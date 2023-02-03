«Аль-Наср» выиграл только один матч из трёх, когда Роналду был в составе

1675445612

сегодня, 20:33

«Аль-Наср» не может найти свою игру в последних матчах.

В трёх встречах, в которых принимал участие за лидера чемпионата Саудовской Аравии, клуб сумел одержать только одну победу — 1:0 над «Аль-Иттифаком».

В двух других матчах «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (1:3) и сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2).