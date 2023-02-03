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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Наср» выиграл только один матч из трёх, когда Роналду был в составе

сегодня, 20:33

«Аль-Наср» не может найти свою игру в последних матчах.

В трёх встречах, в которых Криштиану Роналду принимал участие за лидера чемпионата Саудовской Аравии, клуб сумел одержать только одну победу — 1:0 над «Аль-Иттифаком».

В двух других матчах «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (1:3) и сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 22:27
Добрый вечер!

Вот теперь я понял кто меня по имени величает. Вы тот смелый и отзывчивый модератор который спас меня "хакера" много лет назад...
Ещё раз огромное спасибо за порядочность. Вернулись на соккер?
Очень рад видеть и слышать!
Elliada
Elliada ответ протон (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 22:03
У меня 1 аккаунт. Приглашают всех звезд. А сколько согласилось????? Нисколько
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:56, ред.
Они просто не знают, что можно через интернет смотреть бесплатно. Ну и никто не будет смотреть. Чисто из любопытства 3-4 игры посмотрят. Когда увидят уровень Роналду и чемпионата в целом, то бросят. К примеру, на первых порах сэр Алекс посещал матчи МЮ. Когда из-за Роналду результаты стали хуже, он перестал посещать матчи. И только сейчас, после ухода балласта, снова ходит на матчи.

Почему правительство гробит Аль-Наср? Всем известно, что из-за Роналду клубы разваливаются. Уже вылетели из Суперкубка, растеряли преимущество в чемпионате. А он только 3 игры сыграл. А что будет впереди? Тот факт, что правительство покрывает 90% его зарплаты говорит о том, что они гробят клуб.

П. С. У меня закончился ВИП. Продлите, пожалуйста
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:35
НЕт не гробит, обоснуйте ? 36 стран купили права на показ матчей лиги Саудовской Аравии из-за Роналду.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 21:23
Жесть продолжается..
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 21:10
Естественно. Его пригласили только ради того, чтобы он помог СА стать организатором ЧМ. Правительство СА сознательно гробит клуб
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:03
Вы думаете что амбиции клуба Аль - Наср с Кри такие, как были у МЮ Юве? Там другая фишка друг. Сравнение МЮ с Аль - Наср не совместимы.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:01
Эх, Наср! Похоже, теперь и на твоей шее появилась верёвка с привязанным к ней тяжёлым камнем, который неизбежно и необратимо потянул тебя на дно!
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 20:54
Просто у него нет партнёров!
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:51
Давали, Олег, давали. И не только за "двуликих Янусов" давали.
Бывало такое, что давали за порчу казённого имущества в особо крупных размерах.
А ещё бывало, что давали вовсе не тому, кому надо. И тот, кому давали вроде как и не был виноват.
Всякое бывало. Прошли времена.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
сегодня в 20:47
Бедный Аль-Наср
Elliada
Elliada
сегодня в 20:46
Вылетели из Суперкубка, теперь и чемпионат проиграют. Владельцы Аль-Насра наступили на те же грабли, что и МЮ, Ювентус и сборная.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:40
Ну вот , опять виноват Рон . Это уже как аномалия какая-то !)
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