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Партнёр по команде Роналду высказался о роскошных условиях португальца

сегодня, 20:46

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду живет в роскошных апартаментах. Это вызвало слухи, согласно которым португалец находится в уникальных условиях, которые недоступны для его одноклубников. Однако партнер Роналду по команде, Джалолиддин Машарипов, опроверг эту информацию.

На данный момент Криштиану живет в одном из лучших отелей и, возможно, скоро переедет в одну из лучших вилл. Такая же возможность была предоставлена и другим игрокам команды. Кто-то предпочитает жить в отеле, а кто-то выбирает один из домов вокруг стадиона. Клуб создает необходимые условия для всех своих футболистов.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:49
Обыкновенная зависть с желчью.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:35
Кому то все , а кому то то что осталось
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:08
У шейхов хватает средств , что бы всем игрокам создать шикарные условия.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:07
Потому и результата на поле нет, что кайфует от роскоши.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:06
Завистников везде пруд пруди.
Гость
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