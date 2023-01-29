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У «Ливерпуля» хаотичный футбол. Клопп собрал пять осечек в шести матчах

вчера, 22:30
Клопп

Худший сезон в карьере Юргена.

Потеряли шансы на три трофея из четырех

Помните, как всё начиналось? «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии. В концовке Салах и Нуньес подарили комфортное преимущество 3:1. Холанд промахнулся, Алиссон выручал – взял семь ударов. Клопп получил первый трофей, надеясь на другие. В прогнозах многие справедливо ставили «Ливерпуль» минимум вторым в таблице, предполагая борьбу с «горожанами» за чемпионство.

А реальность мрачнее. Сегодня «красные» вылетели из Кубка Англии от «Брайтона» — пропустили на 90-й минуте. Сложили полномочия, ведь в прошлом году в серии пенальти обыграли «Челси». Промахнулся Мане, и сейчас о Садио часто вспоминают. Гвардиола выбил из Кубка Лиги, а в АПЛ впервые за много лет «Ливерпуль» девятый в таблице. Соседство с «Челси» не греет душу, это синхронный провал.

Фанаты «Ливерпуля» с непривычки устали часто уступать, а впереди новые испытания и разочарования. «Арсенал» оторвался на 21 пункт в таблице АПЛ. В Лиге чемпионов жребий подсунул «Реал». Даже успех с королем, у которого шероховатостей в игре хватает, не гарантирует бальзам на раны и новый финал Клоппу. У испанцев перепалки в руководстве, но раненый «Реал» злой и опасный.

Учитываем объективные причины спада

У «Ливерпуля» лишь шесть человек не прошли через лазарет в новом сезоне, двадцать один — прошел. Нельзя игнорировать этот факт. Сложно побеждать, когда группа игроков постоянно усечена. Добавим еще одну важную деталь: в прошлом сезоне именно «красные» провели больше всех матчей. Причем без широкой скамейки. В АПЛ год назад десять человек сыграли более 2 300 минут, в этот раз основная обойма половины чемпионата не длиннее – больше 1 000 минут у девяти человек.

Травмы повлияли на функциональное состояние и запасных, и важных для планов Клоппа футболистов. Жота, Диас, Конате и Матип пропустили от пятнадцати матчей и больше. Теперь ван Дейк вне игры, босс обороны, где Трент никак не научится правилам позиционной защиты. Силу «Ливерпуля» знаем, особенно в родных стенах. Но слабости не лечились. Винить стоит также самих футболистов. Кто лидер и тащит? У Салаха суммарно 11 голевых действий в АПЛ, а у Фирмино, который ищет себе новый клуб, – 10.

У Александер-Арнольда столько же ассистов, как у Жоты, сыгравшего в четырех матчах. Пропала несгибаемая воля и прессинг, пропускали на последних минутах. А самым показательным было поражение в Неаполе, хотя его списывали на прошлое, ведь исторически в южном городе оставались без побед. А когда выиграли у Спаллетти дома, то подумали, что после ЧМ заживут. Как видим, ошиблись. Глубину кризиса оценим весной, а пока констатируем одну победу в шести матчах.

Тренер остался без важного помощника

В «Майнце» от Клоппа ничего не ждали. Поражения имели меньший вес, а победы ценились. В «Боруссии» Дортмунд взяли проблемную команду и сделали первой в лиге с «Баварией». Большой успех, отсекавший критику. «Ливерпуль» Юрген подобрал в статусе неудачника. Прошли «Барселону», выиграли финал Лиги чемпионов. С уверенностью взялись за штурм АПЛ, сняли и это проклятие. Теперь же клуб зашел в тупик, что один человек предугадал первым.

Директор Эдвардс ушел еще в конце 2021 года. Полноценно заменить его сложно. Клопп любит работать в связках. У него долго был под боком Бувач, нынешний менеджер московского «Динамо». Тогда поссорились, а причины ухода Эдвардса неизвестны. Майкл отказался работать в «Челси» — и правильно сделал, сегодня они парня с рыночной стоимостью в 15 млн евро подписали вдвое дороже, и это не первая переплата Боэли.

