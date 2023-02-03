«Аль-Наср» выиграл только один матч из трёх, когда Роналду был в составе

«Аль-Наср» не может найти свою игру в последних матчах.
В трёх встречах, в которых Криштиану Роналду принимал участие за лидера чемпионата Саудовской Аравии, клуб сумел одержать только одну победу — 1:0 над «Аль-Иттифаком».
В двух других матчах «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (1:3) и сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2).
Вот теперь я понял кто меня по имени величает. Вы тот смелый и отзывчивый модератор который спас меня "хакера" много лет назад...
Ещё раз огромное спасибо за порядочность. Вернулись на соккер?
Очень рад видеть и слышать!
Вот теперь я понял кто меня по имени величает. Вы тот смелый и отзывчивый модератор который спас меня "хакера" много лет назад...
Ещё раз огромное спасибо за порядочность. Вернулись на соккер?
Очень рад видеть и слышать!
Почему правительство гробит Аль-Наср? Всем известно, что из-за Роналду клубы разваливаются. Уже вылетели из Суперкубка, растеряли преимущество в чемпионате. А он только 3 игры сыграл. А что будет впереди? Тот факт, что правительство покрывает 90% его зарплаты говорит о том, что они гробят клуб.
П. С. У меня закончился ВИП. Продлите, пожалуйста
Почему правительство гробит Аль-Наср? Всем известно, что из-за Роналду клубы разваливаются. Уже вылетели из Суперкубка, растеряли преимущество в чемпионате. А он только 3 игры сыграл. А что будет впереди? Тот факт, что правительство покрывает 90% его зарплаты говорит о том, что они гробят клуб.
П. С. У меня закончился ВИП. Продлите, пожалуйста
Бывало такое, что давали за порчу казённого имущества в особо крупных размерах.
А ещё бывало, что давали вовсе не тому, кому надо. И тот, кому давали вроде как и не был виноват.
Всякое бывало. Прошли времена.
Бывало такое, что давали за порчу казённого имущества в особо крупных размерах.
А ещё бывало, что давали вовсе не тому, кому надо. И тот, кому давали вроде как и не был виноват.
Всякое бывало. Прошли времена.