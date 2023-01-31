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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

«Марсель» интересуется Азмуном

сегодня, 10:35

«Марсель» интересуется нападающим «Байера» Сердаром Азмуном, сообщает L'Equipe.

Французский клуб активно ищет нового центрфорварда после ухода Амаду Дьенга в «Лорьян». Ранее «провансальцы» пытались подписать нападающего Витинью из «Браги», но португальцы отказались отпускать футболиста менее чем за 30 млн евро.

«Байер» не намерен расставаться с иранцем на данный момент. Контракт Азмуна с немецкой командой действует до 2027 года.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 13:53
Разве Азмуна еще не списали? В Германии у него не очень получается.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:43
Зенит повлиял на Азмуна. Как пахал он в Рубине и в Ростове, в Питере, не увидел. С Буратино связался пиши конец. Одни каракули потом.
aj4a26q8ryx6
aj4a26q8ryx6
сегодня в 13:10
Да уж, ни туда ни сюда. Но и не факт конечно, что в Марселе бы больше играл.
протон
протон
сегодня в 12:30
Азмун - неплохой игрок с плохой реализацией. Единственная причина того, что Азмун не раскрылся в Байере в том, что в Зените и Ростове вокруг него игру строили, а в Байере никто этим заниматься не стал и не будет, не тот масштаб имени.
В Байере просто всё плохо, там нападающие не забивают. Шик в прошлом году настрелял 24, а в этом 2 забил кое-как. Гложек тоже только 2 гола забил, Азмун 0 голов. 3 напа забили 4 гола в сезоне. В Байере погоду делают Диаби и Фримпонг.
Ему нужна перезагрузка, Франция подойдёт его стилю.
lotsman
lotsman
сегодня в 12:21
Байер как собака на сене, и отпускать Азмуна не хочет и игрового времени ему даёт мало.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:58
В "Байере" Азмуну дают мало игрового времени, но видимо в команде на него рассчитывают раз не намерены его отпускать.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 10:38
Думаю, что у Марселя интерес интересом и останется...
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