Но и на «Ливерпуль» Эдвардс, который перестроил команду из Лиги Европы, трудиться не желал. Клопп справится с кризисом, если игроки возьмут ответственность на себя. И если клуб ждет грамотная продажа, а новый владелец не затеет жатву. Но если временные неприятности превратятся в затяжное падение, то отставка Клоппа неизбежна. Юрген не разучился тренировать за вечер, но форма наставника, как и футболистов, меняется.

У Клоппа три матча до встречи с «Реалом»

В бездну может затянуть любого. Хотя Юргену будет проще, ведь сам создал этот «Ливерпуль». Фергюсон в МЮ тоже брал паузы для перезагрузки. Сначала худший показатель по очкам в АПЛ выдали сразу после ухода Алекса, а антирекорд поставили с Рангником. Когда тренер работает долго, а Клопп – старожил АПЛ среди наставников, то надо думать стратегически, не акцентируя на мелком, вроде игры конкретно Гакпо и Нуньеса.

Так делали в «Атлетико» накануне чемпионства Симеоне, которому тоже не хватает испанского Эдвардса под боком. Своего Луиса Суареса для спасения у Юргена нет, но немец в «Ливерпуле» не единственный чемпион. Нужно стиснуть зубы, не искать крайних, но анализировать глобальные ошибки. До домашней игры против «Реала» три поединка в АПЛ. Клоппу нужны три победы или две с достойным матчем против «Ньюкасла».

Немца может обнадежить, что игра в обороне рваная, но в атаку выходят лучше, чем можно подумать по результатам. С другой стороны, для клуба масштабов «Ливерпуля» один сезон без ЛЧ – уже катастрофа. Не только финансовая, но и смысловая. «Арсенал» подтвердит, что неудачи размножаются делением. Фанатам не хочется верить в худшее, но АПЛ – циничная фирма. Чуть занесло на повороте, подвела реализация? Сразу прочно засел в середине таблицы, а в четверке прописался новый клуб-государство.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 00:40
Просто без судей и Клопп и Ливерпуль ничего не могут, закончилась лафа))))))
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 23:59
Ладно, сам найду. Не парься.
Сие ни столь важно.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:55
И того, и другого. И можно без хлеба.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 23:51, ред.
Местожительство или соцсеть?

Где то пометка есть...)
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:40
Кстати о птичках. А Блоссия и Ко куда перебрались?
Ты не в курсе?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 23:35
Слава богу мну застал время когда здесь было очень интересно, потом раскол.... сейчас никого нет... (Максим остался)
Мну готов к любым решениям здешнего Кремля!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 23:31
Это я наверное перетаскивал из "прогнозов" сюда и что то удалил.
протон
протон
вчера в 23:14, ред.
"Какие большие знания нужны, чтобы играть на таких ставках? " Да никакие не нужны. А какие знания нужны, когда создаешь 999 аккаунтов и просто ставишь галочки Да никакие? ) Я бы еще понял, если один комментарий попал в топ лучших, а читаешь6 слов и непонятно. Сегодня лично Вам задавал вопрос, вы не ответили. Конечно, легко сказать не мой аккаунт. Насчет агента Смита беру свои слова обратно. Вы просто позавидовали нейтрону в копиях. Нейтрон 777. Вы в моей группе балла не набрали. Да, победа или ничья лучше, чем создавать 764 аккаунтов. Я играю результативно, прагматично, в отличие от некоторых не создаю 700 клонов 1 аккаунт против сотни аккаунтов. и нужно выбирать максимально результативный эффект. Друг мой с Кавказа. Я играю без рисков. когда под конец игрок набирает 38 к, я могу играть как на победу, так и на победу или ничья. Это мой выбор и мой труд. Там нет 1000 аккаунтов.
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 23:07
Олег, куда-то не туда твой коммент улетел. Ну, да и ладно.

А продолжение, думаю, скоро будет. Вот выйдут админы из анабиоза и непременно всех выживших добьют.
Тебя кстати тоже.

..и тебя вылечат, и меня вылечат.. всех вылечат..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 22:45
Добрый вечер!

Так я и хотел сказать, что у нас круче!
И попросил продолжения)
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:37
Олег, какое может быть продолжение у "12-ти негритят"? Там же умерли все.
Или ты хочешь сказать, что судью-убийцу вычислил?
Тогда имя назови. Не держи народ в страхе.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:33
Абаскаль бы скушал этот Ливер как лакомую булочку
Гость
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