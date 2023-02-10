«Лечче» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» — «Рома», который состоится 11 февраля 2023 года

«Лечче»

«Лечче» набрал всего пять очков в пяти последних турах чемпионата, что не может являться хорошим результатом. Для команды очень важно после возвращения в Серию А, сохранить в ней место на следующий сезон. Сейчас коллектив идет на 14 месте с 23 баллами и понижение в классе ему не угрожает. В матче со стабильной «Ромой» для хозяев очень важно набрать очки и добавить себе уверенности в собственных силах.

04 февраля «Лечче» на выезде обыграл аутсайдера «Кремонезе» (2:0), а 27 января на своем поле уступил «Салернитане» (1:2).

«Рома»

«Рома» очень хочет вернуться в Лигу Чемпионов спустя несколько лет и сейчас показывает хорошие результаты. Команда занимает идет на третьем месте с 40 баллами и опережает ближайшего соперника на один пункт. В матче с «Лечче» стоит исключить недооценку соперника, ведь он уже возвращался в игру на своем стадионе и добывал волевые победы. Встреча обещает быть интересной и богатой на события.

04 февраля «Рома» на своем поле обыграла «Эмполи» (2:0), а первого числа уступила в кубке Италии «Кремонезе» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 4.3

Ничья – 3.25

Победит «Рома» – 1.9

Статистика

«Лечче» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Рома» уступила только в одной встрече из последних десяти на вызеде

«Лечче» проиграл четыре последних матча с «Ромой»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Римлянам очень нужна победа и если они с первых минут окажут серьезное давление на хозяев, то с большой вероятностью заберут три очка в этой встрече.