нескольких отказов в 2019-м я был максимально близок к завершению карьеры. Но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии, и с тех пор началось мое невероятное приключение! У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Будё-Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни.

В Норвегии Никита и так выиграл все, что мог – сейчас наступает этап, когда нужно искать новый вызов.

Мог оказаться в АПЛ

27-летний вратарь неоднократно говорил, что не рассматривает среди вариантов продолжения карьеры возвращение в Россию и хочет продолжать играть в Европе:

Мне хочется попробовать силы либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы. Играя против «Милана», я прочувствовал этот уровень, теперь не хочется опускаться ниже. Я очень стремлюсь к этому. Хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала АПЛ я выберу второй вариант, безусловно.

Статус свободного агента должен был помочь при поиске команды. Так и произошло – после объявления россиянина об уходе из «Будё-Глимт» первым появился инсайд об интересе со стороны «Эвертона». Футболист был знаком с на тот момент главным тренером «ирисок» Фрэнком Лэмпардом, к тому же имеет опыт в академии «Челси». Игрок успел съездить в Лондон, когда специалист возглавлял «Челси» и пообщался с ним – а в декабре появилась информация, что Фрэнк лично заинтересован в том, чтобы «Эвертон» подписал Хайкина.

«Синие» испытывали (и до сих пор испытывают) большие проблемы в Премьер-Лиге, находятся в зоне вылета. К тому же у команды есть многолетний лидер на позиции вратаря – Джордан Пикфорд. Но даже это не отменяет опыта в клубе элитного дивизиона Англии. Россиянин был бы там к месту.

Сделку провернуть не удалось, Лэмпард покинул пост главного тренера. Зато в переговоры активно включился другой английский коллектив.

«Бристоль Сити» далек от борьбы за АПЛ

Да даже никогда там не был. «Зарянки» вылетели из высшего дивизиона задолго до основания Премьер-Лиги – с 1980 года они обитали в низших дивизионах, а максимальным достижением было попадание в Чемпионшип. Там они играют на протяжении последних восьми сезонов – на первых порах поднялись с 18-й строчки на 8-ю, но затем снова откатились во вторую десятку.

Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас – подопечные Найджела Пирсона набрали 33 очка по итогам 28 туров и занимают 17-е место в турнирной таблице. Хотя положение не безвыходное, шансы на топ-6 еще есть. Команда может отобраться в Английскую Премьер-Лигу через плей-офф, который проводится между командами Чемпионшипа с третьей по шестую. Разрыв между «Бристолем» и «Мидлсбро» составляет 9 баллов – отличная задача для дебютного сезона Никиты Хайкина в новом клубе.

И есть определенные риски, связанные со стилем игры в чемпионате. «Будё-Глимт» приучил Хайкина отдавать короткие передачи, вынуждать соперника выдвигаться в прессинг ближе к вратарю. Во втором дивизионе английского первенства сохраняется примитивный футбол, в реалиях которого такие качества не востребованы. Как Хайкин адаптируется к новым требованиям – большой вопрос. От ответа на него и зависит статус российского вратаря в команде.