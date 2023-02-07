Партнёр по команде Роналду высказался о роскошных условиях португальца

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду живет в роскошных апартаментах. Это вызвало слухи, согласно которым португалец находится в уникальных условиях, которые недоступны для его одноклубников. Однако партнер Роналду по команде, Джалолиддин Машарипов, опроверг эту информацию.
На данный момент Криштиану живет в одном из лучших отелей и, возможно, скоро переедет в одну из лучших вилл. Такая же возможность была предоставлена и другим игрокам команды. Кто-то предпочитает жить в отеле, а кто-то выбирает один из домов вокруг стадиона. Клуб создает необходимые условия для всех своих футболистов.