Партнёр по команде Роналду высказался о роскошных условиях португальца

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сегодня, 20:46

Нападающий клуба «Аль-Наср» живет в роскошных апартаментах. Это вызвало слухи, согласно которым португалец находится в уникальных условиях, которые недоступны для его одноклубников. Однако партнер Роналду по команде, , опроверг эту информацию.