Будущий форвард «Челси» лучший в Бундеслиге, Холанд – в АПЛ. Гонки бомбардиров в топ-5 чемпионатов

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вчера, 18:12

Высокая конкуренция в Лиге 1, Серии А и Германии.

Холанд жжет напалмом в АПЛ

С лучшим бомбардиром в чемпионате Англии все ясно – слишком уж органично Эрлинг Холанд вписался в атакующую систему «Ман Сити» Гвардиолы. Норвежец умеет пользоваться своей прыгучестью и габаритами. В 21-м туре он оформил хет-трик в ворота «Вулверхэмптона» и принес победу «горожанам» — ему никто не может навязать сопротивление, в активе Эрлинга уже 25 мячей.

С отставанием в 10 голов на втором месте – Харри Кейн. Нападающий «Тоттенхэма» держит марку качества, но темп Холанда выдержать не может. Хотя это не принижает скиллов англичанина – скорее выделяет мощность норвежца.

В топ-3 также неожиданно забрался Айвен Тони. Его дорога в АПЛ была тернистой – от низших дивизионов до Чемпионшипа, и лишь оттуда в Премьер-Лигу. На высшем уровне 26-летний центрфорвард проводит только второй сезон – зато оба раза выбивает больше 10 мячей. Прямо сейчас он уже побил прошлогодний показатель, сыграв чуть больше половины матчей. Для трудолюбивого игрока – топ-показатель.

Прогноз Soccer.ru: Холанд не отдаст лидерство, в топ-3 ворвется Митрович.

Осимхен подтверждает топ статус в Серии А

В первой тройке – сразу два нигерийца. Виктор Осимхен успел обосноваться в «Наполи», стать главным бомбардиром при Лучано Спаллетти. На него уже нацелились «Реал» и МЮ , а неаполитанцы готовы задрать цену до 150 млн евро. Но до разборок за права на Виктора еще далеко – а пока он возглавляет список бомбардиров Серии А с 13 мячами в 15 играх.

Преследует его соотечественник с английским гражданством – Адемола Лукман. Он только летом оказался в «Аталанте», однако быстро освоился в системе Гасперини и тянет «бергамасков» в ЛЧ . Что еще интереснее – в трех последних матчах Адемола оформлял дубль. Благодаря ему клуб очень близок к топ-3.

Очередной сезон «Интер» ведет вперед Лаутаро Мартинес. Аргентинец показал ужасную реализацию на ЧМ – так хотя бы в чемпионате Италии забивает чаще. Правда, 9 голов в 18 встречах – сравнительно скромный показатель.

Прогноз Soccer.ru: Осимхену не помешают ни Иммобиле, ни Абрахам, ни Мартинес – добавит достижение в послужной список для мировых грандов.

Высокая конкуренция в Лиге 1

По первым турам казалось, что лидерство Килиана Мбаппе будет безальтернативным. Но позднее ПСЖ перенял прагматизм Кристофа Гальтье, перестал разбрасываться разгромами. И даже так 24-летний француз идет по привычному для себя графику и выходит на 26+ мячей за сезон. Пока их 13.

Совсем близко к нему – молодежь, прошедшая чемпионат Бельгии. Теремас Моффи в свой третий сезон за «Лорьян» становится главным бомбардиром команды, он забил уже 12 голов, а клуб поднялся с последних строчек на 7-е место. Столько же – в активе Джонатана Дэвида.

Прогноз Soccer.ru: плотность списка бомбардиров зашкаливает – хет-трик может вознести Фоларина Балогуна с 8-го места на первое. Это будет самая тяжелая победа Мбаппе.

Будущий игрок «Челси» — топ-1 Бундеслиги

Немецкий чемпионат не обеднел в отсутствие Роберта Левандовского – на первый план выходят другие лица. Мусиала и Тюрам, несмотря на талант, лишь на 4-м и 3-м месте соответственно.

На второй строчке идет Никлас Фюллькруг, который ранее постоянно кочевал между первым и вторым дивизионами национального первенства. Сейчас он снова пробует закрепиться в Бундеслиге с «Вердером», из личных достижений – вызов в сборную Германии. В данный момент футболист идет на свой самый результативный сезон в высшей лиге, забив уже 11 мячей в 15 встречах.

На международном уровне Никлас успел отметиться двумя голами на мундиале. На клубном пока пропускает вперед нападающего «Лейпцига» — лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги Кристофер Нкунку. Француз заставил о себе говорить еще в прошлом году, сейчас подтверждая статус элитного исполнителя. Во второй раз пробить отметку в 20 мячей – скорее личный челлендж. Повышение футболист и так уже получил – по последним инсайдам, сделку по подписанию Кристофера полностью закрыл «Челси». Лондонцы ожидают пополнения летом 2023 года.

Прогноз Soccer.ru: Нкунку громко хлопнет дверью, а Фюллькруг пробьет себе дорогу в топ-клуб, выдав самый результативный сезон в карьере.

Левандовски результативнее, чем обладатель «Золотого мяча»

Годом ранее лучшим в Испании был Карим Бензема. Своим феноменальным выступлением он заработал долгожданный «Золотой мяч» — и сейчас все опасаются, что это была его лебединая песня, после которой карьера пойдет на спад.

Параллельно с этим получил развитие сюжет с будущим клубом Левандовского – поляк хотел в «Реал», но в итоге оказался в «Барселоне». Тоже неплохой выбор для имиджа. Лева быстро вписался в систему Хави и сейчас лидирует в рейтинге с 13 голами в 15 матчах.

Неожиданно в «Эспаньоле» раскрылся 32-летний Хоселу – по-настоящему результативным нападающий стал в последние 4 сезона. Первые 3 он провел за «Алавес», а текущий чемпионат начал в новом коллективе. По итогам 18 туров Ла Лиги в его активе 10 мячей – до Роберта он дотянется вряд ли, да и Бензема вперед пропустит. Но звание лучшего в «Эспаньоле» у Хоселу никто не отнимет.

Карим пропустил довольно длительный отрезок из-за травмы, поэтому не может претендовать на борьбу с Левандовским. И даже так 9 мячей в 10 встречах он забил. При таком темпе Бензема быстро обойдет Хоселу и докажет боссам «Реала», что его рано списывать со счетов.

Прогноз Soccer.ru: первое место Левандовского, на второе выйдет Бензема.