«Марсель» интересуется Азмуном

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сегодня, 10:35

«Марсель» интересуется нападающим «Байера» , сообщает L'Equipe.

Французский клуб активно ищет нового центрфорварда после ухода Амаду Дьенга в «Лорьян». Ранее «провансальцы» пытались подписать нападающего Витинью из «Браги», но португальцы отказались отпускать футболиста менее чем за 30 млн евро.

«Байер» не намерен расставаться с иранцем на данный момент. Контракт Азмуна с немецкой командой действует до 2027 года.