«Марсель» интересуется Азмуном

«Марсель» интересуется нападающим «Байера» Сердаром Азмуном, сообщает L'Equipe.
Французский клуб активно ищет нового центрфорварда после ухода Амаду Дьенга в «Лорьян». Ранее «провансальцы» пытались подписать нападающего Витинью из «Браги», но португальцы отказались отпускать футболиста менее чем за 30 млн евро.
«Байер» не намерен расставаться с иранцем на данный момент. Контракт Азмуна с немецкой командой действует до 2027 года.
В Байере просто всё плохо, там нападающие не забивают. Шик в прошлом году настрелял 24, а в этом 2 забил кое-как. Гложек тоже только 2 гола забил, Азмун 0 голов. 3 напа забили 4 гола в сезоне. В Байере погоду делают Диаби и Фримпонг.
Ему нужна перезагрузка, Франция подойдёт его стилю.
В Байере просто всё плохо, там нападающие не забивают. Шик в прошлом году настрелял 24, а в этом 2 забил кое-как. Гложек тоже только 2 гола забил, Азмун 0 голов. 3 напа забили 4 гола в сезоне. В Байере погоду делают Диаби и Фримпонг.
Ему нужна перезагрузка, Франция подойдёт его стилю.